Вы точно гений, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных ярославцев

Ребенок способен за один день задать родителям сотни вопросов. И очень желательно, чтобы у взрослых нашлись ответы. Зато за провалы в нашем тесте вам не придется краснеть перед детьми — напротив, если вы чего-то раньше не знали, то откроете для себя решения самых необычных «почему».