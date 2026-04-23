Падают трафик и число покупок. К чему уже привели блокировки пользователей с VPN

Источник «Фонтанки» в одной из компаний интернет-торговли заявил, что сервисы, которые установили ограничения для пользователей с включенным VPN, теперь фиксируют снижение трафика и влияние блокировок на бизнес-показатели.
«Отказываемся от покупок, потому что лень отключать VPN». Как и почему блокировки влияют на бизнес
Пользоваться маркетплейсами, российскими соцсетями и сервисами доставки одновременно с сервисами обхода теперь не получается. Если раньше сервисы рекомендовали отключить VPN для улучшения качества работы и точного определения геопозиции, то сейчас не «впускают» совсем.
VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, создающая защищенный «туннель» между устройством пользователя и интернетом. Она шифрует все данные, скрывая реальный IP-адрес и местоположение. VPN подменяет подлинный адрес пользователя на адрес сервера в другой стране. В России использование VPN не запрещено.
Вслед за ограничениями посыпались жалобы клиентов: в соцсетях пользователи признаются, что отказались от импульсивных заказов и покупок, в отзывах не стесняются в выражениях.
Но одно дело — жалобы избалованного российского потребителя (даже подкрепленные обещаниями отказаться от покупок), другое — реальное влияние блокировок на бизнес. Как сообщили источники «Фонтанки», оно действительно есть: интернет-платформы уже за первую неделю ограничений столкнулись с падением трафика.
Да, мы фиксируем снижение трафика. Ограничение VPN сильно влияет на взаимодействие с пользователями и бизнес-показатели.
Оговоримся, что о массовом отказе от покупок — вплоть до удаления приложений — речь не идет. Однако эффект от блокировок уже успели почувствовать и платформы, и селлеры. Опрошенные «Фонтанкой» продавцы объяснили снижение продаж так:
Снижение конверсии от внешней рекламы в запрещенных и заблокированных соцсетях. При переходе по ссылкам от блогеров или в тематических каналах с подборками одежды и товаров для дома карточки товаров не открываются.
В бюджетном сегменте серьезную долю выручки приносят импульсивные покупки. Теперь в схеме «увидел — купил» появилась «ступенька»: чтобы поддаться на сиюминутное «мне нужна эта кружка», нужно не просто ткнуть на пару кнопок, а скопировать ссылку или артикул, отключить VPN и только потом зайти на маркетплейс. Когда речь идет о сиюминутных потребительских решениях, лишний и непривычный шаг может остановить от покупки и взрастить зерно сомнения, а точно ли пользователю это надо.
Сходный эффект может ждать сервисы доставок, считают источники редакции: когда приложение под рукой, но «с костылями», пользователи на первых порах могут отказаться от заказов онлайн и начать спускаться в магазины у дома.
При этом соцсети пока со сложностями не столкнулись. В пресс-службе «ВКонтакте» на вопрос «Фонтанки» о падении трафика ответили, что «ВКонтакте» — самая популярная соцсеть России и ее ежедневная аудитория стабильно растет.
Каждый день «ВКонтакте» пользуются 56% Рунета.
«Фонтанка» направила запросы в пресс-службы маркетплейсов и сервисов доставки, которые ограничили вход в приложение для пользователей с включенным VPN, но не получила ответы к моменту публикации.
Почему бизнес ограничивает работу VPN
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России.
Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN.
Тогда Forbes со ссылкой на несколько источников сообщил, что Максут Шадаев на совещаниях с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил бизнес принять меры против использования средств обхода блокировок. В частности, ограничения для пользователей с включенным VPN на цифровых платформах.
При этом эксперты указывали: платформы обычно не могут со стопроцентной точностью определить факт использования VPN по одному признаку и используют комбинацию параметров — репутацию IP-адреса, WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и другие данные. Такой подход не гарантирует точного результата — пользователь в отпуске или заграничной командировке может выглядеть для платформы как клиент с VPN.
Включен ли VPN на устройствах пользователей, будут проверять в три этапа:
Определять IP-адрес (уникальный идентификатор) устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов.
Проверять использование этих сервисов на устройстве с собственного приложения (если оно установлено на том же устройстве).
Проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и др.).
Далее появились сообщения о возможных санкциях в отношении сервисов и приложений. «Ъ» со ссылкой на источники в Минцифры и на IT-рынке писал: если требование не будет исполнено, компании потеряют свои места в «белых списках».
Не только маркетплейсы. Меры по ограничению VPN, которые обсуждают чиновники
В конце марта стало известно, что Минцифры обсуждает с телеком-операторами меры ограничения использования VPN: например, введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях.
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, лимит в 15 Гб, условно, можно потратить на заблокированном (пока что замедленном) YouTube за день. Траты на просмотр контента в заблокированных или замедленных сервисах могут составлять до 5–15 тысяч рублей в месяц.
Будут ли штрафовать за использование VPN?
При этом в Минцифры заявили, что ведомство выступает против введения административной ответственности за использование VPN. Шадаев назвал подобные меры «решением в лоб» и подчеркнул, что профильное министерство стремится «решить задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».