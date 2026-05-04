«До 23:20 жарила драники, проклиная все»: как журналистка пыталась выжить на 1000 рублей в неделю — эксперимент

Если вы хотите прожить на 1000 рублей в неделю, придется обойтись без фруктов: есть вы будете картофель, крупы и овощи. Сладкоежки могут позволить себе купить дешевые конфеты Источник: Тимофей Калмаков, Александра Куляпина / 59.RU

Прожить на 1000 рублей в неделю еще лет 15 назад было вполне выполнимой задачей, а что в 2026 году, когда многие эту тысячу тратят в первый же поход в магазин? Замредактора 59.RU Александра Куляпина решила проверить это на себе и сэкономить ради поездки в отпуск. В этой колонке она рассказала, сколько ей удалось продержаться и что оказалось сложнее всего. Далее — от первого лица.

— Сразу обозначу: я не привыкла считать, сколько денег у меня уходит отдельно на еду, такси, общественный транспорт и развлечения. Если прикинуть, то в неделю трачу на всё примерно 5 тысяч рублей , но если выбираюсь посидеть с друзьями, в театр или еще куда-нибудь, то расходы увеличиваются. Обязательная трата на неделе — это одна-две тренировки по волейболу. На это уходит по 800–1600 рублей в зависимости от того, на сколько занятий я схожу.

Не тратить больше мне отчасти помогает расположение дома. Я снимаю квартиру в относительном центре города, поэтому на работу могу спокойно ходить пешком.

Готовлю обычно в выходной так, что хватает дня на три, и чаще всего это ем на ужин. В середине и конце недели стоять у плиты мне или некогда, или, каюсь, просто лень. Спасают всевозможные доставки, потому что они прилично экономят время. На обед часто заказываем что-нибудь недорогое с коллегами. После зарплаты в обеденный перерыв могу сходить на ланч в какое-нибудь кафе, периодически наведываюсь в столовую.

Транжирой я себя назвать не могу, потому что умею не тратить деньги, если знаю, что в этом месяце мне нужно сэкономить. Но и сильно ужиматься не привыкла. Если приходится, то скорее обойдусь без новой одежды или каких-нибудь хотелок. Давно поняла, что откладывать деньги на что-то вроде первоначального взноса на квартиру сейчас бесполезно, да и ипотеку с такой процентной ставкой и переплатой брать себе дороже . В общем, крупных трат не предвидится. Пожалуй, самые крупные — это поездки в отпуск, да и то бюджетные. Ради одного такого путешествия я и решила затянуть пояса и попробовать выжить на 1000 рублей в неделю. Коллеги, услышав об этом, сильно удивились. Одни сказали, что так я убью свой желудок, другие не поверили, что это реально, мол, цены сильно выросли, поэтому на эти деньги я себе ничего не куплю.

Деньги на тренировки я отложила сразу, потому что с ними провернуть такой план нереально. Решила так: готовлю дома, на такси не езжу, чаще гуляю и никакого спонтанного капучино.

Меню

Свой эксперимент я начала вечером в воскресенье. Сразу составила список продуктов и меню на неделю.

Макароны. Куриные голени. Картофель. Лук. Морковь. Чеснок. Перловка. Баночка рыбных консервов. Конфеты (без сладкого я точно не протяну). Кетчуп.

Хлеб покупать не стала, потому что дома оставалась половина буханки.

Из всего этого я решила приготовить макароны с жареными куриными голенями, перловку с луком и морковью и суп с рыбными консервами . Если будет мало, из остатков картошки можно сделать драники. Посмотрела на это меню с грустью: суп с рыбными консервами не пробовала со времен школы, а кашами наелась в студенчестве.

Вечер воскресенья

Свой эксперимент я решила начать вечером в воскресенье, потому что днем бы обязательно его сорвала: приехали гости, и мы пошли в галерею.

Остатки зарплаты перевела на отдельный счет и «в свободном доступе» оставила ровно 1000 рублей, сходила в магазин-дискаунтер и купила все продукты из списка. Вышло на 807 рублей, и я приободрилась. Все-таки остается целых 193 рубля — с этим еще можно жить! Вечером сварила макароны и пожарила куриные голени.

Понедельник: два раза отказалась заказывать еду вместе с коллегами

Утром понедельника я с ужасом поняла, что не подумала про завтраки. Нашла в холодильнике два завалявшихся кусочка плавленого сыра и намазала его на остатки хлеба — и так сойдет. Пообедала макаронами и курицей с маринованными огурцами, оставшимися в холодильнике до начала эксперимента.

Два раза отказалась заказывать еду вместе с коллегами, взгрустнула от того, что очень захотелось сыра, а в конце рабочего дня словила ехидную шутку от нашего журналиста, ждавшего очередной заказ: «Саша, если задержишься на 20 минут, дам тебе мармеладку». Желание идти домой победило, тем более нужно было варить суп — он был у меня на ужин и, к слову, получился очень вкусным. За день я ни разу не сходила в магазин, что уже посчитала маленькой победой над собой.

Вторник: не удержалась и купила сухариков в суп

Во вторник на завтрак у меня был только кофе (знаю, что вредно, но есть не хотелось), а днем все те же макароны с курицей. Коллеги больше не предлагали заказать доставку и всячески поддерживали. После работы я не удержалась и купила сухариков за 36 рублей в суп. На счету осталось 157 рублей.

Среда: «подкормила» коллега

На вечер среды у меня был запланирован поход на концерт (бесплатный, так что все честно), поэтому, чтобы не захотеть есть в конце рабочего дня, пришлось завтракать остатками макарон и закусить все куриной ножкой. Перед выходом в офис я с ужасом поняла, что обед будет такой же. Перед планеркой есть захотелось жутко: план не сработал. Добрейшей души коллега принесла пиццу из столовой, сказав, что это подарок.

На концерт дошла пешком. На пицце и макаронах с курицей продержалась до его конца, а дома на ужин было все то же — суп. Домой тоже прогулялась, устала, поэтому быстро сварила порцию макарон на следующий день.

Четверг: есть нечего, а стоять у плиты сил не уже не было

Четверг снова прошел без завтрака (ну просто мечта гастроэнтеролога!), пообедала макаронами и последней куриной ножкой, отказалась от очередного предложения коллеги купить мне что-то в столовой, а перед тренировкой поела принесенный из дома суп — как раз оставалась последняя порция. Вернулась домой поздно вечером злая, предвкушая готовку: есть нечего, а стоять у плиты сил не уже не было. К слову, к четвергу закончились конфеты, поэтому купила мармеладки к чаю за 52 рубля. Осталось 105 рублей.

До 23:20 жарила драники (муку и яйцо нашла дома по сусекам) из оставшейся картошки, проклиная все. В любой другой день я бы давно заказала себе готовую еду, а не стояла у плиты до ночи.

Пятница: этим вечером готовить меня не заставит даже чувство собственного достоинства

На завтрак и обед были драники. Под конец сложного рабочего дня поняла, что сдалась, и этим свободным вечером готовить меня не заставит даже чувство собственного достоинства. Заказала роллы в дешевой доставке и решила не винить себя: всё-таки я уже прилично сэкономила на этой рабочей неделе.

Кстати, в субботу я все-таки приготовила себе перловку с овощами — не пропадать же добру.

Перловку я приготовила уже после того, как сорвала эксперимент Источник: Александра Куляпина / 59.RU

Итог

За все пять дней я ни разу не потратилась на такси и общественный транспорт, но считаю, что мне просто повезло: и зал, где был концерт, и тренировки, и работа — всё относительно рядом. Если вы живете не в центре, то, думаю, шансы провалить эксперимент у вас почти стопроцентные . Ни разу не купила себе кофе в кофейне и всю рабочую неделю отказывалась от предложений коллег заказать что-нибудь на обед.

Прожить на 1000 рублей в неделю можно, если эти деньги будут уходить только на еду, а сила воли у вас крепче, чем у меня. Я продержалась пять дней, но считаю, что это уже победа: несколько тысяч я все-таки сэкономила и немного приблизилась к своей цели.



Жить в таком режиме постоянно я не согласилась бы ни за что. Во-первых, я не уверена, что всё, чем я питалась, полезно . Во-вторых, продукты и правда сильно подорожали, экономить на них всё сложнее . Если еще года три назад я спокойно жила на тысячу в неделю в общежитии и ела разнообразно, то сейчас эта тысяча превращается в ничто. В-третьих, готовить придется или часто, но понемногу, или долго и пару блюд, но на несколько дней. При всех раскладах в моем случае про свободные вечера можно забыть . Кстати, на следующей неделе я продолжила экономить, но не так жестко, и это далось мне уже намного легче.

Александра Куляпина

А вы смогли бы прожить на 1000 рублей в неделю? Я так каждую неделю живу — и ничего! В комментариях расскажу, на чем экономлю. Нет, это нереально. На один проезд уходит половина суммы, а девушке просто повезло, что она живет в центре. Невозможно прожить на тысячу в неделю. На две-три еще нормально. Я не экономлю. Пришел посмотреть ответы.