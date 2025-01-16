«Куда делись деньги?»: в Ярославской области сотрудникам объединенных школ задержали зарплаты

В Ярославской области родители учеников пожаловались, что сотрудникам школ задержали зарплаты. Помимо этого они сообщили о проблеме со школьным автобусом. Мол, из-за отстутсвия денег на бензин ученики остались без транспорта.
— Куда делись деньги после создания образовательных кластеров? Школа в посёлке Ивановское Переславского района в составе переславского объединения. Сейчас ей не могут профинансировать бензин на школьный автобус, задержка и по зарплатам. Такая проблема впервые с 2009 года, как наши дети стали учиться в ивановской школе! Второй день автобус не может привезти детей из дальних деревень в школу из-за отсутствия топлива! Для этого провели реорганизацию? — задал вопрос ярославец Андрей 15 января в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
В ответ на его жалобу отозвались в администрации Переславля-Залесского. Там сообщили, что вопрос с автобусом уже решился, и с 16 января детей вновь начнут доставлять до школы. По поводу задержек зарплат тоже дали пояснение:
— По информации Министерства финансов Ярославской области задержка связана с техническим сбоем в работе серверов Федерального казначейства. Специалисты работают над решением проблемы. Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, — рассказали в переславской администрации.
Это не единственная жалоба от бюджетников по поводу задержки зарплаты. Вечером 15 января сотрудники школы в Ярославле сообщали об аналогичном случае. В других учреждениях региона тоже жаловались на отстутствие денег.
— Рыбинск, детский сад № 51, зарплаты до сих пор нет! — писал читатель 76.RU вечером 15 января.
— Денег до сих пор нет, — написала читательница телеграм-канала 76.RU Вика утром 16 января.
В правительстве Ярославской области подтверждали проблему. Вечером 15 января власти сообщали, что по их расчетам зарплаты должны были начислить до вечера 15 января.