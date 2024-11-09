В Ярославле с 1 января 2025 года повысится плата за детские сады

Сколько придется платить:

Недавно региональный Минобр опубликовал проект приказа о повышении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в садиках на индекс потребительских цен. Планируется, что эти цифры начнут действовать с 1 января 2025 года. Однако, так как этот приказ еще не подписан, департамент образования Ярославля установил тарифы на следующий год в соответствии с действующими на данный момент максимальными тарифами. Стоит отметить, что в Ярославле новые расценки оказались меньше, чем разрешенные в регионе максимумы.