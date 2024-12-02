Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

Ребенок способен за один день задать родителям сотни вопросов. И очень желательно, чтобы у взрослых нашлись ответы. Зато за провалы в нашем тесте вам не придется краснеть перед детьми — напротив, если вы чего-то раньше не знали, то откроете для себя решения самых необычных «почему».
На какой стороне вы окажетесь в этот раз — в компании всезнаек или с теми, кому еще многое предстоит узнать об окружающем нас мире?
Можно ли вывихнуть челюсть, зевая?
Можно
Нельзя
Сколько зубов у самки комара?
10–12
26–30
47–50
У комаров нет зубов
Хамелеоны меняют цвет не только когда маскируются — они «перекрашиваются» также в зависимости от времени суток. Теплым днем они нежно-зеленого цвета, при долгом пребывании на солнце становятся темно-бурыми или синевато-черными с голубыми и желтыми пятнами. Какого цвета «ночнушка» хамелеона, когда он встречает утро?
Синего
Серого
Темно-зеленого
Желтого
Почему самки богомола откусывают головы самцам после спаривания?
В порыве страсти
Для развития яиц
Потому что он больше не нужен
Чтобы не умереть с голоду
Почему чем выше, тем холоднее?
Потому что холодный воздух поднимается вверх
Потому что теплый воздух не может подниматься высоко
Потому что чем выше, тем меньше газов
Потому что облака выделяют холод, а земля — тепло
Почему лошади спят стоя?
Чтобы всегда быть начеку
Они не умеют лежать
Их ноги не приспособлены для других вариантов
Просто им так удобно
Почему коты «стрекочут», когда видят птиц?
Так они подзывают добычу
Не могут сдержать гнев и ярость
Это предупреждающий звук: внимание, сейчас вылетит кошка!
Их переполняет радость: наконец-то они как следует поедят
Почему ноябрь так называется?
В честь того самого Ноя
В честь древнеримского бога Новэма
От латинского слова «novem», что означало «девять»
Потому что за ним и новый сезон, и новый год
Что это за бруски перед вами?
Заготовки для подков
Деньги
Долото
Палка-копалка
Почему кот сует зад в лицо хозяина?
Это такой знак доверия
Чтобы показать свое превосходство
Зовет играть
Это ничего не означает, просто коты — бесцеремонные животные
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