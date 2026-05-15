«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»

«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»

Директор федерального агентства недвижимости выделил семь причин

Бизнесмен побывал в Китае | Источник: Ильдар Хусаинов / T.me

Бизнесмен побывал в Китае

Источник:

Ильдар Хусаинов / T.me

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов побывал в Китае на стажировке, рассказывает 72.RU. В своей авторской колонке он рассуждает, почему эта страна значительно опережает Россию по уровню экономического развития. Миллиардер назвал топ-7 главных предполсылок к этому. Далее — от первого лица.

Просто напомню, что в 2011 году ВВП Китая был на уровне 5700 долларов на душу населения, а в 2025-м — уже 14 300 (!!!), или рост более чем в 2,5 раза (!!!!!!). ВВП России на душу населения в 2011 году был 13 900 долларов на душу населения, а в 2025-м — 15 100, или рост всего на 8%. В США в 2011-м был 50 000, а в 2025-м — уже 86 000, рост на 72%. В общем-то, можно было бы на этом и закончить пост, всё остальное — лирика. Но всё же сделаю свою интерпретацию топ-7 главных предпосылок к этому.

Низкие налоги

Китай это понял не сразу и последовательно проводил политику снижения, очень всё грамотно сделал по отраслям, разделил всё на кластеры (товары, услуги, высокотехнологичные производства, экспортно ориентированные системы). Ключевой их принцип: частного капитала должно быть всё больше, государственного — всё меньше. Мне больно смотреть, как в некоторых странах талантливые люди, качественно управляя бизнесами, никогда не будут иметь шансов построить что-то большее, так как после какого-то уровня налогообложения в государствах делать успешные бизнесы будут только те, кто сверхталантлив, удачлив и бесстрашен одновременно. А таких почти нет.

Трудолюбие

Они много работают, и это их национальная идея! Все осознают, что чем больше работаешь, тем больше получаешь как в моменте, так и долгосрочно за счет конкурентоспособности экономик. У них, для примера, декретный отпуск составляет 120 дней в среднем, тут, конечно, перебор, он сильно маленький, и они его постепенно наращивают. Отпуск, если стаж до 10 лет, — 5 дней, от 10 до 20 лет — 10 дней, от 20 лет — 15 дней. И тут всё сделали грамотно, привязали к стажу.

Долгосрочность планирования

Все изменения готовят заранее, есть векторные цели по отраслям, государство берет на себя долгосрочную стабильность. Законы, льготы — всё планируется сильно заранее, там до сих пор пятилетки.

Стабильная и прогнозируемая учетная ставка

За последние 15 лет ставка ни разу не превышала 6%, сейчас 3%. Отсюда дешевые деньги для компаний и мировая конкурентоспособность! С некоторыми управленцами поговорил, они говорят, что если бы хоть один из ста предпринимателей допускал с 1%-й вероятностью, что ставка когда-нибудь может стать более 9%, то весь бизнес бы загнулся, все уверены, что ставка стабильна, и поэтому берут кредиты, увеличивают конкуренцию, цены, наоборот, снижаются, компании не банкротятся под тяжестью кредитов. Экономика «цветет и пахнет»!

Китайцы очень много обучаются

Инвестируют и в школьную систему образования, и в университеты, по итогам 2025-го в топ-100 было 11 китайских университетов (!!!). В России, к сожалению, только МГУ на 94-м месте. А что говорить о компаниях, столько там ресурсов в развитие сотрудников идет, стремятся развивать буквально каждого. Красавцы!

Активно привлекают иностранные инвестиции

И выстраивают равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми мировыми странами. Как результат, это и увеличивает и без того высокую внутреннюю конкуренцию, и, что еще важнее, дает обмен технологиями и управленческими процессами.

Наука и НИОКР

Вот тут колоссальное преимущество! Когда читал книгу про Huawei, просто поразился объемом их инвестиций в НИОКР, а также само государство одной из главных целей сделало мировое доминирование во всех отраслях науки, от биоинженерии до нанотехнологий.

А еще там есть большое уважение к тем, кто достигает успеха, и они не стесняются этого! Речь не о деньгах, речь о том деле, о том призвании, которым ты занимаешься, люди стараются стать лучшим учителем, лучшим риелтором, лучшим врачом, лучшим ученым, лучшим родителем, лучшим руководителем, самым классным чиновником, одним словом, его величество результат определяет твое место в обществе! И как итог, всё общество выходит на абсолютно другой уровень развития, дохода, достижений, и они знают, что они лучшие в динамике развития в мире, и это дает мощную идеологическую базу для будущих свершений. Прошлое чтят, но ориентированы на годы и десятилетия вперед!

Ильдар Хусаинов
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Комментарии
10
Гость
15 мая, 13:40
а у них есть Аятола Васильевич с Олигархатом?
Гость
15 мая, 15:42
Высказал умные мысли чувак, который не платит налоги и у которого все риэлторы работают без трудового договора.
Гость
