В банках появится новый вид вкладов: кому это выгодно. Новости 10 июня

Вклады застрахуют на крупную сумму Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июня.

Россиянка в Таиланде выдавала себя за жену посла и обманывала соотечественников

В Таиланде полиция задержала россиянку, которая притворялась женой российского посла и обманывала соотечественников. Она обещала туристам многократные долгосрочные разрешения на въезд на пять лет, но вместо этого оформляла обычные трехмесячные туристические документы.

Женщина также предлагала оформить водительские права, загранпаспорт и даже гражданство Румынии. Документы она делала, сидя в своей спальне, и брала деньги, а потом месяцами кормила клиентов обещаниями. В итоге люди не получали ничего, кроме просрочки визы, сообщается в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Двое россиян попали в тюрьму по вине мошенницы. Они потребовали вернуть деньги за неоформленные визы, а женщина написала заявление в полицию и обвинила их в воровстве. Однако саму ее задержали в аэропорту, когда она пыталась улететь в Россию. Выяснилось, что у нее давно просрочена виза, а несколько пострадавших подали на нее в суд.

Мошенники заманивают россиян платными опросами и крадут данные

В преддверии Дня России злоумышленники запустили фальшивые опросы от имени банка. Они обещают выплаты от 5 до 300 тысяч рублей, но на деле воруют личные данные и деньги, предупредили в компании F6.

Аферисты создали сайты с поддельными опросами. Человеку предлагают ответить на несколько вопросов, но для участия нужно ввести номер телефона и полные реквизиты банковской карты.

На финальном этапе жертву просят назвать код из СМС от банка. После этого мошенники получают доступ к счету.

Эксперты советуют не верить обещаниям легкого заработка и проверять информацию на официальных сайтах. Нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить данные карты на подозрительных страницах.

В тайге нашли вещи, которые могут принадлежать пропавшей семье Усольцевых

В районе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили вещи. Их проверят на принадлежность пропавшим, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Поиски велись с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин. Следователи проверили около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории изучили с помощью беспилотников.

Наибольший интерес для поиска представлял сектор за скалами Буратинка и Мальвинка, пишет ТАСС. Там тоже обследовали около тысячи квадратных километров. Сейчас работы приостановили для анализа проведенных мероприятий.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

После продолжительной болезни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии, где она служила.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении театра.

Причиной смерти, по данным SHOT, стала хроническая обструктивная болезнь легких. Сама Чурсина признавалась, что всему виной курение: она курила более 50 лет.

Актриса удостоена звания народной артистки СССР в 1981 году, награждена орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также является лауреатом Государственной премии РСФСР. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах и сериалах: «Угрюм-река», «Интерны», «Закрытая школа», «Маргоша» и других. О дате и месте прощания обещали сообщить дополнительно.

Многодетным семьям пересчитают пособие

Социальный фонд начал пересматривать выплаты единого пособия многодетным семьям, если их доход незначительно превышает установленный порог. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, за год дополнительную помощь получат порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей. На данный момент пособие уже дополнительно назначили 21 тысяче семей.

Голикова также сообщила, что новая семейная налоговая выплата с начала июня предоставлена более 293 000 семей с 680 000 детей. Всего такую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей, где воспитываются свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин поручил широко информировать россиян о положенных им льготах.

Путин подписал закон о тюремных сроках за подделку медсправок

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. Документ опубликован на портале правовых актов.

Новая статья 235.2 УК РФ предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. За подделку, сбыт, покупку, хранение или перевозку липовых справок грозит до 4 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Если речь идет о справке об отсутствии опасного инфекционного заболевания, наказание ужесточается: до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. Закон направлен на борьбу с фальшивыми документами, которые позволяли людям скрывать опасные болезни.

Госпошлины для мигрантов выросли в 12 раз

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении налоговых пошлин для иностранных граждан. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Пошлина за оформление российского гражданства выросла с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей — в 12 раз. За разрешение на временное проживание теперь нужно платить 15 тысяч рублей вместо 1,9 тысячи (рост в восемь раз больше). Вид на жительство подорожал в пять раз — с 6 до 30 тысяч рублей. Пошлину за выдачу разрешения на привлечение мигрантов к работе подняли до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Закон предусматривает исключения. От уплаты за гражданство освобождаются бывшие граждане СССР — участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей. Также не будут платить за разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранцы, признанные указом президента интересными для России.

Другим законом отменили госпошлину в 4,2 тысячи рублей за установление факта наличия или отсутствия российского гражданства. Теперь эта процедура станет бесплатной для всех заявителей.

Выпускникам-подросткам разрешат гулять ночью только с родителями

Несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет после выпускного только в сопровождении родителей. Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров Лилия Василенко.

Выпускные в российских школах пройдут 27 июня. Если полиция заметит гуляющего ночью подростка одного, ответственность понесут родители, а не школа. Чтобы находиться в ресторане на неофициальной части после 22:00–23:00, с выпускниками также должны быть родители или взрослый с доверенностью.

Василенко предупредила в беседе с РИА Новости о запрете распития алкоголя на празднике. Такое нарушение может привести к правовым последствиям для несовершеннолетних.

Минздрав утвердил стандарт лечения «синдрома оборотня»

Минздрав России разработал стандарт оказания медицинской помощи при гипертрихозе — избыточном росте волос на теле, который также называют «синдромом оборотня». В лечение включены посещение косметолога и эпиляция, следует из документа министерства.

Диагностика включает осмотр врача-косметолога и эндокринолога, а также биопсию кожи. Лечение предусматривает депиляцию или эпиляцию. Помощь оказывается амбулаторно, средняя продолжительность лечения составляет 365 дней, пишет ТАСС.

Гипертрихоз может быть симптомом онкологических заболеваний, следствием черепно-мозговых травм, сосудистых, эндокринных или нервных расстройств. Стандарт призван унифицировать подходы к диагностике и лечению этого состояния.

Новый вид вкладов появится в следующем году

С 1 января 2027 года россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС). Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению.

ДЖС позволит гражданам накопить деньги на покупку жилья, индивидуальное строительство или участие в долевом строительстве. Банк, в свою очередь, сможет предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий при соблюдении определенных условий. Жилищные вклады застрахуют, максимальное возмещение по ним составит 10 миллионов рублей.