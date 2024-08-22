Тут ученики обречены на успех: ярославская школа попала в федеральный топ

Ярославская школа попала в общероссийский топ по конкурентоспособности выпускников. Список из 300 школ составило рейтинговое агентство RAEX.
— В рейтинге представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, — это рейтинги по конкурентоспособности, — уточнили аналитики.
Речь идет про школу № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики, расположенной на улице Собинова, 22. Учебное учреждение расположилось на 151-м месте: доля бюджетников — 40,3%, доля зачисленных по договору — 32,8%; доля олимпиадников — 26,9%.
— Топ-3 школ по конкурентоспособности: физтех-лицей им. П. Л. Капицы вышел на первое место, СУНЦ МГУ занял второе, лицей «Вторая школа» — третье, — указали аналитики.
С 2019 по 2022 годы 33-я школа была лучшей в регионе по версии RAEX, однако в 2023 году уступила позицию Провинциальному колледжу. Школа считается элитной. В этом материале мы публиковали реальные отзывы.
Среди регионов-соседей в список попали Ивановская и Вологодская области. В топе две ивановские школы — лицей № 33 (170-е место) и ЧОУ «Гармония» (175-е место). А также Вологодский многопрофильный лицей (14-е место).