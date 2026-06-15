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Экономика В России заработает новая ипотека: кого коснутся изменения

В России заработает новая ипотека: кого коснутся изменения

Ее хотят ввести с 1 июля

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Если новые ставки введут, то могут появиться ограничения | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕсли новые ставки введут, то могут появиться ограничения | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Если новые ставки введут, то могут появиться ограничения

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России с 1 июля планируют ввести дифференцированную семейную ипотеку. На это рассчитывает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Дифференцированная семейная ипотека — это изменение условий льготной ипотечной программы для семей с детьми, при котором процентная ставка зависит от количества детей в семье. Цель такого подхода — сделать программу более адресной и снизить финансовую нагрузку на семьи с большим количеством детей.

До 2026 года ставка по семейной ипотеке была единой для всех заемщиков, соответствующих условиям программы, — до 6% годовых. В этом году начали обсуждать различные варианты дифференциации ставок. Например, предлагались такие альтернативы:

  • для семей с одним ребенком — ставка может быть выше базовой (например, 10–12%);

  • для семей с двумя детьми — ставка могла остаться на уровне 6%;

  • для многодетных семей — пониженная ставка (например, 4% или ниже).

Еще рассматривались идеи учитывать при дифференциации регион проживания заемщика и тип населенного пункта (крупный город, малый город, село).

По данным на июнь 2026 года, Минфин и Минстрой должны будут до 1 июля 2026 года представить правительству предложения по новой структуре ставок семейной ипотеки. Параметры подготовят «в ближайшие пару недель», а изменения могут вступить в силу с 1 июля, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Марат Хуснуллин.

В настоящее время официальные документы еще не приняты, а точные параметры программы и механизм ее реализации пока не определены.

«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, параметры семейной ипотеки зависят от правительства.

«Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — добавил депутат в разговоре с РИА Новости.

Если новые ставки введут, то автоматически пересчитать ставку по уже оформленной ипотеке (особенно по льготной части) может быть сложно. К примеру, могут появиться новые ограничения по первоначальному взносу, объекту недвижимости или составу заемщиков.

Также есть связь с ключевой ставкой. Ранее обсуждалась идея предусмотреть возможность дополнительного снижения льготных ставок ниже утвержденных порогов при снижении ключевой ставки Центробанка.

Если вы планируете брать ипотеку сейчас, то стоит уточнить актуальные условия в банке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минфин Минстрой Госдума Ипотека Семья Ключевая ставка Недвижимость
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