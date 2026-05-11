Пенсия в июне вырастет, но не у всех: кто получит дополнительные выплаты

Повышение будет у работающих пенсионеров, которые уволились в мае Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплаты пенсионеров вырастут уже в июне 2026 года. Кто может рассчитывать на прибавку, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам первой группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1413,86 рубля», — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, повышение фиксированной выплаты происходит только один раз и по одному основанию. Например, если человеку уже ранее была назначена пенсия по инвалидности I группы, то после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет.

Кроме того, повышение будет у работающих пенсионеров, которые уволились в мае. Увеличенную пенсию с учетом всех индексаций обычно выплачивают в начале месяца, следующего за увольнением, при условии положительного решения Социального фонда России (СФР).

На дополнительные выплаты могут рассчитывать те пенсионеры, у которых появились иждивенцы (например, дети до 18 лет, дети-инвалиды от 18 до 23 лет, братья, сестры и внуки до 18 лет). Для получения прибавки нужно подать соответствующее заявление в СФР.

Важно, что размер таких выплат устанавливается как надбавка к фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. По словам Финогеновой, эти выплаты могут получать оба родителя-пенсионера независимо от того, работают они или нет.​