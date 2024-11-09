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Образование В Ярославле с 1 января 2025 года повысится плата за детские сады

В Ярославле с 1 января 2025 года повысится плата за детские сады

Сколько придется вносить денег родителям

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4 комментария

В Ярославле повысится плата за детские сады

В Ярославле с 1 января 2025 года повысится родительская плата за детские сады. Соответствующее постановление 8 ноября подписала директор городского департамента образования Елена Иванова.

Сколько придется платить:

  • для групп с 3-часовым пребыванием детей — 68 рублей в сутки (сейчас 65 рублей);

  • для групп с 4-часовым пребыванием детей — 104 рубля в сутки (сейчас 99 рублей);

  • для групп с 5-часовым пребыванием детей — 127 рублей в сутки (сейчас 121 рубль);

  • для групп с 8–10-часовым пребыванием детей — 156 рублей в сутки (сейчас 149 рублей);

  • для групп с 10,5-часовым пребыванием детей — 165 рублей в сутки (сейчас 158 рублей);

  • для групп с 12-часовым пребыванием детей — 196 рублей в сутки (сейчас 187 рублей);

  • для групп с 13–24-часовым пребыванием детей — 208 рублей в сутки (сейчас 199 рублей).

Напомним, в предыдущий раз родительская плата за детские сады повышалась в Ярославле с 1 января 2024 года.

Недавно региональный Минобр опубликовал проект приказа о повышении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в садиках на индекс потребительских цен. Планируется, что эти цифры начнут действовать с 1 января 2025 года. Однако, так как этот приказ еще не подписан, департамент образования Ярославля установил тарифы на следующий год в соответствии с действующими на данный момент максимальными тарифами. Стоит отметить, что в Ярославле новые расценки оказались меньше, чем разрешенные в регионе максимумы.

В департаменте добавили, что за детей с туберкулезной интоксикацией, инвалидов, сирот, оставшихся без попечения родителей плата не берется.

Кроме того, в Ярославле действуют льготы и для других категорий семей.

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Комментарии
4
-Митрич-
2 часа
Ну вот, а вы говорите демографию поднимать надо... Трое детей на семью...
Гость
1 час
Ну,что молодеж.голосовавшие за нынешнюю власть. Нравится она?
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