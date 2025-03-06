НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Образование Уже рукой подать: когда весенние каникулы у школьников в 2025 году

Уже рукой подать: когда весенние каникулы у школьников в 2025 году

Об этом рассказали в ярославском министерстве образования

9 321
4 комментария
Когда начнутся весенние каникулы у школьников России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда начнутся весенние каникулы у школьников России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда начнутся весенние каникулы у школьников России

Источник:

Названы даты весенних каникул в 2025 году. Расписание учебы и отдыха для школьников на первое полугодие текущего года Министерство просвещения РФ обнародовало еще в 2024 году. Однако следует понимать, что это лишь рекомендованные даты.

— Школы самостоятельно определяют периоды каникул, — пояснили в Министерстве образования Ярославской области.

Когда начнутся весенние каникулы

В календаре Министерства просвещения весенние каникулы запланированы на следующие даты:

  • для тех, кто учится по четвертям: с 24 по 31 марта;

  • для тех, кто учится по триместрам: с 7 по 13 апреля;

Обычно большинство школ руководствуются рекомендациями Министерства просвещения. Но чтобы точно узнать, в какой период отдыхают ваши дети, лучше обратиться к руководству конкретного учебного заведения или поискать информацию на его сайте.

Когда начнутся летние каникулы

Также уже определены даты начала летних каникул в школах России. С ними ситуация аналогична весенним каникулам. Министерство просвещения назвало рекомендуемые числа для окончания учебного года, но окончательное решение будет за руководителями конкретных школ.

Рекомендованы следующие даты:

  • для тех, кто учится по четвертям: при пятидневной учебной неделе — с 23 мая, при шестидневной — с 24 мая. Для учеников 9 и 11 классов дата будет зависеть от расписания экзаменов;

  • для тех, кто учится по триместрам: с 9 июня. В конце учебного года — с 27 мая по 8 июня рекомендовано проводить внеучебную деятельность, экскурсии и другие мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Весенние каникулы Даты Числа
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
6 марта, 21:12
Новым Сирийским братьям перечислили первые пробные двадцать пять лимонов баксов, цифра символическая правда? это только для разминки, оно ещё даже не начинало заливать дотациями по своему Плану
Гость
6 марта, 20:57
надо тренироваться разбирать-собирать автомат и кидать гранаты, трон в опасности а они никакой заботы о Его Превосходительстве с Его Первосвященством
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление