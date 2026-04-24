Зарплатам предрекли рост: кому ждать прибавку, а кто станет только беднее. Новости 24 апреля

Зарплаты в некоторых отраслях будут отставать от инфляции Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 апреля.

ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля принял решение по ключевой ставке. Теперь она составляет 14,5%.

При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина рассказала о состоянии экономики, рынка труда и поделилась прогнозами на ближайшее будущее.

Как будут вводить цифровой рубль

Цифровой рубль войдет в оборот постепенно, и никто не будет принуждать граждан к его использованию. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, вокруг цифрового рубля много мифов. Главный из них — якобы он нужен для тотального контроля за платежами граждан. На самом деле цифровой рубль ничем не отличается от безналичных с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны, подчеркнула Набиуллина. Она также добавила, что наличные деньги не исчезнут.

«Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача — сделать его удобным, чтобы люди сами его выбирали», — сказала глава ЦБ.

Сильные ливни накроют Россию от Урала до юга страны

Мощные осадки ожидаются на обширной территории — от Урала до юга России. В некоторых регионах прогнозируют штормовой ветер и снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самые сильные ливни пройдут на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, на Кубани и юге Урала. На Кольском полуострове будет довольно снежно, температура остается ниже нормы.

В Москве в понедельник ливни перейдут в заряды мокрого снега, за сутки выпадет до 10–15 миллиметров осадков, возможен снежный покров. Во вторник порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура днем в средней полосе составит +4… +9 градусов, на юге — +10… +15.

В российских вузах появится новая специальность

С этого года в университетах России начнут готовить специалистов по проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

«Начиная с этого года, у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — сказал министр.

Фальков также отметил, что технологии серьезно влияют на рынок труда и систему высшего образования. В связи с этим меняются как продолжительность обучения, так и содержание образовательных программ.

Летом россиян ждут трехдневные выходные

Помимо майских праздников, летом у россиян будет еще один мини-отпуск. В начале июня страна отметит День России, и выходные продлятся три дня подряд.

Отдыхать можно будет с 12 по 14 июня. Этот период станет небольшим перерывом в рабочем графике перед летним сезоном.

В начале мая нас ждут два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда и с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей из-за проблем с топливным баком

Компания «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тысячи автомобилей Geely Emgrand. Причина — возможная деформация топливного бака. Об этом сообщил Росстандарт.

По данным ведомства, на некоторых машинах клапан вентиляции в крышке заливной горловины может работать некорректно, из-за чего в системе возникает отрицательное давление. При длительной эксплуатации двигателя это в редких случаях приводит к деформации бака, а затем к контакту элементов топливного насоса с его внутренней поверхностью, что может повредить или деформировать бак.

Если повреждений не обнаружат, владельцам заменят крышку заливной горловины, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции. При наличии неисправностей дополнительно переставят топливный бак, насос в сборе с датчиком и уплотнительное кольцо. Работы проведут бесплатно. С владельцами свяжется изготовитель — машину нужно будет пригнать к ближайшему дилеру. Стоимость автомобиля возвращать не будут.

Сколько заплатит работодатель, если попасть на больничный при увольнении

Если человек уволился и в течение 30 дней после этого заболел, то при оформлении больничного он получит пособие в размере 60% от среднего заработка. Стаж работы при этом значения не имеет. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

При этом больничный по уходу за членами семьи уволившемуся уже не оплатят, пишет ТАСС. Если сотрудник заболел в последние дни работы (до увольнения), размер пособия будет зависеть от страхового стажа: 100% при стаже 8 лет и более, 80% — от 5 до 8 лет, 60% — менее 5 лет. В 2026 году максимальный размер дневного пособия при стаже от 8 лет составляет 6827,46 рубля.

Российские ученые разрабатывают препарат от старения

В России планируют создать первый в мире генотерапевтический препарат, подавляющий ген RAGE, активация которого запускает старение клеток. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский на конференции в Саранске.

Разработку ведет Институт биологии старения и медицины в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». По словам замминистра, работа опирается на передовые генетические технологии. Если проект увенчается успехом, это может стать прорывом в геронтологии и медицине долголетия.

Как сэкономить на шашлыке на майские праздники

В майские праздники традиционно растет спрос на продукты для пикников. Помидоры и картофель могут подорожать более чем на 10%, а огурцы, наоборот, подешевеют до 28% за счет тепличных урожаев. Спрос на мясо вырастет в полтора раза, сильнее всего подорожает свиная шейка. Курица прибавит в цене незначительно, баранина будет стоить 800–1500 рублей за килограмм. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Чтобы сэкономить, он советует не покупать готовый маринованный шашлык — он на 30% дороже обычного мяса. Лучше замариновать самому: окорок или лопатка значительно дешевле шейки, а при правильном маринаде (минералка, луковый сок, киви) мясо станет мягким.

Перед праздниками сети устраивают «ценовую битву», поэтому стоит следить за скидками, составлять список продуктов, чтобы не купить лишнего, и не пренебрегать акциями крупных сетей.

Какие самые популярные схемы мошенничества

В 2026 году злоумышленники сместили фокус с прямой кражи денег на получение доступа к личным кабинетам и персональным данным пользователей. Об этом сообщила директор коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По ее словам, контроль над цифровой идентичностью стал приоритетом для преступников на фоне усиления контроля за банковскими операциями. В первом квартале 2026 года особенно выросло число атак на аккаунты россиян, а доля сложных сценариев социальной инженерии увеличилась с 10 до 16%. Чаще всего мошенники пытаются получить доступ к профилям в Telegram, на «Госуслугах» и маркетплейсах, пишет газета «Известия».

Классическая социальная инженерия по-прежнему составляет более трети случаев (38%), но схемы стали сложнее: теперь у злоумышленников есть целые сценарии с участием фейковых «банков» и «силовых структур». Доля фишинга составила 23%, при этом схемы вышли далеко за пределы фейковых ссылок на оплату. В ходу QR-коды, поддельные чаты и рассылки, имитирующие государственные уведомления.

В праздничные периоды мошенники особенно активны. Они предлагают фейковые выплаты, услуги доставки или социальные бонусы, добавила эксперт.

Что ждет гуманитарные специальности через пять лет

Через пять лет гуманитарные профессии не исчезнут, спрос на них сохранится. Однако он будет ниже, чем на инженерные специальности — в первую очередь из-за накопившегося дефицита технических кадров. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, инженеры останутся абсолютными лидерами по востребованности в среднесрочной перспективе. При этом высокий спрос сохранится на специалистов в сфере здравоохранения, образования и индустрии гостеприимства, отметил Котяков в беседе с ТАСС.

Как изменятся зарплаты

Во втором полугодии 2026 года номинальные зарплаты россиян вырастут на 10–12%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, росту зарплат способствуют инфляция, дефицит кадров (сейчас в стране открыто около 1,5 млн вакансий) и увеличение бюджетных расходов. Работодатели вынуждены повышать оплату труда, чтобы остановить отток сотрудников. Реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) тоже продолжат расти, но медленнее, чем в предыдущие три года — примерно на 7–10% в год, пишет «Газета.Ru».