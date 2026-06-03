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Экономика Роботы-политики, обновленная Lada Niva и атака БПЛА: как проходит ПМЭФ-2026

Роботы-политики, обновленная Lada Niva и атака БПЛА: как проходит ПМЭФ-2026

Наши журналисты побывали на выставочной площадке

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На форуме не обошлось без роботов | Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUНа форуме не обошлось без роботов | Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

На форуме не обошлось без роботов

Источник:

Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в самом разгаре — площадка «Экспофорума» превратилась в масштабную витрину, где можно увидеть всё от высоких технологий до народных промыслов. Наши коллеги из «Фонтанки» прогулялись по площадке и посмотрели, что здесь происходит прямо сейчас

Автопром и транспорт

АвтоВАЗ привлек внимание гостей обновленной Lada Niva Legend. Внедорожник получил серьезно переработанный салон: здесь и крупный экран мультимедийной системы, и водительская подушка безопасности, и новые колесные диски. По предварительным данным, модель оснастят 1,8‑литровым мотором мощностью 90 л. с. от Niva Travel и модернизированной трансмиссией. Параллельно компания увеличила производственные мощности (в расчете на рост спроса).

Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram
Источник: Журнал Авто.ру online / TelegramИсточник: Журнал Авто.ру online / Telegram

Также «Лада» представила свои классические модели и спортивные версии современных машин.

Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU

На форуме представили и модели бронеавтомобилей.

Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник:

Анна Мотовилова / FONTANKA.RU

А РЖД на форуме показала презентацию проекта ВСМ Петербург — Москва — высокоскоростной магистрали, которая в перспективе сократит время в пути между столицами.

Источник:

Николай Кудрин / FONTANKA.RU

Источник:

Николай Кудрин / FONTANKA.RU

Регионы: традиции и идеи

Каждый регион представил на форуме свою «визитную карточку». Луганск угощает гостей свежеобжаренным кофе, конфетами «Новая планета», мороженым и мясными деликатесами — настоящий гастрономический микс Донбасса.

Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU
Источник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RUИсточник: Анна Мотовилова / FONTANKA.RU

ДНР предлагает гостям собрать собственный аромат Донбасса. В основе композиции — промышленные запахи, степной ветер и нотки знойных подсолнухов.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Вологда позиционирует себя как «место силы Русского мира» и демонстрирует изящные кружева — символ умения местных мастериц.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
+1
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Ленинградская область зовет жить и работать на своих землях, рассказывая о перспективах региона.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Московская область привезла роботов, разработанных студентами и преподавателями МФТИ. По плану они должны играть в футбол. Только посмотрите на этих милах!

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Пока одни роботы готовятся к игре, другие весело приветствуют гостей и гордо заявляют, что состоят в партии «Роботы России».

Источник:

Николай Кудрин / FONTANKA.RU

Особое место на форуме занимает стенд «Душа России», где представлены работы семей ветеранов СВО: самовары, Чебурашки, военный мишка, обвесы с буквами СВО и броши‑триколор. Гости могут примерить традиционные наряды — кокошники, матрешки, фигурки лошадок — и послушать, как звучит «душа страны». Здесь же появился первый священник форума из Тверской области.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
+2
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

На стенде Санкт‑Петербурга гостей удивляют два необычных экспоната: робот‑блондинка, пока бездействующий, и протезированная женщина от компании Bionica (демонстрация достижений в области биотехнологий).

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник:

Николай Кудрин / FONTANKA.RU

Обстановка вокруг

А рядом разворачивается прозаичная сцена. Гостьи подходят к стенду с сувенирами:

— А сколько стоят носки на память? 80?

— 800.

— А, тогда не надо.

Цены на сувениры впечатляют: чайная пара — 7500 рублей, брелок — 650 рублей, толстовки — по 8000 рублей.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
+2
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU
Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RUИсточник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

А еще на форуме вновь представили генеалогическое древо Владимира Путина и награды его отца. Такая экспозиция появляется на ПМЭФ не впервые.

Источник: Николай Кудрин / FONTANKA.RUИсточник: Николай Кудрин / FONTANKA.RU
Источник: Николай Кудрин / FONTANKA.RUИсточник: Николай Кудрин / FONTANKA.RU
Источник: Николай Кудрин / FONTANKA.RUИсточник: Николай Кудрин / FONTANKA.RU

К слову, интернет на площадке стабилен, хотя, как замечают гости, порой современный ноутбук по функционалу не сильно отличается от печатной машинки.

Источник: Николай Кудрин / FONTANKA.RUИсточник: Николай Кудрин / FONTANKA.RU
Источник:

Николай Кудрин / FONTANKA.RU

Проблемы со связью у многих петербуржцев возникли из-за атаки беспилотников. В Ленинградской области сбили десятки дронов, а аэропорт Пулково закрылся. Как рассказал глава региона Александр Дрозденко, с 02:47 (мск) по всей области объявлена беспилотная опасность. Над областью сбили 30 БПЛА.

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33 минуты
У Китая ВСМ - сетка по площади всей страны. Скорость 300 км/ч. Мы запускаем одну между двумя столицами - там авто не едет, самолеты не летят, корабли не плывут, поездов нет? Да и кто помирает от этих лишних двух часов в пути? Уж если пытаться в последний вагон, так надо линию Москва-Владивосток строить, где поезд неделю едет, чтобы вся Россия пользу получила, а не миллиардеры при поездках на форумы.
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52 минуты
Выставка достижений купленных у КНР. А где мистер движухин?
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