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Экономика Кризис-2026 Бизнес получил передышку до 2029 года. Госдума все-таки заморозила порог по НДС — как это поможет

Бизнес получил передышку до 2029 года. Госдума все-таки заморозила порог по НДС — как это поможет

Вздохнет ли экономика страны — что говорят специалисты

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Действующий порог доходов в 20&nbsp;млн рублей останется неизменным в 2027–2029 годах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДействующий порог доходов в 20&nbsp;млн рублей останется неизменным в 2027–2029 годах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Действующий порог доходов в 20 млн рублей останется неизменным в 2027–2029 годах

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Малый бизнес в России получил то, чего давно добивался, — хоть какую-то предсказуемость. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который сохраняет до 2029 года действующий порог годовой выручки в 20 млн рублей для компаний на упрощенке (УСН), после которого возникает обязанность платить НДС.

Владимир Путин на ПМЭФ озвучил сохранить лимит. И уже через несколько дней соответствующий законопроект был внесен в парламент, а теперь получил окончательное одобрение депутатов.

Как это отразится на малом бизнесе России, журналист MSK1.RU обсудил с экспертами.

Налоговая пауза вместо резкого маневра

Согласно принятому закону, действующий порог доходов в 20 млн рублей останется неизменным в 2027–2029 годах. После этого снижение всё же начнется: с 2029 года лимит сократится до 15 млн рублей, а затем — до 10 млн рублей. Если, конечно, президент опять не поручит «заморозить» реформу.

В пояснительной записке к документу говорится, что отсрочка необходима для создания более предсказуемой деловой среды и сохранения стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе.

Основатель агентства «Голдман и По» Денис Голдман считает, что ключевое значение нового закона заключается именно в предсказуемости.

«Одна из главных задач налогового регулирования — обеспечить предпринимателям горизонт планирования, и фиксация порога на ближайшие годы именно это и дает: теперь можно закладывать налоговые условия в долгосрочные бизнес-планы без риска внезапного пересмотра правил», — отмечает Голдман.

По его словам, для большинства небольших предприятий в сфере услуг, торговли и малого производства нынешний лимит является своеобразной «зоной комфорта», позволяющей концентрироваться на развитии бизнеса, а не на бюрократических процедурах.

Голдман, правда, вспоминает и про ложку дегтя. Предпринимателям не стоит воспринимать заморозку как повод забыть о будущих изменениях.

Эксперт подчеркивает, что переход на НДС не всегда является исключительно негативным сценарием. Работа с крупными заказчиками зачастую требует статуса плательщика НДС, поскольку это позволяет партнерам получать налоговые вычеты. Поэтому бизнесу уже сейчас имеет смысл модернизировать учетные системы и готовить процессы к возможному переходу.

Почему бизнес боялся лимита в 10 миллионов

«Следует признать, что планировавшееся снижение лимита до 10 млн рублей могло бы нанести удар по значительному сектору микробизнеса. Столь резкое сокращение порога фактически задушило бы множество небольших компаний и ИП», — говорит основатель агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» и председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.

По его оценке, попытка расширить базу плательщиков НДС могла привести к прямо противоположному эффекту. Многие предприниматели в таких условиях начали бы дробить бизнес, искать способы ухода от налоговой нагрузки либо вовсе прекращать деятельность. В результате государство рисковало столкнуться не с ростом поступлений, а с сокращением налогооблагаемой базы.

Кроме того, последствия могли бы выйти далеко за рамки налоговой сферы: сокращение рабочих мест, снижение доходов самозанятых и дополнительное давление на рынок труда.

Гмыря даже не исключает, что в будущем власти даже пойдут на повышение порога доходов, поскольку бизнес уже адаптировался к действующим параметрам.

Стабильность — сегодня, а вот риски — завтра

Далеко не все эксперты MSK1.RU видят ситуацию исключительно в позитивном свете. Бизнес-аналитик Виталий Лавринович отмечает, что решение Госдумы закладывает потенциальную проблему на будущее. Ведь лимит в 20 миллионов остается неизменным на фоне продолжающейся инфляции. В результате компании могут пересекать порог не из-за реального расширения бизнеса, а исключительно вследствие роста цен.

«Если выручка компаний будет увеличиваться главным образом из-за удорожания товаров и услуг, то всё больше предприятий будут достигать этого лимита и вынужденно переходить на уплату НДС», — предупреждает бизнес-аналитик.

Фактически речь идет о скрытом расширении круга плательщиков НДС без формального изменения законодательства. И вот для всё большего числа компаний это может привести к дополнительным расходам и снижению прибыльности.

Так что принятый Госдумой закон не отменяет будущих изменений, но всего лишь откладывает их. При этом экономические проблемы никуда не делись. И те 4 года, на которые оттянули переход на НДС, для многих окажется куда более коротким сроком, чем кажется сегодня.

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Повышение НДС Налоговая ставка Налоговая реформа Налоги для бизнеса
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Комментарии
3
Гость
51 минута
Варить надо постепенно повышая температуру а не резко
Гость
55 минут
Шо, выяснилось что если есть овец то скоро отара закончится? Гениально!
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Гость
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