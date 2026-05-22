В Ярославской области упала собираемость платежей за капремонт

Ярославцы стали хуже платить за капремонт после повышения тарифов. Информацию подтвердили в региональном фонде капремонта.

На заседании комитета областной думы по ЖКХ и энергетике 20 мая директор регионального фонда содействия капремонту Алексей Рябченков рассказал, что сейчас задолженность по платежам жителей, средства которых аккумулируются на счете регионального оператора, составляет 1,1 миллиарда рублей.

«Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2025 году составила 93%, по данным на конец апреля 2026 года — 91%, — рассказали порталу 76.RU в фонде капремонта. — АО „ЯрОбл ЕИРЦ“ по договору с региональным фондом ведет претезионно-исковую работу с должниками».

На заседании комитета думы Алексей Рябченков также сообщил, что рассматривается возможность привлекать представителей специализированных организаций, которые будут заниматься досудебными взысканиями.

«Это самая эффективная работа, когда собственникам надо пояснять, напоминать об их задолженности», — отметил Алексей Рябченков.

Помимо жителей долги по взносам на капремонт, по информации фонда, имеют и муниципальные власти, которые должны платить за муниципальное жилье.

«По Рыбинску за 2025 год задолженность увеличилась на 18 миллионов. То есть здесь оплаты не было вообще. В Большесельском округе — 68 тысяч рублей, Гаврилов-Ямском — 149 тысяч рублей, Угличском — 1,2 миллиона рублей», — перечислил Алексей Рябченков.

Напомним, с 1 января 2026 года в Ярославской области значительно увеличили минимальный взнос на капитальный ремонт. Он составил 14 рублей 60 копеек за метр вместо 10 рублей 61 копейки. По словам властей, так смогут нарастить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов в ближайшие три года.

Кстати, взносы будут расти и дальше. В 2027 году тариф составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек.