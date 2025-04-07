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Образование тест Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

В этом сложном тесте вам придется вспомнить всё

28 184
11 комментариев
Сможете ли вы справиться с этим сложным тестом по истории | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUСможете ли вы справиться с этим сложным тестом по истории | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сможете ли вы справиться с этим сложным тестом по истории

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки? Попробуйте пройти этот хитрый тест.

ТЕСТПройден 14067 раз
1 / 10
Кто основал Московское княжество?
  • Юрий Долгорукий
  • Александр Невский
  • Даниил Александрович
  • Иван Калита
2 / 10
Сколько революций было в России?
  • Одна
  • Две
  • Три
  • Четыре
3 / 10
Раз уж вспомнили про бунты, скажите, какого бунта не было в России?
  • Хлебного
  • Орехового
  • Медного
  • Соляного
4 / 10
С каким царем закончилось Смутное время?
  • Михаил Федорович
  • Федор Никитич
  • Лжедмитрий II
  • Иван Воротынский
5 / 10
В каком году была принята первая Конституция СССР?
  • 1922
  • 1924
  • 1927
  • 1929
6 / 10
Кем приходился Владимир княгине Ольге?
  • Мужем
  • Отцом
  • Братом
  • Внуком
7 / 10
Какой из перечисленных городов был главным соперником Москвы на роль общерусского политического центра в начале образования единого Русского государства?
  • Ярославль
  • Новгород
  • Томск
  • Тверь
8 / 10
Как назывался небольшой кружок близких Ивану Грозному людей, сложившийся в первые годы его правления?
  • Верховный совет
  • Избранная рада
  • Тайная вечеря
  • Всевидящее око
9 / 10
В честь какого события построен Собор Василия Блаженного?
  • Битва на Калке
  • Невская битва
  • Взятие Казани
  • Освобождение от монголо-татарского ига
10 / 10
Кто после смерти Иосифа Сталина занял пост председателя Совета министров СССР?
  • Берия
  • Жуков
  • Молотов
  • Маленков

Как хорошо вы помните школьные предметы? Проверьте свои знания по географии и литературе.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест История Знания Обучение Образование Школьные знания
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Комментарии
11
с++
7 апреля, 22:43
на счёт Твери спорно
Гость
20 часов
в каком году герасим утопил му му если сейчас они в рекламе на тнт
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