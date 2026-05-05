Рынок труда вступает в новую эпоху: как это отразится на экономике

Молодые сотрудники столкнутся с новым вызовом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российский рынок труда постепенно меняет свою возрастную структуру. Старение рабочей силы становится заметным трендом, который может усилить кадровый дефицит. Как эти перемены повлияют на экономику, рассказала экс-сенатор Ольга Епифанова.

По данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, озвученным 23 апреля, доля работников старше 60 лет в России составляет 12% от всех занятых, тогда как молодежь в возрасте 23–30 лет занимает лишь 11%. Особенно остро нехватка кадров может проявиться в сферах, где традиционно преобладает молодежь: IT, торговля, услуги и производство, считает Епифанова.

«Работодателям, скорее всего, предстоит искать новые подходы: развивать наставничество, внедрять гибкие графики и программы переобучения, чтобы сохранить производительность и обеспечить передачу опыта», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

Она пояснила, что старение работающего населения влияет не только на кадровую политику, но и на темпы внедрения инноваций и общую производительность. С одной стороны, опыт и дисциплина возрастных сотрудников способствуют стабильности и сохранению квалифицированных кадров. С другой — работодателям придется адаптировать рабочие места, запускать программы здоровья и гибкие формы занятости, чтобы снизить риски выгорания и медицинских ограничений.

Ситуация для молодых специалистов тоже неоднозначна, считает экс-сенатор. Конкуренция за стартовые позиции снижается, но получить наставничество и карьерный рост становится сложнее, если опытные коллеги дольше остаются на рынке. Всё это подталкивает бизнес к развитию межпоколенческого взаимодействия и удержанию ценных сотрудников.

С точки зрения бюджета и социальной системы, рост занятости среди людей старшего возраста несет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, увеличиваются поступления страховых взносов и налога на доходы физических лиц, снижается нагрузка на пенсионную систему. С другой — растут расходы на здравоохранение и меры поддержки занятости возрастных работников.

В этом контексте особую актуальность могли бы получить программы корпоративного наставничества и обмена опытом между поколениями, считает эксперт. Такие инициативы, по мнению Епифановой, способствуют не только профессиональному росту молодежи, но и социальной интеграции старших сотрудников.