В Ярославской области хотят повысить максимальный размер платы за детские сады

— Проект приказа предусматривает увеличение с 1 января 2025 года максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на индекс потребительских цен, — говорится в пояснении к документу.

Максимальный размер родительской платы является границей, выше которой власти городов и районов установить плату за садики не могут. В новом приказе для всей территории Ярославской области прописаны единые цифры:

К слову, в Ярославле действующая сейчас родительская плата за садик меньше установленного на 2024 год максимума. К примеру, для групп с 8–10-часовым пребыванием детей она составляет 149 рублей в сутки, с 10,5-часовым пребыванием — 158 рублей, с 12-часовым пребыванием — 187 рублей. Будет ли плата увеличена в 2025 году, пока не сообщалось.