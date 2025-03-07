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Образование тест Редкий грамотей произнесет эти 10 слов правильно с первого раза: коварный тест на ударения

Редкий грамотей произнесет эти 10 слов правильно с первого раза: коварный тест на ударения

А вы справитесь?

6 426
6 комментариев
Никакие наказания не заставят некоторых людей выучить, как все-таки правильно произносятся слова | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыНикакие наказания не заставят некоторых людей выучить, как все-таки правильно произносятся слова | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Никакие наказания не заставят некоторых людей выучить, как все-таки правильно произносятся слова
Источник:

Люди делятся на две категории: те, кто делает ошибки в ударениях, и те, кто их постоянно поправляет. А к какой категории относитесь вы? Наш тест это проверит!

ТЕСТПройден 254 раза
1 / 10
Мусоропровод
  • мУсоропровод
  • мусОропровод
  • мусоропрОвод
  • мусоропровОд
2 / 10
Обнял
  • Обнял
  • обнЯл
3 / 10
Не ровен час
  • не рОвен час
  • не ровЁн час
4 / 10
Граффити
  • грАффити
  • граффИти
5 / 10
Предвосхитить
  • прЕдвосхитить
  • предвОсхитить
  • предвосхИтить
  • предвосхитИть
6 / 10
Вероисповедание
  • вЕроисповедание
  • вероИсповедание
  • вероисповЕдание
  • вероисповедАние
7 / 10
Обеспечение
  • Обеспечение
  • обЕспечение
  • обеспЕчение
  • обеспечЕние
8 / 10
Иконопись
  • Иконопись
  • икОнопись
  • иконопИсь
9 / 10
Диспансер
  • дИспансер
  • диспАнсер
  • диспансЕр
10 / 10
Страховщик
  • стрАховщик
  • страхОвщик
  • страховщИк

Думаете, что русский язык — не ваш конек? Давайте проверим ваши знания по другим школьным предметам. Что насчет, географии? Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?

ПО ТЕМЕ
Развлечение Тест Русский язык Знания Слова Ударения
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Комментарии
6
Гость
11 сентября 2023, 11:00
Правила русского языка тоже изменили, как историю?
Гость
11 сентября 2023, 09:29
предвосхИтить - никогда не слышали, чтобы хоть кто-то так говорил.
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