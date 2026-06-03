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Экономика Как законно получить недоплаченную пенсию — ответ Счетной палаты

Как законно получить недоплаченную пенсию — ответ Счетной палаты

Объясняем, как проверить начисления

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Граждане могут сами инициировать проверку по своей пенсии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUГраждане могут сами инициировать проверку по своей пенсии | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Граждане могут сами инициировать проверку по своей пенсии

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Ошибки в начислении пенсий иногда происходят из-за неправильной информации, которую работодатели передают в Социальный фонд. Если человек уверен, что ему недоплачивают, тогда лучше сразу обратиться за перерасчетом, не дожидаясь проверок. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

«Если вы уверены, что вам недоплачивают и имеете подтверждение, обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», — рассказала Изотова РИА Новости.

По ее словам, ошибки происходят по нескольким причинам: неверные данные о страховых взносах, некорректный учет трудового стажа, ошибочные сведения, которые работодатель подает в Социальный фонд. Также среди причин она отметила человеческий и технический факторы.

«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране — их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь — не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — подчеркнула Изотова.

Как отметила зампред Счетной палаты, во время предыдущих проверок такие нарушения выявляли. Впоследствии проводили перерасчет и людям доначисляли пенсии.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Перерасчет Счетная палата
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Комментарии
1
Гость
26 минут
какая мелочь, вот Киргизия тоже захотела АЭС за 17 миллиардов долларов
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Гость
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