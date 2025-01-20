Вы знаете географию или ваш мир — это «дом — работа»? Тогда попробуйте пройти наш тест

Нет более ужасного испытания, чем тот момент, когда учитель географии вызывает тебя к доске и просит показать на карте разные страны, а ты ни сном ни духом. В таком случае хочется провалиться прямо здесь же, но нет — приходится водить указкой по бумаге в поисках подсказок. В нашем тесте всё на первый взгляд куда проще. Хотя бы потому, что подсказки есть. Но они вряд ли помогут, если вы не в курсе, какая страна изображена на карте. А у вас получится блеснуть знаниями?