Этот тест покажет настоящего гения: попробуйте ответить на 10 из 10 вопросов

Попробуйте пройти наш хитрый тест Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает.

Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона. Попробуйте дать ответы на 10 хитрых вопросов.

ТЕСТ Пройден 2008 раз 1 / 10 В какой стране больше всего активных вулканов? Япония

Италия

Индонезия

Исландия 2 / 10 Какое вещество называют универсальным растворителем? Этанол

Вода

Ацетон

Бензин 3 / 10 Где придумали балет? Во Франции

В России

В Италии

В Австрии 4 / 10 Какой металл самый твердый? Золото

Алюминий

Железо

Вольфрам 5 / 10 Где находится Мадагаскар? В Тихом океане

В Индийском океане

В Южном океане

В Атлантическом океане 6 / 10 Какое государство было целью Крестовых походов? Арабский халифат

Византийская империя

Святая земля

Египет 7 / 10 Что означает fiesta на испанском языке? Прохладительный напиток

Радость

Автомобиль

Вечеринка 8 / 10 Что измеряют в герцах? Длину

Частоту

Силу

Сопротивление 9 / 10 Какого рода слово «вилы»? Женского

Мужского

Среднего

Неопределенного 10 / 10 И напоследок: расположите реки по убыванию длины. Енисей, Лена, Амур, Обь

Лена, Обь, Енисей, Амур

Обь, Енисей, Лена, Амур

Амур, Лена, Обь, Енисей