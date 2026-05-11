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Экономика Что будет с рублем в июне: главные условия для его ослабления

Что будет с рублем в июне: главные условия для его ослабления

Эксперт рассказал, изменится ли национальная валюта в ближайшее время

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Позитивным для рубля остается влияние ключевой ставки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПозитивным для рубля остается влияние ключевой ставки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Позитивным для рубля остается влияние ключевой ставки

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Доллар подорожает до 90 рублей, если в России нарушится баланс спроса и предложения на зарубежную валюту. С таким прогнозом выступил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев и рассказал, что будет с рублем в ближайший месяц, рассмотрев несколько условий для ослабления национальной валюты.

«Разворот к падению рубля может начаться в любой момент, и он будет тем сильнее, чем дольше рубль остается перекупленным. С учетом накопленной с 2021 года инфляции доллар уже должен стоить около 110 рублей, но мы этого пока не видим. Так что уровень 80 рублей и даже 90 рублей может быть взят буквально за пару недель — но только если баланс спроса и предложения на валюту будет нарушен», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По информации Селезнева, вероятен ли такой прогноз в мае — большой вопрос, так как май считается неспецифическим месяцем для курса рубля. Он добавил, что нет причин ожидать, что в этом году сезон будет каким-то особенно высоким или низким, так как доллар с равной частотой растет и падает в мае в разные годы.

Подавленным остается и спрос на импорт, в том числе из-за низкой деловой активности (рецессии в гражданских секторах). Вряд ли эта тенденция изменится в ближайшие недели, уверен финансист.

Позитивным для рубля остается влияние ключевой ставки. По словам Селезнева, Банк России снижает стоимость займов очень медленно, чтобы не провоцировать инфляционные ожидания. Поэтому основными драйверами для курса рубля остаются бюджет и геополитика (цены на нефть, удары по танкерам и портам).

Финансист ожидает, что Минфин и экспортеры продолжат активно обменивать всю доступную валюту. Это, на первый взгляд парадоксально, будет способствовать укреплению рубля, даже несмотря на ожидаемый дефицит бюджета.

Ситуация сильного рубля, вероятнее всего, будет сохраняться в мае. Однако национальная валюта всё-таки может ослабнуть по ряду причин. Узнать подробнее об этом можно в этом материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рубль Доллар Курс валюты Экономика
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Комментарии
7
Гость
11 мая, 22:16
Рубль вечен. В отличии от валют Запада.
Гость
11 мая, 09:05
Рваные бумажные сотенные рубли заклейвают теперь скотчем, вот что будет.
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Гость
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