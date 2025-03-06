Уже рукой подать: когда весенние каникулы у школьников в 2025 году

Названы даты весенних каникул в 2025 году. Расписание учебы и отдыха для школьников на первое полугодие текущего года Министерство просвещения РФ обнародовало еще в 2024 году. Однако следует понимать, что это лишь рекомендованные даты.
— Школы самостоятельно определяют периоды каникул, — пояснили в Министерстве образования Ярославской области.
Когда начнутся весенние каникулы
В календаре Министерства просвещения весенние каникулы запланированы на следующие даты:
для тех, кто учится по четвертям: с 24 по 31 марта;
для тех, кто учится по триместрам: с 7 по 13 апреля;
Обычно большинство школ руководствуются рекомендациями Министерства просвещения. Но чтобы точно узнать, в какой период отдыхают ваши дети, лучше обратиться к руководству конкретного учебного заведения или поискать информацию на его сайте.
Когда начнутся летние каникулы
Также уже определены даты начала летних каникул в школах России. С ними ситуация аналогична весенним каникулам. Министерство просвещения назвало рекомендуемые числа для окончания учебного года, но окончательное решение будет за руководителями конкретных школ.
Рекомендованы следующие даты:
для тех, кто учится по четвертям: при пятидневной учебной неделе — с 23 мая, при шестидневной — с 24 мая. Для учеников 9 и 11 классов дата будет зависеть от расписания экзаменов;
для тех, кто учится по триместрам: с 9 июня. В конце учебного года — с 27 мая по 8 июня рекомендовано проводить внеучебную деятельность, экскурсии и другие мероприятия.