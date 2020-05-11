Сегодня Владимир Путин вновь обратился к главам регионов, сотрудникам оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и всем россиянам. Сегодняшнюю речь президента можно прочитать в этом материале, а здесь мы собрали все заявления главы государства с начала эпидемии, которые касаются мер поддержки.
Медикам, соцработникам и педагогам
- за период с 15 апреля по 15 июля врачи получат дополнительно 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, социальные работники, педагоги и средний медперсонал — 25 тысяч рублей, младший медперсонал — 15 тысяч рублей, технические сотрудники — 10 тысяч рублей;
- для тех, кто работает непосредственно с COVID-19, премии выше: врачам — 60 тысяч рублей, социальным работникам, педагогам и среднему медперсоналу — 35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 20 тысяч рублей, техническим сотрудникам — 15 тысяч рублей;
- медикам готовят новые социальные гарантии — по аналогии с теми, которые имеют военнослужащие.
Семьям с детьми
- пособие в размере пяти тысяч рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь, распространится на всех детей до трех лет. Вне зависимости от того имеет ли семья право на маткапитал;
- дополнительные выплаты получат родители, которые остались без работы — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- все семьи с детьми от 3 до 16 лет после 1 июня получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей;
- минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 тысячи рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том числе — студентки;
- выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.
Бизнесу и самозанятым
- беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний;
- прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц;
- дополнительные зарплатные кредиты под 2%. Вернуть деньги можно будет до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость на уровне 90%, кредит погасит государство. Если занятость сохранится на уровне 80% — государство поможет с половиной суммы;
- компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, до октября;
- налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят (также кроме НДС);
- отсрочка по кредитам до октября для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий;
- самозанятым вернут обратно уплаченные в 2019 году налоги;
- самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ;
- мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса).
А что еще?
- 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатили в апреле;
- все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождений по инстанциям;
- до конца года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц;
- максимальное пособие по безработице увеличили с 8000 рублей до
12 130рублей (для тех, кто остался без работы с 1 марта);
- оформить пособие по безработице можно удаленно и без лишних справок.