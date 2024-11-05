В Ярославской области хотят повысить максимальный размер платы за детские сады

В Ярославской области собираются увеличить максимальный размер родительской платы за детские сады. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте правительства Ярославской области.
— Проект приказа предусматривает увеличение с 1 января 2025 года максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на индекс потребительских цен, — говорится в пояснении к документу.
Максимальный размер родительской платы является границей, выше которой власти городов и районов установить плату за садики не могут. В новом приказе для всей территории Ярославской области прописаны единые цифры:
для групп с 3-часовым пребыванием детей — 86 рублей в сутки (сейчас 82 рубля);
для групп с 4-часовым и 5-часовым пребыванием детей — 147 рублей в сутки (сейчас 139 рублей);
для групп с 8–10,5-часовым пребыванием детей — 183 рубля в сутки (сейчас 174 рубля);
для групп с 12-часовым пребыванием детей — 232 рубля в сутки (сейчас 220 рублей);
для групп с 13–24-часовым пребыванием детей — 246 рублей в сутки (сейчас 233 рубля).
К слову, в Ярославле действующая сейчас родительская плата за садик меньше установленного на 2024 год максимума. К примеру, для групп с 8–10-часовым пребыванием детей она составляет 149 рублей в сутки, с 10,5-часовым пребыванием — 158 рублей, с 12-часовым пребыванием — 187 рублей. Будет ли плата увеличена в 2025 году, пока не сообщалось.