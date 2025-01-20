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Образование тест Вы знаете географию или ваш мир — это «дом — работа»? Тогда попробуйте пройти наш тест

Вы знаете географию или ваш мир — это «дом — работа»? Тогда попробуйте пройти наш тест

В нем вам предстоит опознать разные страны на карте

163
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А какими границами ограничены ваши знания?

Источник:

Нет более ужасного испытания, чем тот момент, когда учитель географии вызывает тебя к доске и просит показать на карте разные страны, а ты ни сном ни духом. В таком случае хочется провалиться прямо здесь же, но нет — приходится водить указкой по бумаге в поисках подсказок. В нашем тесте всё на первый взгляд куда проще. Хотя бы потому, что подсказки есть. Но они вряд ли помогут, если вы не в курсе, какая страна изображена на карте. А у вас получится блеснуть знаниями?

ТЕСТПройден 28 раз
1 / 9

Это одна из немногих африканских стран, которая практически полностью состоит из одной этнической группы.

  • Кения

  • Джибути

  • Сомали

  • Эфиопия

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Тест География Школьные знания Знания Карта Образование Развлечения Границы Страны Путешествия
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