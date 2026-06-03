Роботы-политики, обновленная Lada Niva и атака БПЛА: как проходит ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в самом разгаре — площадка «Экспофорума» превратилась в масштабную витрину, где можно увидеть всё от высоких технологий до народных промыслов. Наши коллеги из «Фонтанки» прогулялись по площадке и посмотрели, что здесь происходит прямо сейчас
Автопром и транспорт
АвтоВАЗ привлек внимание гостей обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник получил серьезно переработанный салон: здесь и крупный экран мультимедийной системы, и водительская подушка безопасности, и новые колесные диски. По предварительным данным, модель оснастят 1,8‑литровым мотором мощностью 90 л. с. от Niva Travel и модернизированной трансмиссией. Параллельно компания увеличила производственные мощности (в расчете на рост спроса).
Также «Лада» представила свои классические модели и спортивные версии современных машин.
На форуме представили и модели бронеавтомобилей.
А РЖД на форуме показала презентацию проекта ВСМ Петербург — Москва — высокоскоростной магистрали, которая в перспективе сократит время в пути между столицами.
Регионы: традиции и идеи
Каждый регион представил на форуме свою «визитную карточку». Луганск угощает гостей свежеобжаренным кофе, конфетами «Новая планета», мороженым и мясными деликатесами — настоящий гастрономический микс Донбасса.
ДНР предлагает гостям собрать собственный аромат Донбасса. В основе композиции — промышленные запахи, степной ветер и нотки знойных подсолнухов.
Вологда позиционирует себя как «место силы Русского мира» и демонстрирует изящные кружева — символ умения местных мастериц.
Ленинградская область зовет жить и работать на своих землях, рассказывая о перспективах региона.
Московская область привезла роботов, разработанных студентами и преподавателями МФТИ. По плану они должны играть в футбол. Только посмотрите на этих милах!
Пока одни роботы готовятся к игре, другие весело приветствуют гостей и гордо заявляют, что состоят в партии «Роботы России».
Особое место на форуме занимает стенд «Душа России», где представлены работы семей ветеранов СВО: самовары, Чебурашки, военный мишка, обвесы с буквами СВО и броши‑триколор. Гости могут примерить традиционные наряды — кокошники, матрешки, фигурки лошадок — и послушать, как звучит «душа страны». Здесь же появился первый священник форума из Тверской области.
На стенде Санкт‑Петербурга гостей удивляют два необычных экспоната: робот‑блондинка, пока бездействующий, и протезированная женщина от компании Bionica (демонстрация достижений в области биотехнологий).
Обстановка вокруг
А рядом разворачивается прозаичная сцена. Гостьи подходят к стенду с сувенирами:
— А сколько стоят носки на память? 80?
— 800.
— А, тогда не надо.
Цены на сувениры впечатляют: чайная пара — 7500 рублей, брелок — 650 рублей, толстовки — по 8000 рублей.
А еще на форуме вновь представили генеалогическое древо Владимира Путина и награды его отца. Такая экспозиция появляется на ПМЭФ не впервые.
К слову, интернет на площадке стабилен, хотя, как замечают гости, порой современный ноутбук по функционалу не сильно отличается от печатной машинки.
Проблемы со связью у многих петербуржцев возникли из-за атаки беспилотников. В Ленинградской области сбили десятки дронов, а аэропорт Пулково закрылся. Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, с 02:47 (мск) по всей области объявлена беспилотная опасность. Над областью сбили 30 БПЛА.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев