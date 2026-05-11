НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Боб Хартли в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Смешные мемы с котами
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Экономика Кризис-2026 Эксперт Дешевый и ненужный шашлык. Почему снижаются цены на свинину и надолго ли

Дешевый и ненужный шашлык. Почему снижаются цены на свинину и надолго ли

Даже начало сезона пока не спасает отрасль

886
Дешевый и ненужный шашлык. Почему снижаются цены на свинину и надолго ли | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДешевый и ненужный шашлык. Почему снижаются цены на свинину и надолго ли | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU
Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Производители свинины страдают из-за обвала цен, причем даже начало шашлычного сезона пока не спасает предприятия от снижения прибыльности. Остается надежда на экспорт, которому еще расти и расти. Подробности — в материале «Фонтанки».

Свинина заметно подешевела по сравнению с прошлым годом. По итогам первого квартала лопатка, окорок и полутуши стали дешевле на 20-23% год к году, рассказал «Фонтанке» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, с которым мы до этого говорили о ценах на мясо.

Держимся на одной шее

Цены на грудинку снизились на 22%, на окорок — на 18%. При этом карбонад подешевел не так заметно — всего на 14%, а свиная шея, которая традиционно остается самой востребованной частью для шашлыка — всего на 10%.

Цены на свинину ушли в минус даже по сравнению со средними показателями 2021–2025 годов, расстраивается Сергей Юшин.

Как росли цены на мясо в России, Росстат | Источник: «Фонтанка.ру»Как росли цены на мясо в России, Росстат | Источник: «Фонтанка.ру»

Как росли цены на мясо в России, Росстат

Источник:

«Фонтанка.ру»

Росстат дает немного другие цифры, которые, правда, тоже говорят об уверенном снижении цен на свинину. В марте в среднем по России 1 тонна живого веса свинины у производителей стоила 112 тыс. рублей, это на 12% меньше, чем год назад. В Ленобласти снижение не такое заметное — всего 4% год к году. Так, в марте 2025 года 1 тонна свинины стоила 124 тыс. рублей, сейчас — 119 тыс. рублей.

«Вообще цены на свинину отличаются высокой волатильностью, они меняются в течение года много раз и по многим причинам. Но эти колебания обычно хорошо нивелирует торговля», — добавил Сергей Юшин. По его словам, в рознице по итогам первого квартала цены на бескостную свинину снизились на 2,5%, а на свинину на кости — на 1%.

По данным Росстата, апрельские цены на свинину в рознице выросли лишь в пределах инфляции и составили 397 рублей за кило против 376 рублей за килограмм годом ранее. И тут мы можем только порадоваться, если не оглядываться на другой сегмент менее популярного мяса — говядину. Там динамика другая. В апреле 2025 года килограмм говядины стоил 635 рублей, а в апреле 2026 года — уже 734 рубля.

Розница не поспевает

Как менялись розничные цены на мясо в РФ, Росстат | Источник: «Фонтанка.ру»Как менялись розничные цены на мясо в РФ, Росстат | Источник: «Фонтанка.ру»

Как менялись розничные цены на мясо в РФ, Росстат

Источник:

«Фонтанка.ру»

В сегменте отпускных цен производителей картина похожая. Например, 1 т свинины в живом весе в апреле 2025 года стоила 128 тыс. рублей, а в апреле 2026 года — 127 тыс. рублей. Мясо куры подорожало со 122 тыс. рублей за тонну до 127 тыс. рублей за тонну в апреле 2026 года. Говядина в апреле нынешнего года подорожала со 188 тыс. рублей за тонну до 213 тыс. рублей за тонну год к году.

Почему дешевеет?

Снижение цен на свинину связано в первую очередь с избытком предложения на рынке. Другая очевидная причина — это снижение покупательной способности населения, напоминает Сергей Юшин. Что с доходами россиян что-то явно пошло не так, заметили уже и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Главной головной болью для отечественного бизнеса стало снижение потребительской активности на внутреннем рынке. Такой ответ дали 37,6% опрошенных», — говорится в результатах мониторинга состояния российской экономики за первый квартал 2026 года, подготовленного РСПП.

Еще одна причина снижения цен на свинину — это то, что игроки отрасли с начала года умудрились резко нарастить производство — на целых 5,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Всего с января по март было произведено 90 тыс. т свинины.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев такой заметный рост связывает с высокой инвестиционной активностью в отрасли. По его словам, в прошлом году свиноводы набрали льготных кредитов на 120 млрд рублей и продолжают активно расширяться и модернизироваться.

Вторая причина того, что свинины у нас хоть отбавляй — это эффект низкой базы.

<p>Юрий Ковалев</p><p>Юрий Ковалев</p>

В первом квартале прошлого года было снижение производства из-за проблем у предприятий Белгородской и Брянской областей из-за внешних факторов. Сейчас же удалось нарастить производство за счет предприятий в других регионах

Юрий Ковалев

генеральный директор Национального союза свиноводов

По его прогнозам, по итогам текущего года рост будет не таким заметным — в пределах 2%, что гораздо лучше для рынка.

Пока же спрос на свинину оставляет желать лучшего. Но вся надежда — на хорошую погоду и шашлычный сезон. «Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса», — считает Юрий Ковалев.

Спасительный экспорт

Но спасти свиноводческую отрасль на самом деле может в ближайшее время только развитие экспорта, говорят участники рынка. В прошлом году в России было произведено 6,3 млн т свиней на убой. При этом на экспорт ушло 400 тыс. тонн свинины, это около 8% от общего объема производства.

Сейчас российская свинина поставляется в Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Китай, Сербию. Правда, например, последняя, будучи традиционным рынком для российских свиноводов, в прошлом году сильно сократила поставки — с 15 до 10 тыс. тонн. Зато Китай, начав покупать у нас свинину только в 2024 году, стремительно прибавляет.

Поставки свинины из России в Китай | Источник: «Фонтанка.ру»Поставки свинины из России в Китай | Источник: «Фонтанка.ру»

Поставки свинины из России в Китай

Источник:

«Фонтанка.ру»

Кроме того, в этом году для отечественных производителей открылся рынок Филиппин, туда с начала года поставлено уже 7 тыс. т свинины, сказал Сергей Юшин. Все предпосылки для роста экспорта сохраняются, уверяет Юрий Ковалев.

Хотя все из того же Китая, в который мы усиленно поставляем свинину, пришла новая беда. Это растущий импорт дешевой куриной грудки.

«На местном рынке она не востребована, поэтому и идет в Россию», — говорит глава консалтинговой компании «Савкина Эксперт Групп» Любовь Савкина. За счет низкой цены китайцы вполне могут нарастить экспорт курятины, которая прекрасно конкурирует со свининой. «Переработчики охотно берут импортную дешевую грудку и заменяют ею свинину при производстве колбасных изделий», — поясняет она.

В прошлом году в Россию из Китая было экспортировано около 100 тыс. т куриной грудки. И вроде бы объемы пока небольшие, но производители волнуются, говорят участники рынка. Во что вырулит экспорт китайской курятины в Россию, покажет время.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФомичеваЕкатерина Фомичева
Екатерина Фомичева
Корреспондент отдела «Бизнес»
Денис Лебедев Денис Лебедев
Денис Лебедев
Руководитель отдела «Бизнес»
Свинина Снижение цены Цена на мясо Мясо для шашлыка Шашлык
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
11 мая, 08:23
Современная свинина-это выращенная за три месяца на анаболиках и стероидах животина.Есть это можно только скрепному народу.
Гость
11 мая, 07:49
в Китай братский надо продавать за валюту больше
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем