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Придется заплатить еще больше налогов: за что и, главное, сколько

Рассказываем о правилах и исключениях

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Сумму нужно внести до 1 декабря | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСумму нужно внести до 1 декабря | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сумму нужно внести до 1 декабря

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Владельцам банковских вкладов скоро придется заплатить налог с процентов за прошлый год. Однако правила расчета изменились и теперь они работают иначе. Рассказываем, кому и сколько платить, в нашем материале.

Что изменилось 

Проценты по вкладам вывели из общей налоговой базы с 2025 года. Это значит, что к ним больше не получится применить стандартные, социальные, имущественные или профессиональные вычеты.

Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Если общий годовой доход человека не превышает 2,4 миллиона рублей, с процентов удержат 13%. Если доход выше — с суммы превышения возьмут 15%. Для нерезидентов (тех, кто находится в России менее 183 дней) ставка единая — 15%, независимо от дохода.

Как рассчитывают налог

Налог начисляют только на проценты, которые превышают необлагаемый лимит. За 2025 год его рассчитывают следующим образом: 1 миллион рублей умножают на максимальную ключевую ставку Центробанка в течение года. В 2025 году максимально она достигала 21%, поэтому лимит составил 210 тысяч рублей. Если все проценты по вкладам и накопительным счетам (со ставкой выше 1%) уложились в эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили — налог возьмут с разницы.

Что не облагается налогом

От уплаты налога освобождаются проценты по вкладам и накопительным счетам, если процентная ставка по ним в течение всего года не превышала 1%, а также доходы по счетам эскроу. Предприниматели на спецрежимах (упрощенка, патент и т. д.) с 2025 года платят налог с процентов по вкладам как обычные люди — на общих основаниях.

Как и когда платить

Подавать декларацию не надо. Банки сами передают данные в налоговую. ФНС рассчитает сумму, учтет необлагаемый лимит и пришлет уведомление. Увидеть его можно в личном кабинете налогоплательщика, в приложении «Налоги ФЛ». Если в уведомлении ошибка, сначала проверьте данные в банке, а потом обращайтесь в ФНС. Заплатить налог нужно до 1 декабря 2026 года.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
9 мая, 09:24
% по вкладам меньше народ нищает, % инфляцию даже не покрывает. еще и налогами обирают.
Гость
9 мая, 08:41
Все давно перешли на пирамиды, с банками не связываются, проценты получают с помощю горячительных предметов.
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Гость
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