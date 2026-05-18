Контроль за счетами усилят: подробности о нововведениях

Правила оформления вкладов изменятся Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Правила оформления банковских вкладов изменятся с 2027 года. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех счетов россиян, включая уже открытые. О том, зачем это нужно и как повлияет на вкладчиков, рассказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными для государства и продолжит общий курс на цифровизацию контроля переводов», — пояснил Гамзаев в беседе с «Прайм».

Нововведение направлено на борьбу с дропперами — теми, кто за вознаграждение передает свои карты для обналичивания похищенных средств. ИНН в отличие от паспорта или телефона остается постоянным и неизменным идентификатором, что позволит отслеживать операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями.

Поэтапное введение обязательного ИНН для переводов через Систему быстрых платежей стартует с июля 2026 года. Это часть масштабной подготовки к запуску платформы «Антидроп», которую планируют внедрить в 2027 году.