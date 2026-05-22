НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

южн.

 755мм 34%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
«Локомотив» вернулся
Причина пожара на Стачек
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Экономика Ярославцы стали хуже платить за капремонт после повышения тарифов

Ярославцы стали хуже платить за капремонт после повышения тарифов

Информацию подтвердили в фонде капремонта

180
В Ярославской области упала собираемость платежей за капремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области упала собираемость платежей за капремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области упала собираемость платежей за капремонт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы стали хуже платить за капремонт после повышения тарифов. Информацию подтвердили в региональном фонде капремонта.

На заседании комитета областной думы по ЖКХ и энергетике 20 мая директор регионального фонда содействия капремонту Алексей Рябченков рассказал, что сейчас задолженность по платежам жителей, средства которых аккумулируются на счете регионального оператора, составляет 1,1 миллиарда рублей.

«Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2025 году составила 93%, по данным на конец апреля 2026 года — 91%, — рассказали порталу 76.RU в фонде капремонта. — АО „ЯрОбл ЕИРЦ“ по договору с региональным фондом ведет претезионно-исковую работу с должниками».

На заседании комитета думы Алексей Рябченков также сообщил, что рассматривается возможность привлекать представителей специализированных организаций, которые будут заниматься досудебными взысканиями.

«Это самая эффективная работа, когда собственникам надо пояснять, напоминать об их задолженности», — отметил Алексей Рябченков.

Помимо жителей долги по взносам на капремонт, по информации фонда, имеют и муниципальные власти, которые должны платить за муниципальное жилье.

«По Рыбинску за 2025 год задолженность увеличилась на 18 миллионов. То есть здесь оплаты не было вообще. В Большесельском округе — 68 тысяч рублей, Гаврилов-Ямском — 149 тысяч рублей, Угличском — 1,2 миллиона рублей», — перечислил Алексей Рябченков.

Напомним, с 1 января 2026 года в Ярославской области значительно увеличили минимальный взнос на капитальный ремонт. Он составил 14 рублей 60 копеек за метр вместо 10 рублей 61 копейки. По словам властей, так смогут нарастить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов в ближайшие три года.

Кстати, взносы будут расти и дальше. В 2027 году тариф составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек.

А вы вовремя оплачиваете коммунальные услуги?

Да
Могу опоздать на несколько дней
У меня бывают долги в пределах одного-двух месяцев
Не плачу уже несколько месяцев
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Взнос на капремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
47 минут
Скоро люди перестанут платить вообще! За что платить, если наши дома не видят ремонта десятилетиями! А если ремонт и проводят - то не качественно и не в нужном объеме.
Гость
6 минут
А москвичи стали лучше платить...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем