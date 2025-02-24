Каждый второй завалится: попробуйте ответить на 10 хитрых вопросов на грамотность

Если вы читаете эту строчку, значит, вы знаете русский язык. Но вот насколько хорошо вы его помните? Мы подготовили тест, который определит, кто здесь настоящий грамотей, а кому пора снова отправиться в школу. Двойные листочки достали? Тогда начинаем!
Как правильно пишется это слово?
Кардинальный
Координальный
Кординальный
Каординальный
Это слово без проблем напишет любой юрист. А вы?
Апеляция
Апелляция
Аппеляция
Аппелляция
Если мужчина скрытно разглядывал людей из окна, то делал он это…
Из под тишка
Изподтишка
Из-под тишка
Исподтишка
Вспомните, как пишется этот союз
Не то, чтобы
Не то, что бы
Не то чтобы
Не то что бы
Этим предметом мы пользуемся на кухне постоянно, а как он пишется?
Дуршлак
Дуршлаг
Дурсшлаг
Дуршслак
До Нового года еще далеко, но уже хочется приготовить…
Винигред
Винегрет
Венигрет
Венигред
«У него непонятный по(…)черк» — какую букву нужно здесь добавить?
Нужна буква «д»
Нужна буква «т»
Ничего не надо добавлять
Как правильно называется этот процесс?
Время препровождение
Времяприпровождение
Времяпрепровождение
Время припровождение
Ответьте, как правильно писать это словосочетание?
ни то, ни се
ни то не се
не то ни се
ни то ни се
Как правильно написать слово, которое означает музыкальное сопровождение?
Акомпанемент
Аккомпанемент
Акампанемент
Аккомпонемент