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Образование тест Садись, два! Только настоящий знаток русского языка ответит на все 10 вопросов этого теста

Садись, два! Только настоящий знаток русского языка ответит на все 10 вопросов этого теста

Думаете, вам это будет по силам?

127
1 комментарий

Спорим, школьники справятся с этим тестом лучше вас

Ох уж этот сложный русский язык! Сколько в нем правил, сколько исключений. Так-так, у нас тут множественное число, кажется. Давайте проверим, сможете ли вы верно употребить слово, когда надо написать не об одном, а о нескольких предметах и явлениях. Этот тест пройдут только те, кто в школе прилежно занимался русским языком. А вы в их числе?

ТЕСТПройден 20 раз
ПО ТЕМЕ
Русский язык Множество Правила Тест Знания Школьные знания Обучение Образование Развлечения Проверка
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Комментарии
1
Гость
18 минут
русским языком сыт не будешь и жить долго и счастливо он не поможет, скорее наоборот
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