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Экономика Ключевая ставка снова снизится? Прогноз

Ключевая ставка снова снизится? Прогноз

Разбираемся, чего ждать

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Эксперты дали позитивный прогноз | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЭксперты дали позитивный прогноз | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Эксперты дали позитивный прогноз

Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В ближайшее время Банк России может вновь скорректировать ключевую ставку — аналитики прогнозируют снижение на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Решение ожидается уже в эту пятницу.

За последний год регулятор последовательно смягчает денежно‑кредитную политику: если в начале 2025 года ставка достигала 21%, то к концу года ее снизили до 16%, а в марте — до 15% (это уже седьмое снижение подряд).

Эксперты, опрошенные РИА Новости, объясняют ожидаемое снижение несколькими факторами: экономика растет медленнее, люди и бизнес меньше опасаются высокой инфляции, а сами темпы инфляции замедляются.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что 24 апреля ставка опустится до 14,5%. Однако он подчеркивает, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может влиять на рост цен, поэтому Банк России действует осторожно.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», тоже ожидает снижения ставки на 0,5 процентного пункта. Но она не исключает, что из‑за ближневосточного конфликта регулятор может поступить осторожнее. По прогнозам Беленькой, ЦБ либо уменьшит ставку всего на 0,25 процентного пункта, либо вовсе оставит ее на нынешнем уровне.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров прогнозирует снижение на 0,5 процентного пункта на ближайших двух заседаниях. Он отмечает, что инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% (с 13,4%), хотя по‑прежнему остаются высокими.

Кроме того, по информации Ольги Беленькой, уровень инфляции на конец первого квартала составил 5,86% — это ниже, чем прогнозировал Банк России в феврале (6,3%).

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка ЦБ Экономика
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Комментарии
1
Гость
22 апреля, 10:34
Обесценение заработанных народом денег идёт строго по плану без времени на раскачку?
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Гость
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