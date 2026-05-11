Дешевый и ненужный шашлык. Почему снижаются цены на свинину и надолго ли

Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Производители свинины страдают из-за обвала цен, причем даже начало шашлычного сезона пока не спасает предприятия от снижения прибыльности. Остается надежда на экспорт, которому еще расти и расти. Подробности — в материале «Фонтанки».

Свинина заметно подешевела по сравнению с прошлым годом. По итогам первого квартала лопатка, окорок и полутуши стали дешевле на 20-23% год к году, рассказал «Фонтанке» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, с которым мы до этого говорили о ценах на мясо.

Держимся на одной шее

Цены на грудинку снизились на 22%, на окорок — на 18%. При этом карбонад подешевел не так заметно — всего на 14%, а свиная шея, которая традиционно остается самой востребованной частью для шашлыка — всего на 10%.

Цены на свинину ушли в минус даже по сравнению со средними показателями 2021–2025 годов, расстраивается Сергей Юшин.

Как росли цены на мясо в России, Росстат Источник: «Фонтанка.ру»

Росстат дает немного другие цифры, которые, правда, тоже говорят об уверенном снижении цен на свинину. В марте в среднем по России 1 тонна живого веса свинины у производителей стоила 112 тыс. рублей, это на 12% меньше, чем год назад. В Ленобласти снижение не такое заметное — всего 4% год к году. Так, в марте 2025 года 1 тонна свинины стоила 124 тыс. рублей, сейчас — 119 тыс. рублей.

«Вообще цены на свинину отличаются высокой волатильностью, они меняются в течение года много раз и по многим причинам. Но эти колебания обычно хорошо нивелирует торговля», — добавил Сергей Юшин. По его словам, в рознице по итогам первого квартала цены на бескостную свинину снизились на 2,5%, а на свинину на кости — на 1%.

По данным Росстата, апрельские цены на свинину в рознице выросли лишь в пределах инфляции и составили 397 рублей за кило против 376 рублей за килограмм годом ранее. И тут мы можем только порадоваться, если не оглядываться на другой сегмент менее популярного мяса — говядину. Там динамика другая. В апреле 2025 года килограмм говядины стоил 635 рублей, а в апреле 2026 года — уже 734 рубля.

Розница не поспевает

Как менялись розничные цены на мясо в РФ, Росстат Источник: «Фонтанка.ру»

В сегменте отпускных цен производителей картина похожая. Например, 1 т свинины в живом весе в апреле 2025 года стоила 128 тыс. рублей, а в апреле 2026 года — 127 тыс. рублей. Мясо куры подорожало со 122 тыс. рублей за тонну до 127 тыс. рублей за тонну в апреле 2026 года. Говядина в апреле нынешнего года подорожала со 188 тыс. рублей за тонну до 213 тыс. рублей за тонну год к году.

Почему дешевеет?

Снижение цен на свинину связано в первую очередь с избытком предложения на рынке. Другая очевидная причина — это снижение покупательной способности населения, напоминает Сергей Юшин. Что с доходами россиян что-то явно пошло не так, заметили уже и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Главной головной болью для отечественного бизнеса стало снижение потребительской активности на внутреннем рынке. Такой ответ дали 37,6% опрошенных», — говорится в результатах мониторинга состояния российской экономики за первый квартал 2026 года, подготовленного РСПП.

Еще одна причина снижения цен на свинину — это то, что игроки отрасли с начала года умудрились резко нарастить производство — на целых 5,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Всего с января по март было произведено 90 тыс. т свинины.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев такой заметный рост связывает с высокой инвестиционной активностью в отрасли. По его словам, в прошлом году свиноводы набрали льготных кредитов на 120 млрд рублей и продолжают активно расширяться и модернизироваться.

Вторая причина того, что свинины у нас хоть отбавляй — это эффект низкой базы.

В первом квартале прошлого года было снижение производства из-за проблем у предприятий Белгородской и Брянской областей из-за внешних факторов. Сейчас же удалось нарастить производство за счет предприятий в других регионах Юрий Ковалев генеральный директор Национального союза свиноводов

По его прогнозам, по итогам текущего года рост будет не таким заметным — в пределах 2%, что гораздо лучше для рынка.

Пока же спрос на свинину оставляет желать лучшего. Но вся надежда — на хорошую погоду и шашлычный сезон. «Сейчас восстановилась хорошая погода, и, безусловно, это будет способствовать росту спроса», — считает Юрий Ковалев.

Спасительный экспорт

Но спасти свиноводческую отрасль на самом деле может в ближайшее время только развитие экспорта, говорят участники рынка. В прошлом году в России было произведено 6,3 млн т свиней на убой. При этом на экспорт ушло 400 тыс. тонн свинины, это около 8% от общего объема производства.

Сейчас российская свинина поставляется в Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Китай, Сербию. Правда, например, последняя, будучи традиционным рынком для российских свиноводов, в прошлом году сильно сократила поставки — с 15 до 10 тыс. тонн. Зато Китай, начав покупать у нас свинину только в 2024 году, стремительно прибавляет.

Поставки свинины из России в Китай Источник: «Фонтанка.ру»

Кроме того, в этом году для отечественных производителей открылся рынок Филиппин, туда с начала года поставлено уже 7 тыс. т свинины, сказал Сергей Юшин. Все предпосылки для роста экспорта сохраняются, уверяет Юрий Ковалев.

Хотя все из того же Китая, в который мы усиленно поставляем свинину, пришла новая беда. Это растущий импорт дешевой куриной грудки.

«На местном рынке она не востребована, поэтому и идет в Россию», — говорит глава консалтинговой компании «Савкина Эксперт Групп» Любовь Савкина. За счет низкой цены китайцы вполне могут нарастить экспорт курятины, которая прекрасно конкурирует со свининой. «Переработчики охотно берут импортную дешевую грудку и заменяют ею свинину при производстве колбасных изделий», — поясняет она.