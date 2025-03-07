Редкий грамотей произнесет эти 10 слов правильно с первого раза: коварный тест на ударения

Люди делятся на две категории: те, кто делает ошибки в ударениях, и те, кто их постоянно поправляет. А к какой категории относитесь вы? Наш тест это проверит!
Мусоропровод
- мУсоропровод
- мусОропровод
- мусоропрОвод
- мусоропровОд
Обнял
- Обнял
- обнЯл
Не ровен час
- не рОвен час
- не ровЁн час
Граффити
- грАффити
- граффИти
Предвосхитить
- прЕдвосхитить
- предвОсхитить
- предвосхИтить
- предвосхитИть
Вероисповедание
- вЕроисповедание
- вероИсповедание
- вероисповЕдание
- вероисповедАние
Обеспечение
- Обеспечение
- обЕспечение
- обеспЕчение
- обеспечЕние
Иконопись
- Иконопись
- икОнопись
- иконопИсь
Диспансер
- дИспансер
- диспАнсер
- диспансЕр
Страховщик
- стрАховщик
- страхОвщик
- страховщИк
Думаете, что русский язык — не ваш конек? Давайте проверим ваши знания по другим школьным предметам. Что насчет, географии? Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?