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Образование тест Этот тест покажет настоящего гения: попробуйте ответить на 10 из 10 вопросов

Этот тест покажет настоящего гения: попробуйте ответить на 10 из 10 вопросов

Настало время пораскинуть мозгами

5 918
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Попробуйте пройти наш хитрый тест | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПопробуйте пройти наш хитрый тест | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Попробуйте пройти наш хитрый тест

Источник:

Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает.

Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона. Попробуйте дать ответы на 10 хитрых вопросов.

ТЕСТПройден 2008 раз
1 / 10

В какой стране больше всего активных вулканов?

  • Япония

  • Италия

  • Индонезия

  • Исландия

2 / 10

Какое вещество называют универсальным растворителем?

  • Этанол

  • Вода

  • Ацетон

  • Бензин

3 / 10

Где придумали балет?

  • Во Франции

  • В России

  • В Италии

  • В Австрии

4 / 10

Какой металл самый твердый?

  • Золото

  • Алюминий

  • Железо

  • Вольфрам

5 / 10

Где находится Мадагаскар?

  • В Тихом океане

  • В Индийском океане

  • В Южном океане

  • В Атлантическом океане

6 / 10

Какое государство было целью Крестовых походов?

  • Арабский халифат

  • Византийская империя

  • Святая земля

  • Египет

7 / 10

Что означает fiesta на испанском языке?

  • Прохладительный напиток

  • Радость

  • Автомобиль

  • Вечеринка

8 / 10

Что измеряют в герцах?

  • Длину

  • Частоту

  • Силу

  • Сопротивление

9 / 10

Какого рода слово «вилы»?

  • Женского

  • Мужского

  • Среднего

  • Неопределенного

10 / 10

И напоследок: расположите реки по убыванию длины.

  • Енисей, Лена, Амур, Обь

  • Лена, Обь, Енисей, Амур

  • Обь, Енисей, Лена, Амур

  • Амур, Лена, Обь, Енисей

Если вы справились с вопросами на эрудицию, то попробуйте свои силы в нашем тесте на грамотность.

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