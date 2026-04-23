Падают трафик и число покупок. К чему уже привели блокировки пользователей с VPN

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Источник «Фонтанки» в одной из компаний интернет-торговли заявил, что сервисы, которые установили ограничения для пользователей с включенным VPN, теперь фиксируют снижение трафика и влияние блокировок на бизнес-показатели.

«Отказываемся от покупок, потому что лень отключать VPN». Как и почему блокировки влияют на бизнес

Пользоваться маркетплейсами, российскими соцсетями и сервисами доставки одновременно с сервисами обхода теперь не получается. Если раньше сервисы рекомендовали отключить VPN для улучшения качества работы и точного определения геопозиции, то сейчас не «впускают» совсем.

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VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, создающая защищенный «туннель» между устройством пользователя и интернетом. Она шифрует все данные, скрывая реальный IP-адрес и местоположение. VPN подменяет подлинный адрес пользователя на адрес сервера в другой стране. В России использование VPN не запрещено.

Вслед за ограничениями посыпались жалобы клиентов: в соцсетях пользователи признаются, что отказались от импульсивных заказов и покупок, в отзывах не стесняются в выражениях.

Но одно дело — жалобы избалованного российского потребителя (даже подкрепленные обещаниями отказаться от покупок), другое — реальное влияние блокировок на бизнес. Как сообщили источники «Фонтанки», оно действительно есть: интернет-платформы уже за первую неделю ограничений столкнулись с падением трафика.

Да, мы фиксируем снижение трафика. Ограничение VPN сильно влияет на взаимодействие с пользователями и бизнес-показатели. источник «Фонтанки» в одной из компаний интернет-торговли

Оговоримся, что о массовом отказе от покупок — вплоть до удаления приложений — речь не идет. Однако эффект от блокировок уже успели почувствовать и платформы, и селлеры. Опрошенные «Фонтанкой» продавцы объяснили снижение продаж так:

Снижение конверсии от внешней рекламы в запрещенных и заблокированных соцсетях. При переходе по ссылкам от блогеров или в тематических каналах с подборками одежды и товаров для дома карточки товаров не открываются. В бюджетном сегменте серьезную долю выручки приносят импульсивные покупки. Теперь в схеме «увидел — купил» появилась «ступенька»: чтобы поддаться на сиюминутное «мне нужна эта кружка», нужно не просто ткнуть на пару кнопок, а скопировать ссылку или артикул, отключить VPN и только потом зайти на маркетплейс. Когда речь идет о сиюминутных потребительских решениях, лишний и непривычный шаг может остановить от покупки и взрастить зерно сомнения, а точно ли пользователю это надо.

Сходный эффект может ждать сервисы доставок, считают источники редакции: когда приложение под рукой, но «с костылями», пользователи на первых порах могут отказаться от заказов онлайн и начать спускаться в магазины у дома.

При этом соцсети пока со сложностями не столкнулись. В пресс-службе «ВКонтакте» на вопрос «Фонтанки» о падении трафика ответили, что «ВКонтакте» — самая популярная соцсеть России и ее ежедневная аудитория стабильно растет.

Каждый день «ВКонтакте» пользуются 56% Рунета. пресс-служба «ВКонтакте» о падении трафика из-за блокировок VPN

«Фонтанка» направила запросы в пресс-службы маркетплейсов и сервисов доставки, которые ограничили вход в приложение для пользователей с включенным VPN, но не получила ответы к моменту публикации.

Почему бизнес ограничивает работу VPN

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России.

Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. Максут Шадаев министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Тогда Forbes со ссылкой на несколько источников сообщил, что Максут Шадаев на совещаниях с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил бизнес принять меры против использования средств обхода блокировок. В частности, ограничения для пользователей с включенным VPN на цифровых платформах.

При этом эксперты указывали: платформы обычно не могут со стопроцентной точностью определить факт использования VPN по одному признаку и используют комбинацию параметров — репутацию IP-адреса, WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и другие данные. Такой подход не гарантирует точного результата — пользователь в отпуске или заграничной командировке может выглядеть для платформы как клиент с VPN.

Включен ли VPN на устройствах пользователей, будут проверять в три этапа:

Определять IP-адрес (уникальный идентификатор) устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов. Проверять использование этих сервисов на устройстве с собственного приложения (если оно установлено на том же устройстве). Проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и др.).

Далее появились сообщения о возможных санкциях в отношении сервисов и приложений. «Ъ» со ссылкой на источники в Минцифры и на IT-рынке писал: если требование не будет исполнено, компании потеряют свои места в «белых списках».

Не только маркетплейсы. Меры по ограничению VPN, которые обсуждают чиновники

В конце марта стало известно, что Минцифры обсуждает с телеком-операторами меры ограничения использования VPN: например, введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, лимит в 15 Гб, условно, можно потратить на заблокированном (пока что замедленном) YouTube за день. Траты на просмотр контента в заблокированных или замедленных сервисах могут составлять до 5–15 тысяч рублей в месяц.

Будут ли штрафовать за использование VPN?