Как будут учиться школьники в Ярославле в длинные майские выходные: ответ Минобра

Как школы в Ярославской области отдыхают в майские праздники в 2025 году Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В длинные майские выходные в школах Ярославской области введут учебные дни. Порядок отдыха школьников порталу 76.RU объяснили в региональном Министерстве образования.

«Образовательные организации, которые работают по пятидневной рабочей неделе, отдыхают с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая. Для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе в соответствии с производственным календарем 2, 3 и 10 мая считаются рабочими днями», — рассказали редакции в Минобре.

Однако в школах могут корректировать расписание.

«Руководители школ принимают решение самостоятельно с учётом возможности данные рабочие дни перенести на другое время», — пояснили в Минобре.

К примеру, учиться в майские будут в Провинциальном колледже. А в одной из центральных школ, где введена шестидневка, в майские выходные перешли на дистанционное обучение.

Напомним, в этом году в мае мы дважды отдыхаем по четыре дня: в честь Праздника Весны и Труда (1 Мая), с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. В честь Дня Победы (9 Мая) на работу не нужно ходить с 8 по 11 мая .

Всего в мае — 18 рабочих и 13 нерабочих дней.