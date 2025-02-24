Каждый второй завалится: попробуйте ответить на 10 хитрых вопросов на грамотность

Если вы читаете эту строчку, значит, вы знаете русский язык. Но вот насколько хорошо вы его помните? Мы подготовили тест, который определит, кто здесь настоящий грамотей, а кому пора снова отправиться в школу. Двойные листочки достали? Тогда начинаем!