НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

ю-з.

 757мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Грядет высотная застройка
Где помогают вернуть здоровье
Когда похолодает
Пятиэтажка без воды
Где поймать настоящее лето
Изнанка жизни в селе
Фоторепортаж из Павловского парка
Дети пострадали при атаке БПЛА
Москвичка — о том, как изменился Ярославль
Экономика Рынок труда вступает в новую эпоху: как это отразится на экономике

Рынок труда вступает в новую эпоху: как это отразится на экономике

Повышение получить будет всё сложнее

898
Молодые сотрудники столкнутся с новым вызовом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМолодые сотрудники столкнутся с новым вызовом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Молодые сотрудники столкнутся с новым вызовом

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российский рынок труда постепенно меняет свою возрастную структуру. Старение рабочей силы становится заметным трендом, который может усилить кадровый дефицит. Как эти перемены повлияют на экономику, рассказала экс-сенатор Ольга Епифанова.

По данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, озвученным 23 апреля, доля работников старше 60 лет в России составляет 12% от всех занятых, тогда как молодежь в возрасте 23–30 лет занимает лишь 11%. Особенно остро нехватка кадров может проявиться в сферах, где традиционно преобладает молодежь: IT, торговля, услуги и производство, считает Епифанова.

«Работодателям, скорее всего, предстоит искать новые подходы: развивать наставничество, внедрять гибкие графики и программы переобучения, чтобы сохранить производительность и обеспечить передачу опыта», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

Она пояснила, что старение работающего населения влияет не только на кадровую политику, но и на темпы внедрения инноваций и общую производительность. С одной стороны, опыт и дисциплина возрастных сотрудников способствуют стабильности и сохранению квалифицированных кадров. С другой — работодателям придется адаптировать рабочие места, запускать программы здоровья и гибкие формы занятости, чтобы снизить риски выгорания и медицинских ограничений.

Ситуация для молодых специалистов тоже неоднозначна, считает экс-сенатор. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но получить наставничество и карьерный рост становится сложнее, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Всё это подталкивает бизнес к развитию межпоколенческого взаимодействия и удержанию ценных сотрудников.

С точки зрения бюджета и социальной системы, рост занятости среди людей старшего возраста несет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, увеличиваются поступления страховых взносов и налога на доходы физических лиц, снижается нагрузка на пенсионную систему. С другой — растут расходы на здравоохранение и меры поддержки занятости возрастных работников.

В этом контексте особую актуальность могли бы получить программы корпоративного наставничества и обмена опытом между поколениями, считает эксперт. Такие инициативы, по мнению Епифановой, способствуют не только профессиональному росту молодежи, но и социальной интеграции старших сотрудников.

Она также спрогнозировала, что в ближайшие годы государство и бизнес, вероятно, будут активнее стимулировать занятость людей старшего возраста, одновременно разрабатывая меры по возвращению молодежи на рынок труда. Наиболее вероятный сценарий на 2026–2030 годы — дальнейшее старение занятых, однако при успешном развитии программ переобучения и поддержки молодежи возможна постепенная стабилизация возрастной структуры рынка труда.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рабочая сила Дефицит кадров Старение Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
5 мая, 18:51
Это кризис перепроизводства
Гость
5 мая, 18:50
А больше никто не хочет пахать по 10-12 часов за фантики, на которые ничего дельного не купишь.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Рекомендуем