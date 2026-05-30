«Ваш заказ не оформлен»: как интернет-сбои убивают российский бизнес

Еще несколько лет назад онлайн-торговля в России выглядела как несущийся на полной скорости локомотив. Маркетплейсы росли двузначными темпами, доставка продуктов стала привычкой миллионов, а малый бизнес наконец получил шанс конкурировать с гигантами. Но в 2026 году всё это прекратилось: рост рынка доставки замедлился до минимальных значений.

И это уже не просто сухая статистика. Это предвестник куда более серьезного кризиса — кризиса цифровой нестабильности, когда перебои связи, блокировки сервисов и ограничения доступа начинают разрушать целые отрасли экономики.

Основатель коммуникационного агентства «Голдман и По» Денис Голдман считает, что рынок вступил в новую фазу, где бизнесу придется буквально бороться за каждого клиента: «Эпоха двузначных темпов роста подходит к концу. Потребители начали экономить, а магазины — считать каждый заказ».

Но проблема не только в осторожности покупателей. Всё чаще причиной падения продаж становятся технические ограничения.

Интернет на стопе. Кому это выгодно?

Еще недавно отключение мобильного интернета казалось временной неприятностью. Сегодня для малого бизнеса это превращается в катастрофу.

Когда не работает связь, перестают приходить заказы, зависают терминалы оплаты, ломаются логистические цепочки, не открываются CRM-системы и карты навигации. Для маленькой кофейни, локального магазина или службы доставки даже несколько часов цифрового хаоса означают прямые убытки.

Бизнес-аналитик Виталий Лавринович подчеркивает, что онлайн-торговля уже давно перестала быть «дополнительным каналом продаж»: «Доля электронной коммерции в розничных продажах в России в среднем составляет около 15–20%, а в отдельных категориях товаров может достигать 40–50% и выше».

На этом фоне, по словам Лавриновича, любые устойчивые ограничения доступа к онлайн-площадкам начинают бить уже не по отдельным компаниям, а по экономике в целом. «Даже умеренное снижение активности в этом секторе отражается на общем обороте розничной торговли», — объясняет бизнес-аналитик.

Иными словами, интернет сегодня — это не роскошь и не удобство. Это кровеносная система современной российской экономики. Перекройте ее — и рынок начнет задыхаться.

Бизнес в режиме паники

Самое тревожное: предприниматели уже перестают надеяться на стабильность. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) признают: даже включение сервисов доставки в так называемые белые списки не гарантирует нормальной работы. Компании вынуждены заранее ограничивать заказы, опасаясь проблем с передачей данных.

Фактически бизнес начинает работать в режиме постоянной цифровой тревоги.

Сегодня магазин не знает, сможет ли завтра принять оплату. Курьер — построить маршрут. Клиент — оформить заказ.

А если сбои становятся регулярными, потребитель быстро возвращается в офлайн или просто отказывается от покупки.

«Победят те, кто сможет предложить не просто доставку, а реальную ценность для покупателя: удобство, скорость, сохранность товара и адекватные цены», — предупреждает Денис Голдман.

Только вот как обеспечить скорость и удобство, если сама инфраструктура становится нестабильной?

«Люди начинают бояться тратить»

Главная опасность интернет-блокировок — их накопительный эффект. Сначала пользователь сталкивается с временным неудобством. Потом — с невозможностью оплатить заказ. Затем — с потерей доверия к сервису. В итоге меняется сама модель потребления.

«Люди чаще откладывают покупки и переходят к более осторожной модели расходования средств», — рисует картину Виталий Лавринович.

Дальше цепная реакция охватывает смежные отрасли: падает загрузка логистических компаний, снижается спрос на складские услуги, проседает рынок онлайн-рекламы, сокращаются рабочие места в доставке и сервисе.

«При длительном и регулярном характере ограничений [интернета] эффект усиливается: рынок труда становится менее динамичным, компании сокращают инвестиции и оптимизируют издержки», — предупреждает Лавринович.

То есть цифровые сбои постепенно превращаются в полноценный экономический тормоз.

Таксисты, курьеры — кто первый под ударом

Когда интернет начинает работать нестабильно, первыми жертвами становятся именно те, кто живет от заказа до заказа. Так что особенно болезненно последствия интернет-ограничений бьют по тем, кто зависит от связи буквально поминутно — таксистам, курьерам, мастерам услуг, частным перевозчикам.

«Для них это просто вопрос существования их самих и их семей», — говорит в интервью MSK1.RU депутат Госдумы Нина Останина.

По ее словам, даже в Москве таксисты уже вынуждены самоорганизовываться и создавать профсоюзы, потому что перебои с навигаторами и сервисами напрямую лишают их заработка.

«Пятый год идет специальная военная операция, а мы всё еще начинаем тормозить социальные сети и блокировать платформы. Я не понимаю, почему Минцифры не могло заранее предвосхитить ситуацию!» — возмущена Останина.

Цифровая зависимость стала тотальной

Парадоксально, но именно ограничения показали, насколько глубоко интернет проник в повседневную жизнь страны.

Онлайн-заказы еды, запись к врачу, вызов такси, работа курьеров, платежи, реклама, клиентский сервис — всё это сегодня существует только при стабильной цифровой инфраструктуре. Любой массовый сбой моментально превращается в экономический стресс.

И если раньше проблемы связи воспринимались как технический нюанс, то теперь они становятся фактором, определяющим судьбу целых отраслей. И когда интернет внезапно «ложится», вместе с ним ложится весь бизнес.