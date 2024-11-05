НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

с-з.

 752мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Ярославна в Алжире
Крамской и Репин завели соцсети
Почему вымирают ярославцы
Концерт SHAMAN'a в Ярославле
Ярославцы на СТС
Вернут популярный автобус
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Ярославцам не хватает зарплат
Что за алые огоньки в небе
Образование В Ярославской области хотят повысить максимальный размер платы за детские сады

В Ярославской области хотят повысить максимальный размер платы за детские сады

Планируется, что суммы увеличатся с 1 января 2025 года

1 181
5 комментариев

В Ярославской области планируют поднять максимальный размер платы за детские сады

В Ярославской области собираются увеличить максимальный размер родительской платы за детские сады. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте правительства Ярославской области.

— Проект приказа предусматривает увеличение с 1 января 2025 года максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на индекс потребительских цен, — говорится в пояснении к документу.

Максимальный размер родительской платы является границей, выше которой власти городов и районов установить плату за садики не могут. В новом приказе для всей территории Ярославской области прописаны единые цифры:

  • для групп с 3-часовым пребыванием детей — 86 рублей в сутки (сейчас 82 рубля);

  • для групп с 4-часовым и 5-часовым пребыванием детей — 147 рублей в сутки (сейчас 139 рублей);

  • для групп с 8–10,5-часовым пребыванием детей — 183 рубля в сутки (сейчас 174 рубля);

  • для групп с 12-часовым пребыванием детей — 232 рубля в сутки (сейчас 220 рублей);

  • для групп с 13–24-часовым пребыванием детей — 246 рублей в сутки (сейчас 233 рубля).

К слову, в Ярославле действующая сейчас родительская плата за садик меньше установленного на 2024 год максимума. К примеру, для групп с 8–10-часовым пребыванием детей она составляет 149 рублей в сутки, с 10,5-часовым пребыванием — 158 рублей, с 12-часовым пребыванием — 187 рублей. Будет ли плата увеличена в 2025 году, пока не сообщалось.

ПО ТЕМЕ
Плата за садик Повышение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Рожайте, рожайте, а мы вам цены на все повысим и поликлиники позакрываем!
Гость
1 час
это по всей земле русской это идёт из масквы 👎
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление