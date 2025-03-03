Этот тест покажет настоящего гения: попробуйте ответить на 10 из 10 вопросов

Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает.
Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона. Попробуйте дать ответы на 10 хитрых вопросов.
В какой стране больше всего активных вулканов?
Япония
Италия
Индонезия
Исландия
Какое вещество называют универсальным растворителем?
Этанол
Вода
Ацетон
Бензин
Где придумали балет?
Во Франции
В России
В Италии
В Австрии
Какой металл самый твердый?
Золото
Алюминий
Железо
Вольфрам
Где находится Мадагаскар?
В Тихом океане
В Индийском океане
В Южном океане
В Атлантическом океане
Какое государство было целью Крестовых походов?
Арабский халифат
Византийская империя
Святая земля
Египет
Что означает fiesta на испанском языке?
Прохладительный напиток
Радость
Автомобиль
Вечеринка
Что измеряют в герцах?
Длину
Частоту
Силу
Сопротивление
Какого рода слово «вилы»?
Женского
Мужского
Среднего
Неопределенного
И напоследок: расположите реки по убыванию длины.
Енисей, Лена, Амур, Обь
Лена, Обь, Енисей, Амур
Обь, Енисей, Лена, Амур
Амур, Лена, Обь, Енисей
Если вы справились с вопросами на эрудицию, то попробуйте свои силы в нашем тесте на грамотность.