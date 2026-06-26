«Похороны» западных карт снова откладываются? Сколько еще Visa и Mastercard будут работать в России

Карты Visa и Mastercard никуда не исчезли Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Весной 2022 года казалось, что эпоха Visa и Mastercard в России закончилась окончательно и бесповоротно. Международные платежные гиганты объявили об уходе с российского рынка, банки начали массово переводить клиентов на карты «Мир», а эксперты предрекали скорое исчезновение западных брендов из кошельков россиян.

Прошло четыре года. И выяснилось любопытное: карты Visa и Mastercard не только не исчезли, но и продолжают оставаться заметной частью платежного ландшафта страны. Более того, полностью вывести их из обращения раньше 2030 года вряд ли получится.

На первый взгляд это выглядит парадоксом. Национальная платежная система работает стабильно, карты «Мир» доминируют на рынке, а международные платежные системы давно не участвуют в российских расчетах.

Так почему же прощание с Visa и Mastercard растягивается почти на десятилетие? Об этом в беседе с MSK1.RU рассказали эксперты.

Западные карты давно стали российскими

Visa и Mastercard в России фактически перестали быть иностранными платежными инструментами еще в 2022 году. Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова напоминает: после ухода международных платежных систем все операции по их картам внутри страны были переведены на инфраструктуру «Национальной системы платежных карт».

По сути, говорит эксперт, произошло технологическое превращение западных карт в российские.

По данным Банка России, на начало 2022 года в стране обращалось 334,7 млн банковских карт. Из них около 108 млн приходилось на «Мир», а примерно 226 млн — на Visa и Mastercard, говорит Зубкова. Однако власти и банки тогда выбрали прагматичный сценарий. Вместо мгновенной замены сотен миллионов карт было принято решение постепенно выводить их из оборота по мере окончания срока действия.

По словам Светланы Зубковой, на 1 апреля 2026 года количество выпущенных в России карт превысило 548 млн. Из них более 476 млн — это уже карты «Мир». То есть заместить осталось менее 72 млн карт иностранных платежных систем.

«И это меньше 15% от общего количества карт», — отмечает эксперт.

На первый взгляд цифра выглядит незначительной. Но есть деталь, которая заставляет банки не торопиться. Несмотря на относительно небольшое количество таких карт, на них по-прежнему приходится около четверти всех операций. Именно поэтому вопрос их полного вытеснения сегодня не входит в число приоритетных задач банковского сектора, считает эксперт.

Банки не видят угрозы. И не хотят лишних расходов

Зачем вообще банкам тратить миллиарды рублей на ускоренную замену карт, если существующая система работает без сбоев? По словам Светланы Зубковой, физическое присутствие Visa и Mastercard в нынешних объемах не создает никаких рисков ни для финансового рынка, ни для самих банков. Более того, форсированная замена миллионов карт означала бы дополнительные расходы для кредитных организаций и неудобства для клиентов.

Банковская стратегия сегодня строится вокруг другого принципа — максимального комфорта пользователя. Поэтому замещение происходит естественным путем: старые карты уходят, новые выпускаются уже в «Национальной системе платежных карт».

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников приводит еще одну причину, по которой российский рынок не спешит окончательно закрывать страницу Visa и Mastercard. Это ожидания будущего.

К 2030 году есть основания рассчитывать на определенную нормализацию международной обстановки. Никто сегодня не может гарантировать, каким будет глобальный финансовый рынок через четыре года. Но многие участники отрасли предпочитают сохранять пространство для маневра.

Если международные связи начнут постепенно восстанавливаться, наличие привычных платежных инструментов может оказаться полезным как для граждан, так и для бизнеса, говорит Масленников.

Плюс Visa и Mastercard — это не просто платежные бренды. Это крупнейшие мировые технологические компании, которые ежегодно инвестируют миллиарды долларов в развитие платежных сервисов. Биометрия, токенизация, цифровые кошельки, системы антифрода, ИИ для анализа транзакций — значительная часть современных финансовых технологий создается именно такими глобальными игроками.