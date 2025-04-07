Стыдно не знать: 10 вопросов по истории России, которые поставят вас в тупик

Историю сложно назвать любимым предметом всех школьников, но говорят, что ее нужно знать хотя бы для того, чтобы не допускать ошибок в будущем. Как вы считаете, наломаете дров в нашем тесте или ответите на все вопросы без запинки? Попробуйте пройти этот хитрый тест.