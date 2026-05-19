Можно и в юанях: какие сюрпризы ждут российских владельцев UnionPay за границей

Многие предпочитают рассчитываться за рубежом наличными. Рассказываем, какие еще есть способы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Путешествия за границу из года в год привлекают россиян, но подготовка к таким поездкам может вызывать трудности. И дело вовсе не в сборе чемодана и документов — туристам также нужно решить, как и чем платить во время отпуска. Многие традиционно выбирают наличный расчет, заранее обменивая рубли. В этом материале наши коллеги из НГС разобрали с экспертами, какие способы оплаты доступны за рубежом и как работает система UnionPay.

В каких банках можно оформить UnionPay

Российские туристы, выезжающие за границу, по-прежнему имеют доступ к целому ряду платежных инструментов — пусть и ограниченному из-за международных санкций.

В 2025 году россияне совершили 31,52 миллиона поездок за рубеж. На долю туризма пришлось 13,4 миллиона выездов, что на 15,6% больше, чем годом ранее.

Помимо наличных, используются карты иностранных банков, открытые, например, в странах СНГ или Азии, переводы через альтернативные платежные системы, а в некоторых случаях и криптовалюта. Хотя последняя, считает финансовый аналитик Ярослав Кабаков, остается скорее вспомогательным инструментом, поскольку цифровую валюту принимают далеко не везде.

«Российские карты международных систем за рубежом не работают, поэтому основным карточным вариантом формально остается система UnionPay. Однако ее надежность зависит от банка-эмитента (того, который выпустил вашу карту. — Прим. ред.) и страны использования», — добавил он.

Китайская национальная платежная система UnionPay создана в 2002 году под эгидой Народного банка Китая. По принципу работы она ничем не отличается от Visa и Mastercard, но расчеты проходят в юанях. Она позволяет китайским клиентам пользоваться безналичной оплатой как внутри страны, так и за ее пределами. Система имеет статус международной, и ее карты принимают во множестве государств.

UnionPay — платежная система из Китая Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

UnionPay сегодня работает в 183 странах мира через 2600 банков-участников, а ее оборот больше, чем у Visa. При этом объем операций за пределами Китая, по данным экономиста Эдуарда Коложвари, составляет не больше процента.

«Традиционно большого интереса к этой системе в России не было, работали с ней дальневосточные банки, нацеленные на Китай. С введением санкций порядка 10 крупных российских банков присоединились [к ней], но сейчас, насколько я знаю, за границей работают только карты Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка — остальные под санкциями, и операции за границей не проходят», — сообщил он.

В разделе о России на глобальном сайте UnionPay International упоминается лишь Россельхозбанк. В то же время Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на официальном портале также сообщает о возможности оформления карт этой платежной системы.

В пресс-службе Азиатско-Тихоокеанского банка просьбу корреспондента прокомментировать поддержку системы UnionPay оставили без ответа. А директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров объяснил: основная задача UnionPay — расчеты за границей. Он подчеркнул, что сама карта бесплатна, а за покупки за границей держателям возвращается кешбэк.

«Главное отличие карты UnionPay от других банковских карт — возможность производить платежи за границей. А если установить специальные приложения, оплачивать можно QR-кодом без использования " пластика " , просто с помощью телефона, — сообщил он. — Сервисы доступны на русском языке и включают в себя дополнительные возможности. К примеру, можно оформить местную сим-карту».

Где работают российские карты UnionPay

По данным Россельхозбанка, объем зарубежных оплат с помощью UnionPay растет, причем каждая пятая транзакция приходится на Китай. Лидерами по использованию системы среди держателей российских карт выступают Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа.

Ярослав Кабаков подчеркивает: хотя UnionPay и заявляет о присутствии в 170 регионах мира, наиболее стабильно система работает в Азии и частично на Ближнем Востоке. В Европе и ряде других регионов прием таких карт либо заблокирован, либо нестабилен — особенно если речь идет о пластике, выпущенном российскими банками.

В то же время российские туристы стали чаще платить этими картами во Вьетнаме, Китае и Таиланде. Эдуард Коложвари на основе личного опыта подтвердил, что система отлично работает по всей Азии, включая регион Индокитая и страны Персидского залива.

«Говорят, что у русских она не работает в Европе, США и Японии, — добавил он. — Вообще, это обычная бесплатная карта, привязанная к рублевому счету. За обслуживание платы тоже нет, можно открывать и в юанях, и в долларах».

Пополнить UnionPay можно в личном кабинете онлайн-банка. При расчетах конвертация происходит автоматически, и точная сумма поступает примерно через сутки — больших комиссий и потерь на такой операции нет. Главное, чтобы были терминалы, поддерживающие эту систему оплаты, уточнил Эдуард Коложвари.

Какие еще есть способы оплаты за рубежом

Ярослав Кабаков считает, что ключевое отличие UnionPay от традиционных международных систем в менее равномерной инфраструктуре и более высокой зависимости от внешних факторов, включая санкционный статус банка.

«Формально это глобальная сеть, но фактически ее использование сильно варьируется по регионам, с частыми ограничениями по операциям, лимитами и проблемами с онлайн-платежами», — предупредил он.

Туристам доступны не только наличные расчеты в путешествиях Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Альтернативным способом оплаты за границей могут быть наличные средства. До недавних пор, напомнил Станислав Тишуров, это был привычный сценарий.

«В последние годы становятся популярнее безналичные расчеты. Доля таких операций, совершённых в Азии, достигла уже 52%. Здесь учтены все трансграничные операции, в том числе покупки в онлайн-магазинах, оплата услуг и товаров у зарубежных партнеров», — объяснил эксперт.

Эдуард Коложвари также назвал несколько способов расчета, помимо использования налички.