Что будет с ростом цен и нашими зарплатами: ответ президента

В Санкт-Петербурге проходит большое выступление Путина Источник: ПМЭФ-2026 / официальный сайт

Президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение инфляции до 5,2% к концу этого года. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экономическую динамику в стране он назвал «сдержанной».

«Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным и сопровождался дальнейшим снижением инфляции. Она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозам, она приблизится к 5,2%», — сказал Путин.

Он также отметил, что в стране необходимо обеспечить хороший уровень жизни и высокие зарплаты. Только тогда, по словам президента, Россия станет успешна демографически.

«Зарплаты в РФ за 5 лет выросли на 30% в реальном выражении. Темп, безусловно, высокий», — отметил глава государства.

По его словам, дальнейший рост должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда и эффективной организацией производства на основе современных технологических решений «нашей сильной инженерной школы». Президент добавил, что уровень безработицы в России — один из самых низких среди всех промышленно развитых стран: он составляет 2,2%.

«Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Для сравнения могу сказать, что к нам приближается Япония — 2,5%, в Индии — 4,2%, в США — 4,2%, в еврозоне — 5,9%», — заключил он.

Все заявления Владимира Путина на ПМЭФ мы собираем в одном материале.