Придется заплатить еще больше налогов: за что и, главное, сколько

Владельцам банковских вкладов скоро придется заплатить налог с процентов за прошлый год. Однако правила расчета изменились и теперь они работают иначе. Рассказываем, кому и сколько платить, в нашем материале.
Что изменилось
Проценты по вкладам вывели из общей налоговой базы с 2025 года. Это значит, что к ним больше не получится применить стандартные, социальные, имущественные или профессиональные вычеты.
Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Если общий годовой доход человека не превышает 2,4 миллиона рублей, с процентов удержат 13%. Если доход выше — с суммы превышения возьмут 15%. Для нерезидентов (тех, кто находится в России менее 183 дней) ставка единая — 15%, независимо от дохода.
Как рассчитывают налог
Налог начисляют только на проценты, которые превышают необлагаемый лимит. За 2025 год его рассчитывают следующим образом: 1 миллион рублей умножают на максимальную ключевую ставку Центробанка в течение года. В 2025 году максимально она достигала 21%, поэтому лимит составил 210 тысяч рублей. Если все проценты по вкладам и накопительным счетам (со ставкой выше 1%) уложились в эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили — налог возьмут с разницы.
Что не облагается налогом
От уплаты налога освобождаются проценты по вкладам и накопительным счетам, если процентная ставка по ним в течение всего года не превышала 1%, а также доходы по счетам эскроу. Предприниматели на спецрежимах (упрощенка, патент и т. д.) с 2025 года платят налог с процентов по вкладам как обычные люди — на общих основаниях.
Как и когда платить
Подавать декларацию не надо. Банки сами передают данные в налоговую. ФНС рассчитает сумму, учтет необлагаемый лимит и пришлет уведомление. Увидеть его можно в личном кабинете налогоплательщика, в приложении «Налоги ФЛ». Если в уведомлении ошибка, сначала проверьте данные в банке, а потом обращайтесь в ФНС. Заплатить налог нужно до 1 декабря 2026 года.