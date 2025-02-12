«Взяла кредит, не понимая, во что ввязываюсь»: онлайн-академия оставила тысячи студентов без корочки, но с огромными долгами

Сейчас студенты погашают кредиты за свой счет, притом что многие не прошли обучение до конца Источник: Лина Саитова / 116.RU











Тысячи студентов онлайн-академии Urban University, которая базировалась в татарстанском Иннополисе, обвинили ее в обмане. Учащиеся со всей страны хотели получить IT-специальность, а остались с невыплаченными кредитами на сотни тысяч рублей. Готовьтесь к большому рассказу наших коллег из 116.RU о том, в каком положении оказались клиенты, как оправдывается Urban University, при чем тут футболисты и, главное, что делать.

На днях редакция 116.RU попросила студентов Urban University, которые считают, что их одурачили, рассказать свою историю. Всего за неделю на призыв откликнулись несколько десятков человек. Писем оказалось неожиданно много, но это, как выяснилось, лишь малая часть. Обманутыми себя считают более 6 тысяч человек — именно столько клиентов Urban University (он же ООО «Эдэкс») состоят в специальном телеграм-чате.

Источник: Urbanrediska / Telegram











Многие из обратившихся к нам оформили кредиты на сумму не менее 100 тысяч рублей. 110 тысяч, 137 и 145 тысяч, 157 тысяч рублей — такие суммы мелькают в их документах. На примере одной студентки покажем, в чем состояла схема.

Источник: читатель 116.RU











«Я настороженно отнеслась, но деньги поступили»: история одного кредита

Жительница Анапы Сусанна Маргосьян работает экскурсоводом. В этом году она решила получить еще одну профессию, ведь туристический сезон оказался под угрозой из-за мазутной катастрофы на черноморском побережье.

В ноябре 2024 года Сусанна увидела рекламу курсов от Urban University. Ее привлекло то, что академия обещала трудоустройство после обучения. Анапчанка выбрала направление бизнес-аналитики. Представитель учебного заведения по видеосвязи долго рекламировал Сусанне 11-месячное обучение. Зато оформление бумаг прошло моментально.

— В качестве бонуса Urban University гарантировал оплату обучения на первые 6 месяцев. Буквально за пять минут этот договор был заключен. Я как-то к этому настороженно отнеслась, но деньги поступили. Не мне, а непосредственно в Urban University. В моем мобильном приложении отобразился график платежей, — рассказала нам Сусанна.

Она взяла кредит на 145 тысяч рублей при ежемесячном платеже 8,1 тысячи рублей. Пару дней после заключения договора нашу собеседницу все-таки терзали сомнения. Она заподозрила академию в мошенничестве и решила расторгнуть договор. Но передумала.

— Они долго, упорно мне рассказывали, что это всё правда и всё хорошо. Сказали, что можно сократить обучение до полугода. Тогда получилось бы, что какие-то копейки придется оплатить, — объяснила свое решение Сусанна.

Экскурсовод все-таки приступила к урокам. Но формат ей не понравился: нужно было смотреть видеоуроки, самостоятельно выполнять домашнее задание без возможности спросить что-то у преподавателя. Ошибки выявляли уже на стадии проверки.

— Я практически 15 лет работала в московских вузах. Проблема не в том, что форма обучения дистанционная, а в том, что преподаватели, по ощущениям, — это те же студенты, им дали материал, и они просто читают, — посетовала Сусанна.

Жительницу Анапы успокоило то, что в декабре академия погасила первый платеж по кредиту. А потом сомнения проснулись снова: после январских каникул представители Urban University пропали с радаров. Тем временем банк ждал очередной платеж. Сусанна внесла его из своего кармана, а это, напомним, 8 тысяч.

— Пришлось это сделать, чтобы у меня не было задолженностей перед банком, и для того, чтобы не портить свою кредитную историю, — пояснила студентка.

В феврале ее ждет очередной платеж. Что делать дальше, наша собеседница не понимает.

«Для 70-летнего пенсионера это ох как существенно»: в подвешенном состоянии оказались тысячи студентов

По этому примеру можно понять, как «посыпалась» красивая история о недорогом обучении модным нынче IT-специальностям. Urban University предлагал оформить кредит на 9- или 11-месячный курс, из которых полгода обещал покрыть сам. Обещал студентам устроить их на работу после обучения.

Далее некоторым учащимся академия действительно оплатила первые несколько месяцев, кто-то успел получить только за месяц. Наступили январские каникулы, кураторы почему-то не писали в телеграм-чатах о новых вебинарах. Кредитные платежи не поступали. На вопросы взволнованных слушателей академия заверила, что всё в порядке.

Источник: читатель 116.RU











Но потом всё стало только хуже. Urban University перестал отвечать на вопросы вообще. А в начале февраля платформу, на которой студенты проходили уроки, заблокировали.

Источник: Urban-university.pro











Заложниками ситуации оказались и пенсионеры, и молодежь. О качестве образования они отзываются по-разному: кому-то формат понравился, другие посчитали занятия недостаточно информативными. Некоторые прошли все занятия, но не могут получить диплом. Кого-то «бортанули» с обещанным трудоустройством.

Но главная головная боль большинства учащихся — все-таки кредиты, которые банк теперь трясет с них. Вот еще несколько историй.

— Несмотря на заверения, до настоящего времени деньги не вернули. А для меня, неработающего 70-летнего пенсионера, это ох как существенно.

— По глупости подписалась на обучение и взяла кредит, не понимая, во что ввязываюсь, так как не сталкивалась с этим. Написала отказ на обучение в тот же день, как и начала, они согласились и возвращали деньги несколько месяцев, и теперь выплаты прекратились, а банк требует от меня денег за обучение, которое я даже не проходила.

— Досудебную претензию оформила 21 января 2025 года. Начинаю готовиться к суду.

— Поначалу всё было хорошо: отличная коммуникация, хороший материал, общение с преподавателями, семинары. Но после Нового года что-то пошло не так.

— Проучилась 4 месяца, работники не особо помогали. Иногда проводились вебинары, которые ни о чем. Я особо и не надеялась, разбиралась с другим учителем индивидуально, так как знаний нет, я с нуля в этой теме!

— В целом всё ужасно затянуто и непрофессионально. Естественно, хотелось бы вернуть оставшуюся невыплаченную сумму, но думаю, это утопия.

— На сегодняшний день на мне висит кредит, и немаленький, из-за которого я не могу ни спать спокойно, ни есть!

Источник: читатель 116.RU











Что говорят в банке?

Одним из банков, через который оформлялись кредиты, был Т-Банк. Как корреспонденту 116.RU рассказали в пресс-службе банка, «Т-Рассрочка» перестала сотрудничать с академией из Татарстана еще в октябре 2024 года. Совместную работу оперативно приостановили «после выявления проблем и негативных отзывов клиентов».

— Сейчас мы готовы помогать клиентам, попавшим в неприятную ситуацию, и содействовать решению проблемы: каждый из них может обратиться в чат поддержки мобильного приложения Т-Банка для получения консультации по дальнейшим шагам, — заверили в пресс-службе.

Но вместе с тем учащимся посоветовали решать вопросы насчет возврата денег именно с университетом. И напомнили: невыплаты могут плохо сказаться на кредитной истории.

Проблемы начались гораздо раньше

Ситуацию с Urban University начали активно обсуждать в начале 2025 года. Однако первые претензии возникли еще в мае прошлого года. Именно тогда студенты начали обращаться в суды с исками о защите прав потребителей. По адресам судов видно, что академия охватила своими уроками всю Россию: тут и Карелия, и Ростов-на-Дону, и Удмуртия, и Иркутск, и Башкирия, и Калининград, и Хабаровск, и Подмосковье и много еще какие города. По части исков решение еще не вынесли. Но кое-кому все-таки удалось отсудить свое.

Например, жительница Башкирии, поступившая на курс «Python-разработчик», обнаружила, что на нее оформили не рассрочку, а кредит, и пошла разбираться. Пока суд рассматривал дело, онлайн-академия закрыла долг. Но из-за того, что Urban University не сделал это сразу, компанию оштрафовали на 70,5 тысячи — эти деньги пошли в копилку бывшей ученицы.

Жительница Волгограда даже не оформляла кредит, а внесла всю сумму сразу. «Эдэкс» вернул ей деньги в ходе судебной тяжбы, но и тут суд оштрафовал компанию за то, что она не отдала деньги по первому требованию.

Отметим, что в обоих случаях женщины отсудили еще и моральную компенсацию. Правда, всего 1–2 тысячи рублей.

Летом жалоб на Urban University, видимо, стало так много, что татарстанский Роспотребнадзор организовал горячую линию для студентов, которые жаловались, что не могут вернуть деньги после расторжения договора с «Эдэксом». В июле и августе за 3 недели по оставленному телефону позвонили 52 человека. Тогда конфликт удалось уладить: онлайн-академия вернула 4,8 миллиона рублей, лишь бы бывшие клиенты не обращались в суд.

К концу января 2025-го сумма возвратов выросла до 87 миллионов рублей. Всё это Urban University выплатил по досудебным претензиям, то есть до того, как ученики подали иски. На тот момент организация еще отвечала на сообщения студентов.

В Роспотребнадзоре предупредили: ведомство не может обязать «Эдэкс» вернуть деньги и, если компания не согласится сама выплатить средства, клиентам придется обращаться в суд.

Что говорит сама академия Urban University и власти Татарстана?

По словам некоторых студентов, Urban University обещал покрыть часть кредита за счет гранта. Мы попытались узнать, что за господдержку получала организация. Но Минфин, Минцифры Татарстана и команда вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова, курирующего Иннополис, открещиваются от связи с онлайн-академией.

Корреспонденту 116.RU не удалось связаться с Urban University и директором компании Тимуром Калимуллиным. Но оставить онлайн-академию без слова мы не можем.

16 января учебное заведение опубликовало документ о том, что больше не может выполнять свои обязательства по промоакции, в которой студентам обещали оплатить часть кредита. Компания извинилась и пообещала компенсацию. Но не денежную.

Студентам приходили подобные письма, которые повторяли смысл документа на сайте академии Источник: читатель 116.RU











— Организация не отрицает своей гражданско-правовой ответственности в рамках сложившихся обстоятельств, в связи с чем в качестве компенсации безвозмездно открывает дополнительный доступ к любому из курсов продолжительностью 6 месяцев для самостоятельного изучения по выбору участника промоакции, представленных в рамках собственной платформы ООО «Эдэкс», — говорится в документе, который опубликовали на сайте академии.

Компания объяснила свои действия финансовыми трудностями. Сложно судить о том, насколько в тяжелом положении организация находится сейчас (отчетов нет). Но даже в 2023-м у IT-компании было не всё гладко.

В позапрошлом году «Эдэкс» ушел в убыток на 27,6 миллиона рублей. Выручка организации составила 3,5 миллиона. Впрочем, такие невпечатляющие показатели можно объяснить тем, что компанию создали как раз в 2023-м, и она могла не успеть набрать обороты ко времени отчета.

Но вернемся к оправданиям Urban University. Компания пригласила всех, кто хочет урегулировать вопрос, в свой офис в Иннополисе, а именно в технопарке Лобачевского. Однако сейчас этого штаба не существует. Особая экономическая зона «Иннополис» расторгла договор аренды с ООО «Эдэкс» и честно призналась: всё из-за скандала.

— Вместе с тем в связи с многочисленными жалобами на недобросовестное оказание услуг и невыполнение компанией своих финансовых обязательств перед клиентами, договор аренды с ООО «Эдэкс» расторгнут, — заявили в пресс-службе ОЭЗ.

Источник: читатель 116.RU











IT-город и одноименная экономическая зона всячески стараются отстраниться от опальной академии. В считаные дни название компании удалили с онлайн-карт Иннополиса. А журналистов попросили убрать из новостей формулировки «вуз Иннополиса» или «университет Иннополиса», потому что читатели могут перепутать Urban University с Университетом Иннополис — единственным официальным вузом города.

В пресс-службе ОЭЗ подчеркнули, что «Эдэкс» арендовал помещения на общих основаниях, не был официальным партнером или стартапом Иннополиса.

Urban University сотрудничала с исполкомом Казани

Пока десятки студентов подавали иски и звонили в Роспотребнадзор, Urban University запускал новые проекты, причем в коллаборации с властями.

Так, летом 2024 года онлайн-академия заключила соглашение с исполкомом Казани: в Urban University могли поступить участники спецоперации и члены их семей, а также ветераны прошлых боевых действий. Бесплатно. Мера поддержки полагалась 100 студентам. Обучение на Python-разработчика было рассчитано на 9 месяцев: полгода теории и 3 месяца стажировки.

Причем в отличие от студентов, истории которых мы привели выше, казанцев обучали не в онлайн-режиме, а как на обычных парах. Для этого даже организовали бесплатный трансфер от Казани до Иннополиса, где тогда базировался Urban University.

Технопарк Лобачевского, где раньше находился Urban University Источник: Innopolis.com











Занятия стартовали в сентябре, так что теоретически курс еще должен был идти до сих пор. Что с ним стало, непонятно. Ссылка, которая вела на материал об этой программе на сайте мэрии Казани, больше не работает. И вообще Urban University больше не упоминается на портале городских властей.

Осенью 2024 года в учебном заведении говорили, что они «получили положительные отзывы» о проекте и решили его расширить. Такое же соглашение на обучение ветеранов СВО и их детей подписали с Кукморским, Азнакаевским и Муслюмовским районами Татарстана.

Мы спросили у всех этих муниципалитетов, какова судьба курсов. Откликнулось только Муслюмово. Дети участников СВО учились на Python-разработчика дважды в неделю в 4 группах по 10 детей. Это было «в рамках благотворительной деятельности».

— Соглашения о предоставлении платных услуг не было. На сегодняшний день занятия не проводятся, — добавили в пресс-службе главы Муслюмовского района.

Без денег остались еще и футболисты

У скандала с Urban University есть и неожиданная сторона — футбольная. Всё начиналось как необычная история успеха, и в центре нее был первый частный профессиональный футбольный клуб Казани «Сокол». Он переживал не лучшие времена и в июле 2024 года решил найти спонсора на сайте бесплатных объявлений. Новым владельцем команды можно было стать за 5,3 миллиона рублей.

Новость об этом разлетелась по местным пабликам и СМИ — получилась неожиданная реклама. Новый спонсор нашелся за 3 дня. А при чем тут Urban University? А при том, что именно эта компания выкупила клуб.

Работа закипела: игры, розыгрыши айфонов и даже поиск таролога, чтобы футболисты настраивались на матчи. Но спортивное счастье было недолгим. Уже в январе «Сокол» снова выставили на продажу, на этот раз за 5,6 миллиона рублей.

— Это тяжелое для руководителя Urban University решение о продаже клуба было принято в силу того, что под угрозой находится основная деятельность компании, — объяснили в ФК.

Сейчас команда находится на грани роспуска. Как рассказал тренер Рустем Сабирзянов, спонсор исправно выполнял свои обязанности. Спортсмены не были в курсе проблем «Эдэкса».

— Тяжело сказать, я не знал, что там внутри компании творится. Мы просто занимались футболом, поэтому старались не лезть в то, что у них происходит в компании, — объяснил Сабирзянов.

Источник: Футбольный клуб «Сокол» Казань / Vk.com

В ноябре 2024 года директор ООО «Эдэкс» Тимур Калимуллин также учредил автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб „Алга“» («алга» в переводе с татарского — «вперед»). Однако его судьба еще более туманна.

Что делать: мнение юриста

Почти все, кто написал в редакцию 116.RU о своей беде, заканчивали свое письмо фразой: «Что нам делать?». Мы задали тот же вопрос юристу Яне Бондаренко.

По ее словам, в первую очередь клиенты должны потребовать деньги у Urban University, поскольку услуга не оказана, оказана не в полном объеме или была ненадлежащего качества. Претензию нужно отправить «Почтой России» по последнему известному адресу (даже если договор аренды расторгнут).

Если организация не отвечает, то следует идти в суд. Но с учетом того, что на «Эдэксе» уже висит больше сотни исков, это может быть не очень эффективно.

— Большой вопрос, хватит ли всем денег. Возможно, у компании уже их нет. Не факт, что, когда будет принято решение по новым искам, у нее будут деньги, — предположила юрист.

Студенты могли бы подать коллективный иск. Но этот метод Бондаренко тоже считает не очень действенным.

— Коллективный иск — это система, которая у нас очень сырая. Нужно полгода на то, чтобы судья собрал заявления от желающих. Полгода! И только потом начнется инициирование судебного процесса. Тогда как за полгода можно рассмотреть дело в суде первой инстанции, — пояснила наша собеседница.

Самым действенным способом эксперт считает обращение в полицию.

— Возможно, это уже больше по уголовному праву. То есть нужно подавать заявление в полицию. Причем не от одного или двух пострадавших. Желательно, чтобы все 6 тысяч человек подали заявление, чтобы это носило массовый характер, — отметила Бондаренко.

Юрист призвала студентов впредь тщательно проверять компанию, с которой они подписывают договор, и не доверять «красивой картинке».