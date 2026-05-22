Доллары старого и нового образца продают по разному курсу: почему и законно ли это — разбираем с Центробанком

Курс доллара продолжает падать, но обменять рубли на валюту не так-то просто. Так, читатели портала 59.RU жалуются, что в некоторых отделениях банков доллары просто не продают, хотя услуга указана в перечне, в других банкноты нового образца стоят дороже «старичков» — а именно новенькие нужны для поездок в прочие страны. Почему возникла такая разница и вправе ли банки устанавливать разный курс для старых и новых купюр, 59.RU разобрал вместе со специалистами Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
С чем связана нехватка долларов?
Курс иностранной валюты снижается, это подогревает интерес людей к ее покупке — для поездок или резервов. Соответственно, растет спрос.
Законно ли устанавливать разный курс обмена для банкнот старого и нового образца?
Да, в соответствии с внутренней коммерческой политикой банки и обменные пункты могут устанавливать разные курсы обмена или вводить комиссии в зависимости от модификации (года выпуска) долларовых банкнот.
То есть банк вправе покупать и продавать «старые» доллары по более низкому курсу, чем «новые». Некоторые банки идут другим путем: вводят дополнительную комиссию за прием купюр старого образца (например, до 10% или фиксированную сумму за каждую банкноту).
Почему устанавливают разные курсы?
У такого решения может быть несколько причин:
разный уровень риска подделки: у старых версий банкнот (выпущенных до 2006–2013 года, особенно «зеленых» 100-долларовых купюр) меньше элементов защиты, чем у новых «синих», поэтому их сложнее проверить автоматическими детекторами;
вероятные трудности с реализацией: банкам сложнее отправить старые купюры обратно в США из-за логистических и санкционных ограничений;
разный уровень востребованности: новые банкноты («синие» или номиналом 100 долларов США модификации 2013 года и новее) пользуются большим спросом у тех, кто собирается за границу, особенно в сезон отпусков.
Можно ли обменять «старые» доллары на «новые»?
Да, но это придется сделать в 2 этапа: сначала продать банку купюры старого образца, а затем купить за рубли банкноты нового образца.
Заранее обзвоните отделения и уточните, где принимают купюры определенного года выпуска. Поищите наиболее выгодный вариант: крупные банки иногда принимают старые купюры без комиссии.
Важно: банк вправе отказаться принимать ветхие или старые купюры, если они кажутся подозрительными.
Какую сумму можно снять со своего валютного счета?
Из-за действующих санкций Банк России сохранил ограничения на снятие иностранной валюты (именно наличных!) до 9 сентября 2026 года.
Если вы открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, для вас действует лимит на снятие валюты. Он равен сумме остатка на 00:00 9 марта 2022 года (по московскому времени), но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро — независимо от валюты вклада или счета (при условии, что вы до этого уже не реализовали такую возможность).
Остальное можно получить в рублях (сумма не должна быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года).
Деньги, размещенные на счете или вкладе после 9 сентября 2022 года, выдадут по курсу банка на текущую дату.
Важно: банкам до 9 сентября 2026 года запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдадут в рублях (сумма — не меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка).
Юридическим лицам — нерезидентам до 9 сентября 2026 года не выдают наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.
Юридические лица — резиденты до 9 сентября 2026 года могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы (по установленным нормативам). На другие валюты ограничений нет, если операции соответствуют требованиям законодательства РФ.
