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Образование Оптимизация школ «Не должны допустить снижение количества педагогов»: мэр Ярославля прокомментировал объединение школ

«Не должны допустить снижение количества педагогов»: мэр Ярославля прокомментировал объединение школ

Нашумевшую тему он поднял во время прямой линии

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Мэр на прямой линии обсудил объединение школ

12 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов на прямой линии ответил на вопросы горожан. Одной из тем разговора стало объединение школ с детскими садами. По словам главы, реорганизация в образовательной системе проходит давно. В пример он привел школы № 79 и № 83.

— С 2015 года идут различные процессы реорганизации. Я могу назвать такие модели объединения, которые уже зарекомендовали себя, показали хороший результат. Например, № 79 и № 83 школы, которые в свое время были самостоятельными школами, сегодня это одна школа — № 83. Сейчас в одном из корпусов ведется капитальный ремонт, — рассказал глава города.

В 2013 году в Ярославле приняли решение об объединении школ, тогда под одним юрлицом стали работать школы № 79 и № 83 — здания в Школьном проезде находятся друг напротив друга. Как объясняли в 2013 году на «Городском телеканале», причиной объединения стало финансирование, зависящее от количества учеников. Чем больше детей, тем больше денег. Тогда сообщалось, что при слиянии двух учебных учреждений сократится количество расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата. Это произошло за счет сокращения директора и его заместителей. После объединения остался один бухгалтер и один директор. По данным на 2024 год, в школе № 83 обучается более двух тысяч учеников и дошкольников.

В 2014 году две школы, стоящие друг напротив друга, объединили под одно юрлицо

В качестве примера мэр также привел школу № 4, к которой присоединили детский сад.

Об объединении элитной школы № 4 им. Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка на улице Волкова и детского сада № 206, расположенного на соседней улице по адресу Кедрова, 8а, стало известно летом 2023 года. По документам детсад работает под юрлицом школы. Как объясняли власти, решение было принято из-за уменьшения численности дошкольников.

Артем Молчанов заверил, что увольнять педсостав не планируют.

— Мы ни в коем случае не должны допустить снижение количества педагогов и качества их работы, — ответил мэр.

В 2024 году мэр Артем Молчанов подписал два документа о слиянии нескольких школ и детских садов в одно учреждение. По одному постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Общее наименование нового учреждения будет — «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». По второму документу, к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование нового учреждения будет — «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

В этот же день родители и депутаты, которые выступили против объединения, вышли на Советскую площадь с плакатами. Всю актуальную информацию про объединение школ в Ярославской области мы собираем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Школа Объединение школ Оптимизация школ Детсад Мэр Артем Молчанов
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Комментарии
7
Гость
13 сентября 2024, 13:45
Педагогов и так не хватает . Зарплаты низкие .
Гость
13 сентября 2024, 14:22
верю каждому зверю но вам положу мы привыкли что врали про медицину про пенсию и в это не поверим
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