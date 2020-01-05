Весам не брать кредиты, а Рыбам и Львам больше работать: финансовый гороскоп на 2020 год

Звезды подскажут ярославцам, как больше заработать в 2020 году Фото: Александра Савельева

Что нам приготовил 2020 год в финансовом плане? Прогноз всем знакам зодиака дала ярославский астролог Мария Сополнова. По ее словам, если 2019 год был наполнен мужской энергетикой лидерства, то в 2020 году, наоборот, важно развивать гибкость и терпение, ведь двойка, которая дважды встречается в номере года, это женская цифра.

Гороскоп для читателей 76.RU составила ярославский астролог Мария Сополнова Фото: личный архив

ОВНЫ: отдайте долги Овнам придется обратить пристальное внимание на профессиональную сферу, поскольку самые большие изменения и перспективы года приходятся именно на нее. Особенно это будет чувствоваться с ноября. Овны будут нуждаться в поддержке или консультациях в финансовой сфере, чтобы не потерять имеющиеся активы. Если удастся найти хорошего финансового советчика, то вы можете выйти в большой плюс. С мая важно не пускать на самотек работу с документацией. В первой половине 2020 года на повестке могут появиться вопросы, связанные с недвижимостью. Главное при их решении быть активным, отстаивать свои интересы. В наступившем году Овны могут поменять работу. Также звезды советуют представителям этого знака отдать старые долги и кредиты, чтобы наладить новый денежный поток.

ТЕЛЬЦЫ: расширяйте бизнес Для Тельцов 2020 год — время позитивных перемен. Для бизнесменов это прекрасный период, чтобы расширить свой бизнес, открыть дополнительные филиалы или офисы — они принесут свои плоды. Но при этом важно не сорить деньгами, не тратить их бездумно. Кроме того, звезды советуют: прежде чем самим сделать шаг вперед, дождаться активных действий со стороны конкурентов или союзников, и только после этого действовать самим. У семейных Тельцов ожидаются большие расходы во второй половине года, но они принесут только положительные эмоции. Также для представителей этого знака зодиака в 2020 году открывается возможность получить больше свободы, выйти за рамки жестких ограничений, ощутимо изменить свою жизнь, привнести в нее больше романтики и новизны, реализовать какой-то старый проект, на который раньше не хватало времени и сил. БЛИЗНЕЦЫ: ищите подработку Близнецам нужно быть осторожными при вложении денег в любые проекты, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые заставят вас понервничать. Более удачными будут краткосрочные вложения средств, а не проекты, которые обещают прибыль в отдаленной перспективе. 2020 год не обещает Близнецам серьезных прорывов в карьере. Велика вероятность того, что планы, которые вы строите в этой сфере, так и не реализуются. В связи с этим офисным работникам не стоит прыгать выше головы на основном месте работы, лучше поискать альтернативные источники дохода. Это может принести свои положительные плоды. А вот кому точно повезет, так это Близнецам, работающим в сфере искусства. 2020 год — очень хороший период для творчества.



РАКИ: получите больше, чем планировали Для всех представителей этого знака наступает время строить планы на будущее и решать конкретные задачи. Раки могут открыть для себя какое-то новое направление деятельности, начать учиться чему-то новому. В 2020 году Ракам для достижения финансового успеха пригодятся адаптивность и амбициозность. Смотрите вперёд с уверенной улыбкой и не останавливайтесь на достигнутом. Важный нюанс — никому не давайте в долг, даже близким или друзьям. Вы рискуете не вернуть свои деньги. Исключением могут стать только самые крайние ситуации. В остальном руководствуйтесь сочетанием доводов разума и эмоций, ведь вам это свойственно. Для Раков в 2020 году решение финансовых вопросов будет связано не с карьерным ростом, а именно с духовным, с пересмотром своих жизненных принципов. Все будет происходить не так быстро, как вы хотели, но в итоге вы получите гораздо больше, чем планировали.

ЛЬВЫ: не теряйте бдительность

Львам надо проявить осторожность, вкладывая деньги, принимая решения о серьезных покупках, заключая сделки в сфере строительства. Необходимо хорошо знать сферу вложений и тщательно проверять документацию. Особенно эта тенденция будет ощутима в первой половине года. Зато во второй половине финансовые вложения будут весьма удачны — но опять же при условии сохранения бдительности. Офисным работникам в 2020 году предстоит несколько раз масштабно перекраивать свой бюджет. Готовьтесь к тому, что придётся поменять стратегию, а в определённые моменты даже отказаться от откровенно устаревших принципов. Возможно также увеличение нагрузки на работе, новый шаг в карьере и даже смена места работы.



ДЕВЫ: избегайте спонтанных трат Финансовые операции в первой половине 2020 года принесут хорошие результаты, а во второй половине года вам откроются новые возможности. И все-таки в этом году пополнение вашего бюджета будет в большей степени связано с успехами на работе, поэтому для получения больших доходов вам не обязательно искать подработку. Но старайтесь действовать самостоятельно, реже обращаться за помощью коллег. Девам-бизнесменам звезды советуют привлекать к своему делу друзей и знакомых. При этом представителям этого знака зодиака не стоит переоценивать свои возможности. Тщательно обдумывайте свои шаги и действуйте последовательно. Избегайте спонтанных трат. Для творческих Дев — год будет деятельным и плодотворным. А еще в этом году звезды советуют Девам оказывать финансовую помощь тем, кто в ней нуждается.

ВЕСЫ: тратьте деньги на дом У Весов, работающих в офисе, в 2020 году ситуация с финансами будет чуть менее вдохновляющей, чем результаты самой работы, которые окажутся яркими и масштабными. На размер вашей зарплаты положительное влияние окажут теплые отношения с руководством, а также ваша инициативность и активная позиция. Также не исключено, что в этом году у вас появятся альтернативные источники дохода. Вполне возможна и смена работы. Если кто-то из знакомых попросит у вас в долг, четко обозначайте сроки возврата денег. Сами же постарайтесь не брать кредитов. В этом году звезды советуют Весам вкладывать деньги в ремонт, покупку мебели. Это снимет напряжение и улучшит атмосферу в доме.

СКОРПИОНЫ: повышайте квалификацию

Для Скорпионов, работающих в офисе, 2020 год не обещает каких-то значимых перемен. Зато этот период хорош для учебы, освоения новой профессии, повышения квалификации. Сейчас лучшее время для пересмотра своего мировоззрения — именно это в будущем приведёт к финансовому успеху. Почувствовать положительные перемены многие смогут уже в конце 2020 года.

СТРЕЛЬЦЫ: не скупитесь У Стрельцов в 2020 году возможны существенные перемены на работе. В финансовом плане ситуация может оказаться сложной, но параллельно вам откроются перспективы хороших заработков. Не стоит рисковать, чтобы не было финансовых потерь. Стрельцы, работающие в офисе, могут получить повышение заработной платы, но если перед вами встанет выбор — повышение дохода сейчас или смена места работы с ориентиром на перспективу, выбирайте второй вариант. При принятии решений в сфере финансов полагайтесь только на себя, а не на чужое мнение, все перепроверяйте. Если вы чувствуете, что все-таки нуждаетесь в совете, то лучше обращайтесь за консультацией к специалистам высокого уровня. Не скупитесь, щедро делитесь и благодарно принимайте — именно это приведет вас к успеху в 2020 году.



КОЗЕРОГИ: ищите единомышленников Для Козерогов 2020 год будет максимально рабочим. При этом условии любой проект может быть завершён с гораздо большей прибылью. Любое достижение будет напрямую зависеть только от затраченных Козерогами сил, средств и желания. Также для получения прибыли не помешает и помощь единомышленников. Бизнесменам-Козерогам, нужно быть готовым ко всевозможных проверкам и инспекциям. Они приведут к пересмотру вашей стратегии развития. Некоторым Козерогам придётся рассмотреть новые направления деятельности, обучаться соответствующим навыкам. В этом году звезды советуют Козерогам быть смелее, ярче, активнее проявлять инициативу. Для фрилансеров и творческих людей 2020 год принесет много перспектив и возможностей! ВОДОЛЕИ: поднимите планку желаний

Водолеи, работающие на себя, в 2020 году могут действовать свободно — заключать любые сделки и вкладывать средства без ограничений. Но при этом необходимо самостоятельно проверять все финансовые документы, вести переговоры и делать отчеты, стараться меньше поручать это другим людям. Офисным Водолеям стоит задуматься о своих планах на дальнейшую перспективу — на три, пять, десять лет. Важно как можно выше поднимать планку своих желаний и целей. Достичь ожидаемой прибыли реально, но только если вы сами будете развиваться и рядом будут активные союзники. Весь 2020 год для этого знака — некая передышка перед последующим периодом активности, поэтому год хорош для серьезных раздумий о будущем, учебы.