Готовьтесь получить больше привычного: кому повезет с зарплатой в мае

В мае некоторые сотрудники получат повышенную зарплату. Однако это коснется далеко не всех работников.

В списке счастливчиков лишь две категории:

специалисты на окладе;

сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком.

Повышенная зарплата им доступна лишь в том случае, если в период майских праздников они выходили на работу.

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад)», — отметила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова в разговоре с РИА Новости.

Она добавила, что оплата не менее чем в двойном размере будет начислена за фактически отработанные часы. Компания или предприятие сами решает, сколько платить в таком случае сотрудникам. Эта информация должна быть прописана в коллективных договорах, внутренних правилах или трудовых договорах.

Но также вместо повышенных выплат за работу в выходной или нерабочий праздничный день человеку могут предоставить дополнительный день отдыха. На такие меры руководство идет лишь по желанию сотрудника.

«В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит», — отметила эксперт.

Кроме того, привлечение к работе в выходные или нерабочие праздничные дни осуществляется по письменному распоряжению работодателя и, как правило, требует письменного согласия сотрудника.