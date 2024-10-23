«Пишут, что меня покарает Аллах». В школе Волгограда разгорается скандал из-за ученицы в хиджабе

В ситуации в школе уже разбираются все соответствующие органы Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Странный, но старательно провоцируемый конфликт школьницы с учителем произошел в одной из школ Волгограда. Появившись в учебном заведении, где принят светский и деловой стиль одежды, в самодельном хиджабе и прикрываясь им, девочка записала разговор с преподавателем русского языка, а потом заявила, что учитель нарушила ее религиозные права. Не исключено, что «подогреть» конфликт решил кто-то взрослый и со стороны. Учителю тем временем начали поступать угрозы. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

«Они считают, что хиджаб — это показуха»

О конфликте с учителем русского языка редакции V1.RU сообщила сама школьница, прислав в том числе и сделанную ею запись разговора. Как стало известно позже, эта же запись была выложена и в школьные чаты, оказавшись затем в социальных сетях. Со слов девочки, разговор произошел в минувшую пятницу во время одного из уроков.

— Вот что можно видеть за этой занавеской? Ну-ка, сними сейчас же, снимай, — говорит учитель.

— Мне холодно, — отвечает школьница.

— Так, не надо. Снимай, снимай. Прямо жуть какая-то. Холодно ей. Вот, всё, хорошо тебе. Дальше не носи свой атрибут.

— Правильно говорить — «хиджаб».

— Что?

— Правильно говорить — «хиджаб».

— Хиджаб, я знаю. У нас же тоже у православных есть свои атрибуты, мы же их не выставляем напоказ.

— Но это же не показ.

— Показ, показ.

По словам школьницы, приходить в учебное заведение в хиджабе она начала еще в прошлом году. Но, по ее словам, часть педагогов постоянно напоминали ей, что школа — светское учреждение, в котором не место такой одежде.

— В прошлом году учитель физкультуры тоже говорил, что нельзя в таком виде приходить в школу. Они считают, что хиджаб — это показуха. Но это мое религиозное право, — говорит школьница.

«Родители не одобряют. Но я так хочу»

Школьница признаёт, что в семье не одобряют ее поведение. Более того, после разговора педагогов с мамой она перестала приходить в школу в такой одежде. Но и не признаётся, по какой причине или по чьему совету решила прийти в нем вновь в школу. Не говорит она и почему решила спровоцировать учителя русского языка, спрятав под хиджабом телефон и записывая разговор с педагогом.

— Родители не одобряют, что я ношу хиджаб. Мама не настолько мусульманка, как я, она светский человек. Говорит, что мне всего лишь 14 лет. Но я так хочу, — уклоняется от ответов девочка. — Мне не хочется, чтобы на меня смотрели мужчины с восклицаниями: «О, какая ты красивая». Мне это вообще не нужно.

Как рассказал корреспонденту V1.RU знакомый с ситуацией источник, старательно провоцируемый кем-то конфликт с религиозной одеждой в школе не остался незамеченным для властных структур и правоохранительных органов.

— Тем, что происходит в школе, уже занимаются ответственные за образование чиновники и соответствующие структуры в правоохранительных органах, — рассказал источник. — Уже известно, что девочка воспитывается в неполной семье, причем мама ведет вполне светскую жизнь, категорически не одобряя религиозные увлечения дочери. В прошлом году девочка уже пыталась приходить в школу в подобной одежде, но после беседы с педагогическим составом перестала. Был достигнут компромисс — приходить в школу девочка, как собственно и все дети, может в чем угодно. Но находиться на занятиях и переменах — только в одежде в деловом и светском стиле. До недавнего времени так и было. Что стало поводом для нее вновь прийти на уроки в этой одежде и специально записать учителя, спровоцировав его на конфликт, выясняют соответствующие органы. Тем более что запись вскоре появилась в школьных чатах и, по некоторым данным, была выложена какой-то взрослой женщиной, сразу пытавшейся спровоцировать тему конфликта с якобы оскорблением религии.

«Пишут, что меня Аллах покарает. Но у меня свой Бог»

Директор школы Анна Рогачева в разговоре с корреспондентом V1.RU отметила, что девочка в прошлом году действительно пыталась приходить в школу в хиджабе, но прекратила это после разговора педагогов с мамой.

— У нас не принято ходить девочкам в хиджабах. Только в длинных юбках и кофтах с длинным рукавом. С сентября я точно не замечала этого, — говорит директор. — Мы всегда родителям и детям напоминаем, в чём можно ходить в школу, а в чём нельзя. Мы против рваных джинсов или каких-то непонятных одеяний в школе. Эта девочка в прошлом году носила хиджаб, но мы провели разъяснительную работу с ученицей и мамой. У нее непонятно что на голове было. Что-то сшитое на коленке. Это трудно назвать хиджабом. Вера есть вера, но правила приличия должны быть. Мама девочки всё воспринимала адекватно, и мы пришли к согласию, чтобы девочка имела вид, как и другие ученики.

Новый виток конфликта, по мнению педагогов, может быть вызван и желанием перевести в плоскость религиозного скандала проблемы с успеваемостью. Заместитель директора, учитель русского языка и литературы Любовь Врачева объясняет, что во время урока у школьников была самостоятельная работа.

— Девочка почти полтора года время от времени ходила в хиджабе. В сентябре этого года она сняла его, а в октябре надела вновь. Я подумала, что это какая-то игра, потому что несерьезно всё было, — говорит завуч. — На прошлой неделе они делали самостоятельную работу, и девочка своим хиджабом накрыла тетрадь. Я не понимала, что можно видеть за этой занавеской. Она элементарно испортит свое зрение. Я знаю, что она активно телефоном пользуется и порой списывает домашние задания. Оценки у нее стали хуже. Возможно, еще и поэтому она решила спровоцировать конфликт.

По словам завуча, в школе действует устав, где прописано, что ученики и педагоги должны придерживаться официально-делового стиля в одежде.

— У нас есть устав, я сама его разрабатывала. Все должны его придерживаться. Представьте, что в классе ребята разных национальностей, и каждый будет приходить на уроки со своими атрибутами? Что из этого получится? К сожалению, одна я не могу справиться с этим, — говорит завуч. — Мне очень плохо, я тяжело переношу эту историю. У меня давление скачет. Внук показал мне из социальных сетей комментарии под этим видео с нашим разговором на уроке, так там пишут, что меня Аллах покарает. Но у меня свой Бог.

«Квадроберы будут ходить в школу на четвереньках»

На раздуваемый в школе Волгограда конфликт резко отреагировал военкор Дмитрий Стешин, считающий, что педагогам надо проявить гораздо большую строгость в соблюдении правил обучения.

— Если мне не изменяет память, у нас запрещено ходить в школы в какой-либо религиозной одежде. Если руководство школы не будет бояться, то сможет разрешить эту ситуацию очень быстро — исключив ученицу из школы. Тем более что у ультраправоверных мусульман считается, что женщина не должна учиться. Пусть сидит дома, — говорит Стешин. — В данном случае у учителей нет никакой защиты. Скоро всё закончится тем, что квадроберы будут ходить в школу на четвереньках. У нас много религий в России. Если каждый будет демонстрировать свою религию на уроках, то учебы не будет. Будет демонстрация своих взглядов. Это называется «целевая объективация социального престижа личности подростка». И эту целевую объективацию он демонстрирует с помощью любых внешних атрибутов, поскольку не сформировался как личность. Какой есть выход из этой ситуации? Ввести единую школьную форму по всей стране, загрузив наконец-то нашу швейную промышленность. А вот кому эта история может быть выгодна? У меня есть ответ на этот вопрос, но он прост, однозначен и неполиткорректен.

«Школьный класс — страна в миниатюре»

Удивительно вообще, что в нашей многоконфессиональной стране до сих пор возникают такие споры и конфликты.

И вот что по поводу школьного скандала говорит известный журналист и политик Максим Шевченко. По его словам, чтобы избежать подобных случаев, нужно окончательно запретить телефоны на уроках и ввести единую школьную форму, которая бы при этом разрешала школьникам выражать себя с помощью религиозных атрибутов.

— Наша страна — это тоже демонстрация разных религиозных атрибутов. Школьный класс — это страна в миниатюре. Просто учителя должны следить, чтобы эта демонстрация не перешла в радикальную, — говорит Шевченко.

— Есть два аспекта, которые легко расшифровываются. Верующий ребенок, тем более в осознанном возрасте, имеет право на ношение атрибутов своей религиозной принадлежности. Православные носят крест, евреи — кипу, а мусульманки имеют право носить хиджаб. Хиджаб должен быть частью школьной формы, в этом нет ничего страшного. В Чечне или Татарстане сидят девочки в платочках, всё сочетается со школьной формой прекрасно, — говорит Максим Шевченко. — Что касается широкого платка, то девочка просто схитрила, может, хотела списать. В данном случае права учительница. Мне непонятно, зачем школьница записала разговор и выложила это куда-то. Как будто она специально спровоцировала учителя и теперь шантажирует его. Возраст непростой, конфликтный, переходный, особенно для девочки. Мне кажется, это чисто педагогический момент. Не надо его раздувать до религиозного и не надо его выносить в публичное измерение.

А вы на чьей стороне? Нельзя было нарушать религиозное право школьницы, пусть ходит на уроки в хиджабе Учитель правильно сделала, что заставила снять хиджаб. В школе есть устав, надо его соблюдать В школах должна быть единая форма без каких-либо религиозных атрибутов В школах должна быть форма, но использовать религиозные атрибуты можно Свое мнение оставлю при себе, потому что высказывать его стало опасно Мне вообще всё равно и на учителя, и на школьницу. Я просто зашел почитать