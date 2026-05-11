Росстат vs коэффициент Джини: неравенство бедных и богатых в России решили считать по-своему. Зачем?

От пересчета по другой методике денег у бедных не прибавится, а у богатых не станет меньше Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Росстат решил пересчитать российское неравенство. Чиновники придумали «новую методологию», и — бац! — коэффициент Джини, который показывает расслоение доходов населения, внезапно снизился с рекордных 0,422 до 0,375. Супер? Похоже, только на бумаге.

Коэффициент Джини показывает уровень расслоения: чем ближе к 1, тем круче разрыв между богатыми и бедными. В России коэффициент с 1995 года рос как на дрожжах, достигнув 0,422 в прошлом году. Президент поручил снизить этот коэффициент до 0,37 к 2030 и до 0,33 к 2036 году. То есть, проще говоря, уменьшить вопиющее неравенство доходов. И ведь уменьшат!

«Это будет уже не коэффициент Джини»

«Поскольку коэффициент Джини предполагает определенный строгий алгоритм, если изменять его, то это будет уже не коэффициент Джини, а что-то другое. Так что даже пользоваться такой терминологией надо осторожно», — говорит в беседе с MSK1.RU профессор Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Он считает, что есть множество устоявшихся статистических методов, чтобы оценить уровень имущественного расслоения. Например, можно оценить различия между доходами 10% самой наиболее обеспеченной части населения и 10% наименее обеспеченных.

«Если брать эту методику оценки, то картина получается очень неблагоприятная. Если и раньше эти различия в доходах достигали 14 раз, то сегодня уже 15–16 раз. 5–7% всех доходов приходится на 20% самых бедных, а 50–60% — на 20% богатейших. Это очень высокая дифференциация», — говорит Щербаков.

Нужно учитывать еще и теневую экономику

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников говорит, что новый расчет Росстата — шаг вперед, но серьезно критикует его ограничения.

«Новая методика Росстата частично приближена к рекомендациям ООН, но этого явно недостаточно. Слишком мало внимания уделено, например, теневым доходам, доходам в серой зоне, а всё это серьезно искажает картину», — говорит экономист.

По его словам, с начала нынешнего года началось очень серьезное увеличение именно теневых доходов (они просто перетекают из легальной части экономики). Как пример — возвращение, казалось бы, крепко подзабытых зарплат в конвертах. Всё это отражается на резком росте оборота наличности. По данным Центробанка, месячный темп прироста наличных разогнался на 300 млрд рублей. И всё это, конечно, сильно искажает реальную картину неравенства доходов, говорит Масленников. Так что методику расчета еще нужно серьезно корректировать.

Масленников подчеркивает, что новый подход Росстата вводит иллюзию прогресса. Ведь по факту выглядит так, будто неравенство снижается, но на деле верхний дециль (те самые 10%, о которых говорит профессор Щербаков. — Прим. ред.) стабильно растет, а нижний остается на месте.

Равенство наступит нескоро

Фактически коэффициент Джини — это средняя температура по больнице, которая не отражает колоссальных перекосов ни между регионами, ни между отраслями экономики. Да, при новой методологии коэффициент Джини стал чуть точнее, но он всё равно дает слишком поверхностную оценку. Для оценки неравенства нужны более глубокие методики: сравнение доходов по различным группам, отраслям, регионам, серой экономики, говорит Масленников.

Щербаков добавляет, что официальный Джини падает, а реальная жизнь показывает: верхние 20% населения владеют половиной доходов страны, нижние 20% — едва 7%. И эта пропорция не меняется десятилетиями, говорит профессор РАНХиГС.

По его мнению, рассчитывать, что снижение коэффициента Джини — это победа над неравенством, наивно. Реальные социальные проблемы остаются, и цифры показывают только часть картины. Согласен с этим и Масленников: по его словам, без системного роста и пересмотра экономической политики надежды на радикальное сокращение неравенства нет.

«Сокращение неравенства по доходам не происходит. Неравенство сокращается, когда у вас темпы экономического роста стабильно выше 3–4%. Такой рост необходим для устойчивого и уверенного решения основных социальных проблем. А у нас, по прогнозам, дай бог, рост будет в этом году где-то около 1%», — говорит Масленников. Так что, похоже, ждать скорого наступления равенства в России точно не стоит.