Тут ученики обречены на успех: ярославская школа попала в федеральный топ

Рейтинговое агентство назвало школу, выпускающую конкурентоспособных выпускников Источник: Кирилл Поверинов











Ярославская школа попала в общероссийский топ по конкурентоспособности выпускников. Список из 300 школ составило рейтинговое агентство RAEX.

— В рейтинге представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, — это рейтинги по конкурентоспособности, — уточнили аналитики.

Речь идет про школу № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики, расположенной на улице Собинова, 22. Учебное учреждение расположилось на 151-м месте: доля бюджетников — 40,3%, доля зачисленных по договору — 32,8%; доля олимпиадников — 26,9%.

— Топ-3 школ по конкурентоспособности: физтех-лицей им. П. Л. Капицы вышел на первое место, СУНЦ МГУ занял второе, лицей «Вторая школа» — третье, — указали аналитики.

С 2019 по 2022 годы 33-я школа была лучшей в регионе по версии RAEX, однако в 2023 году уступила позицию Провинциальному колледжу. Школа считается элитной. В этом материале мы публиковали реальные отзывы.