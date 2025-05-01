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Образование Как будут учиться школьники в Ярославле в длинные майские выходные: ответ Минобра

Как будут учиться школьники в Ярославле в длинные майские выходные: ответ Минобра

Не все школы отдыхают по четыре дня

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2 комментария
Как школы в Ярославской области отдыхают в майские праздники в 2025 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак школы в Ярославской области отдыхают в майские праздники в 2025 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как школы в Ярославской области отдыхают в майские праздники в 2025 году

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В длинные майские выходные в школах Ярославской области введут учебные дни. Порядок отдыха школьников порталу 76.RU объяснили в региональном Министерстве образования.

«Образовательные организации, которые работают по пятидневной рабочей неделе, отдыхают с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая. Для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе в соответствии с производственным календарем 2, 3 и 10 мая считаются рабочими днями», — рассказали редакции в Минобре.

Однако в школах могут корректировать расписание.

«Руководители школ принимают решение самостоятельно с учётом возможности данные рабочие дни перенести на другое время», — пояснили в Минобре.

К примеру, учиться в майские будут в Провинциальном колледже. А в одной из центральных школ, где введена шестидневка, в майские выходные перешли на дистанционное обучение.

Напомним, в этом году в мае мы дважды отдыхаем по четыре дня: в честь Праздника Весны и Труда (1 Мая), с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. В честь Дня Победы (9 Мая) на работу не нужно ходить с 8 по 11 мая .

Всего в мае — 18 рабочих и 13 нерабочих дней.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Школа Майские праздники Выходные Минобразования
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Комментарии
2
Гость
1 мая, 12:52
Отдыхать хорошо, вот только погода подвела
Гость
1 мая, 16:48
а в институтах как гуляют?
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