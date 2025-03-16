«Никаких неудачников я не вижу»: студенты московских вузов высказались об инициативе Матвиенко

Студенты считают, что у всех должны быть равные условия для поступления в вузы Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU











Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить региональным абитуриентам возможность поступать в столичные вузы — Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Сенатор назвала несколько причин для такой инициативы. Во-первых, не у всех иногородних студентов после окончания вуза получается найти работу по специальности и в итоге они становятся неудачниками. Во-вторых, по словам Матвиенко, столичные вузы принимают к себе студентов со всей страны, из-за чего происходит переизбыток специалистов на рынке труда.

Корреспондент MSK1.RU отправился к ведущим московским вузам, которые ежегодно принимают больше всего иногородних абитуриентов. Мы узнали у студентов, что они думают о предложении Матвиенко и действительно ли молодые люди из регионов мешают москвичам поступить в желанный вуз.

«Люди, которые приехали из региона, более замотивированные»

Первый университет, куда отправился корреспондент MSK1.RU, — МГУ, считающийся лучшим в России. Первая девушка, с которой нам удалось поговорить, — Анна, коренная москвичка. Она с инициативой Валентины Матвиенко категорически не согласна, несмотря на то, что родилась и выросла в столице, в отличие от самой Матвиенко:

— Я считаю, что заявление Матвиенко абсолютно неправомерно, потому что такими заявлениями она буквально лишает умных, способных ребят возможности учиться в лучших институтах страны, где действительно много возможностей и сильный состав (преподавателей. — Прим. ред.).

Анна отметила: чтобы в регионах оставалось больше умных людей, нужно совершенствовать эти регионы, а не лишать абитуриентов возможности учиться там, где они хотят.

Также девушка рассказала, что на ее курсе много людей из регионов — по личным ощущениям, примерное соотношение 50/50. Большинство иногородних студентов, по словам Анны, целеустремленные и умные ребята:

— Никаких неудачников я не вижу. Наоборот, я вижу потенциальных специалистов, которые будут только совершенствовать разные индустрии в России.

Многие из опрошенных студентов отметили, что неудачниками иногородних студентов назвать точно нельзя: чаще всего они более усердно учатся и относятся к учебе серьезнее, нежели коренные жители столицы.

— Я сталкиваюсь с тем, что люди, которые приехали из региона, более замотивированные. Они чаще находят работу, потому что в них есть какой-то стержень: ведь они поступили из другого города в Москву. Часть моего окружения, состоящая из тех, кто родился в Москве, имеют высшее образование, но при этом работают бариста, то есть не по профессии. Так что выводы делайте сами, — рассказала студентка.

Другая студентка МГУ — Камиля — приехала из Татарстана. Девушка считает, что образование в столице лучше, чем в ее регионе. А если есть возможность учиться в Москве, то почему бы этим не воспользоваться.

— Возможно, москвичи относятся к учебе чуть легче. Потому что, когда ты приезжаешь из региона, у тебя есть условные 4 года, чтобы получить не только образование, но и опыт в работе, хорошую должность по окончании вуза. У москвичей есть больше времени для раздумий и размышлений. У них нет такого, что после вуза они будут вынуждены вернуться куда-то в свою провинцию, если не смогут найти себя здесь, — считает Камиля.

«Такой ситуации бы не было, если бы государство вкладывало больше денег в развитие регионов»

Маргарита учится на третьем курсе факультета журналистики МГУ. Девушка считает, что заявление Матвиенко можно приравнять к ограничению базовых прав человека:

— Я считаю, что государство не должно ограничивать студентам право на образование, не должно препятствовать их перемещению по стране и переселению в какие-то города, если студенты этого хотят.

Девушка также отметила, что желание абитуриентов учиться в Москве — абсолютно естественное, так как большая часть государственных денег идет именно на развитие столицы.

— Такой ситуации бы не было, если бы государство вкладывало больше денег в развитие регионов, в развитие региональных вузов и делало бы образование в регионах таким же хорошим, как в вузах Москвы.

«Для москвичей мест хватает»

После МГУ мы отправились в РУДН — университет, славящийся большим количеством региональных и иностранных студентов. Около вуза корреспондент MSK1.RU встретил много учащихся, приехавших с Северного Кавказа. Большинство из них рассказали, что учатся на факультете иностранных языков. Для поступления выбрали именно РУДН, так как у него сильная языковая база. А на малой родине такого качественного образования не найти.

Максим — москвич, учится в РУДН на факультете внешнеэкономической безопасности и таможенного дела. По словам молодого человека, мест для москвичей в вузах всегда хватает, поэтому смысла сокращать прием абитуриентов из регионов нет:

— Я не сталкивался с проблемой нехватки мест. Я считаю, что если человек способен, то, несмотря даже на небольшое количество мест, он сможет попасть на ту специальность, на которую хочет. Для москвичей мест хватает».

Опрошенные студенты РУДН уверены: есть система проходных баллов, и то, где будет учиться человек, могут определять только результаты его экзаменов. Если следовать инициативе Матвиенко, то получится, что жизнь человека будет определять его место рождения. Но ведь мы не выбираем свою малую родину:

— Очень много трудоспособных ребят, которые стремятся в Москву, чтобы получить хорошее образование, найти работу с хорошей зарплатой. Ограничивать места в вузе для таких ребят, по-моему, нечестно, — поделилась студентка медицинского направления Нина.

У всех должны быть равные условия поступления

Последний вуз, который мы посетили в этот раз, — Высшая школа экономики (ВШЭ). Тут студенты также отмечают, что, по их ощущениям, примерно половина учащихся приехали из регионов.

Около входа мы встретили компанию из четырех студенток. Из них лишь одна коренная москвичка. Девушку зовут Соня, и, по ее словам, она москвичка в третьем поколении. В том, чтобы сокращать места для иногородних абитуриентов, девушка не видит смысла:

— Я не скажу, что в Москве в целом много москвичей, которые здесь родились и выросли. Судя по моей группе, здесь больше региональных студентов. По сравнению с ними москвичи более расслабленно относятся к учебе, — поделилась Соня.

Другой студент ВШЭ Максим считает, что у всех должны быть равные условия поступления в вуз. Единственная ограничивающая образовательная реформа, которую молодой человек поддержал бы, — отказ от льготных мест для иностранных абитуриентов:

— Я не против ограничения мест для иностранцев. Я хочу, чтобы был свободный конкурс для всех участников, и мне не нравится наличие льготных мест (для людей из других стран. — Прим. ред.). Я не вижу в этом смысла, — считает Максим.