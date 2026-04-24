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Экономика Центробанк принял решение по ключевой ставке: на каком она уровне

Центробанк принял решение по ключевой ставке: на каком она уровне

Аналитики прогнозировали снижение

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Ключевую ставку начали снижать с 2025 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКлючевую ставку начали снижать с 2025 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ключевую ставку начали снижать с 2025 года

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля принял решение по ключевой ставке. Теперь она составляет 14,5%. Таким образом, прогноз аналитиков сбылся: ожидалось снижение именно на 0,5 процентного пункта.

Центробанк продолжает последовательно смягчать денежно-кредитную политику. Например, в начале 2025 года ставка достигала 21%, но к концу года ее снизили до 16%, а уже в марте 2026 года ее показатель составил 15%. Это было седьмое снижение подряд.

Эксперты, которые прогнозировали снижение на сегодняшнем заседании, объясняли его несколькими факторами:

  • медленный рост экономики;

  • люди и бизнес меньше опасаются высокой инфляции;

  • сама инфляция замедляется.

Банк России действует осторожно еще из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая предполагала, что ЦБ оставит ставку на нынешнем уровне или уменьшит ее всего на 0,25 процентного пункта.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уверен, что снижение на 0,5 процентного пункта продолжится на ближайших заседаниях. По его мнению, инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% (с 13,4%), хотя по‑прежнему остаются высокими.

Регулятор надеется, что текущая политика приведет к снижению роста цен до 4,5–5,5% уже в 2026 году. По прогнозу «устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года». Далее показатель будет держаться на этом уровне.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Экономика Инфляция Банк России
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Комментарии
3
Гость
24 апреля, 14:21
Ну теперь вот другое дело! Теперь попрёт!
Гость
24 апреля, 14:09
К началу следующего тысячелетия как раз выйдем на нормальную ставку для развития промышленности. Только будет ли что развивать к тому времени и в какой стране.
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Гость
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