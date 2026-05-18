НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-в.

 758мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Экономика Контроль за счетами усилят: подробности о нововведениях

Контроль за счетами усилят: подробности о нововведениях

Документов потребуется больше

588
Правила оформления вкладов изменятся | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПравила оформления вкладов изменятся | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Правила оформления вкладов изменятся

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Правила оформления банковских вкладов изменятся с 2027 года. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. О том, зачем это нужно и как повлияет на вкладчиков, рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов», — пояснил Гамзаев в беседе с «Прайм».

Нововведение направлено на борьбу с дропперами — теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН в отличие от паспорта или телефона остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями.

Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через Систему быстрых платежей стартует с июля 2026 года. Это часть масштабной подготовки к запуску платформы «Антидроп», которую планируют внедрить в 2027 году.

Сами банки получат право самостоятельно запрашивать и сверять ИНН клиентов по базе ФНС. Для рядовых клиентов идентификация усложнится несущественно. Новый документ просто войдет в стандартный пакет наряду с паспортом.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ИНН Вклад Банк ФНС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 мая, 09:35
Непонятная тенденция, однако, наблюдается... Все больше ограничений накладывается на возможность людей пользоваться собственными деньгами под эгидой «борьбы с мошенничеством» и «обналом»... Но странное дело, мошенники все активнее, а людей, закрывающих счета и уходящих в наличные, все больше... Никого не смущает, что в очередной раз результат стараний противоположен декларируемым целям?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Рекомендуем