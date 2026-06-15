Зумеры и 15-летние подростки поколения альфа идут в бизнес: на чем они зарабатывают

Нередко владельцы точек по продаже шаурмы чувствуют себя лучше, чем хозяева гораздо более солидных компаний, говорят эксперты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По данным «Корпорации МСП», число предпринимателей-зумеров за год выросло на 15%. И в бизнес потянулись даже представители поколения альфа — это 14–15-летние подростки. MSK1.RU поговорил с экспертами о том, какие ниши для бизнеса выбирает молодежь и на чем они зарабатывают деньги.

Молодой бизнес — это не только маркетплейсы

Было бы ошибкой сводить весь молодой бизнес исключительно к пунктам выдачи заказов и перепродаже товаров на маркетплейсах, хотя эти ниши выбирают многие молодые предприниматели.

Данные «Корпорации МСП» показывают более сложную картину. Если среди предпринимателей поколения альфа торговлей занимаются 54%, то среди зумеров — уже 37%. Последние всё чаще выбирают ИТ, связь, научно-техническую деятельность и даже производство.

То есть часть молодежи использует бизнес не только как способ заработать, но и как возможность создавать собственные продукты и сервисы.

«Сегодня молодежное предпринимательство — это быстрые ниши с низким порогом входа, где скорость важнее капитала, а личный бренд часто заменяет маркетинговый бюджет. Но именно поэтому самые заметные ниши одновременно оказываются и самыми переполненными», — говорит председатель совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасия Горелкина.

По словам Горелкиной, некоторые популярные форматы бизнеса оказываются гораздо сложнее, чем кажется в социальных сетях.

«Кофейня — это скорее история про образ жизни, чем про бизнес. Аренда в хорошем месте съедает значительную часть прибыли, оборудование требует серьезных вложений, а больше половины новых точек закрываются в первые два года работы», — объясняет она.

Схожая ситуация складывается и с офлайн-магазинами одежды, которым приходится конкурировать с маркетплейсами.

В целом закономерность довольно проста. Успешными чаще оказываются проекты, где главным активом становится личная экспертиза предпринимателя. Провальными — те, где для победы нужны прежде всего деньги, масштаб и возможность долго работать в убыток.

Как альфа зарабатывают на недвижимости

Второе место по популярности среди предпринимателей поколения альфа занимают операции с недвижимостью. В этой сфере работают 16% юных бизнесменов.

На первый взгляд, звучит странно. Но чаще всего речь идет не о покупке квартир и не о строительстве домов. Подобная статистика появляется благодаря цифровым сервисам и посредническим услугам.

Подростки могут заниматься привлечением клиентов для риелторов, вести аккаунты агентств недвижимости в социальных сетях, искать заявки через интернет или участвовать в партнерских программах. Формально такая деятельность действительно относится к сфере недвижимости, хотя до строительства жилых комплексов дело пока не доходит.

Какие ниши для бизнеса выбирает молодежь

Основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа предлагает смотреть не столько на количество зарегистрированных ИП, сколько на то, где молодые люди реально накапливают капитал.

По его словам, блогеры с аудиторией свыше 100 тысяч подписчиков в некоторых нишах могут получать за одну рекламную интеграцию суммы, сопоставимые с месячной выручкой небольшой кофейни.

Схожая ситуация наблюдается и в бьюти-сфере. Мастера, работающие на себя, нередко зарабатывают больше владельцев салонов красоты, которым приходится содержать помещение и персонал.

Даже шаурмичные, над которыми принято иронизировать, эксперт считает одним из самых понятных форматов малого бизнеса.

«Себестоимость продукта составляет около 80–100 рублей, цена продажи — 300–400 рублей. В хорошей локации поток может достигать нескольких сотен клиентов в день. Экономика здесь прозрачная, а успех зависит прежде всего от правильно выбранного места. Нередко владельцы таких точек чувствуют себя лучше, чем хозяева гораздо более солидных на вид компаний», — говорит Шкарупа.

Так с чего начинать?

Гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева смотрит на перспективы молодежного предпринимательства оптимистично.

По ее словам, зумеры и представители альфа выросли внутри цифровой среды, поэтому логично ожидать дальнейшего роста электронной коммерции, распространения искусственного интеллекта и появления новых форм занятости, считает Агаева.

«Не нужно начинать с вопроса „какой бизнес открыть“, — советует Шкарупа. — Сначала стоит спросить себя: чего не хватает рынку? Что раздражает лично вас? Какие проблемы никто нормально не решает? Второй вопрос — в чем вы уже сильнее большинства? Пересечение этих двух ответов обычно и становится точкой входа в успешный бизнес».

А если вам за 35?

Основатель и президент кадрового дома Superjob Алексей Захаров напоминает очевидную вещь: настоящий стартап — это создание принципиально нового продукта или новой бизнес-модели.