Во всем опять виноваты ленивые зумеры? Как решить проблему нехватки кадров и заставить молодых работать дворниками

В дворники идти хотят не все Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В российской экономической повестке снова знакомый сюжет: «кто виноват в нехватке рабочих рук». На этот раз в центре внимания — предложение брать на работу дворниками только россиян (если что, его выдвинул депутат Госдумы и лидер справороссов Сергей Миронов) и параллельные упреки в адрес молодежи, которая якобы не спешит занимать освободившиеся места (а это уже ректор Академии труда и соц. отношений Нина Кузьмина).

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев тоже уверен, что во всем виноваты зумеры, — якобы они ни работать не хотят, ни учиться.

Миронов прокомментировал историю в Оренбурге, где на вакансию дворника с зарплатой 55 тысяч рублей откликнулись в основном иностранцы. Типа проблема не только в «ленивых» зумерах, а в том, что условия труда не соответствуют ожиданиям. Миронов и справороссы, кстати, давно предлагают поднять МРОТ до 60 тысяч рублей: MSK1.RU недавно уже подробно писала, почему эта идея нереалистичная и даже отчасти вредная.

Эксперты тоже уверены, что искать одного виноватого (то ли зумеры «ленивые», то ли государство не те условия создает, то ли бизнес жадничает) нельзя. Подробности — в материале MSK1.RU.

Экономика на пределе: старые ресурсы заканчиваются

Бренд-директор и основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа говорит, что экономика уже исчерпывает привычные источники роста. По его словам, бюджетные резервы и курсовые сверхдоходы больше не дают прежнего эффекта. Поэтому сейчас критически важно переходить к системным решениям, которые повышают эффективность всей экономики.

Председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря тоже говорит о том, что винить бизнесменов абсолютно неправильно: бизнес, по сути, подошел к пределу устойчивости. «Последние годы предприниматели действительно научились выживать в условиях давления — меняли логистику, перестраивали финансовые потоки, искали новые рынки и форматы работы. Но у любой системы есть предел устойчивости, и, судя по текущей динамике, этот предел уже близко», — рассуждает Гмыря. Если ситуация не изменится, возможен обратный процесс — предприниматели начнут уходить в наемную занятость. И это еще больше усилит парадоксы на рынке труда.

Зумеры ни при чем: виновата демография

Самую жесткую переоценку ситуации предлагает топ-менеджер и экономист Анастасия Горелкина, председатель совета директоров холдинга «Сибирский деловой союз» тоже считает, что обвинять молодежь удобно, но неправильно. Корень проблемы — демографический провал 90-х.

По подсчетам Горелкиной, только за 2024 год число работников моложе 35 лет сократилось на 837 тысяч человек (данные за прошлый год еще не опубликованы). То есть речь идет не о нежелании работать, а о банальной нехватке людей.

Горелкина объясняет: если рабочей силы меньше, рынок должен адаптироваться — через рост зарплат и инвестиции в автоматизацию. А вот повышение МРОТ, на которое упирают, скажем, справороссы, она рассматривает как инструмент, который может вытеснить дешевый неэффективный труд.

«Оренбургская история с дворниками за 55 тысяч, на которую откликнулись только мигранты, — симптом именно этого: пока местные считают такую работу непрестижной при такой оплате, а работодатель не видит смысла в технике при относительно дешевой рабочей силе», — говорит экономист.

В итоге замкнутый круг. Горелкина говорит, что в 2022–2025 годах в 51 регионе России были введены запреты на привлечение иностранцев в ряде отраслей — торговле, грузоперевозках, такси, строительстве, ЖКХ и многих других.

«При этом трудовые мигранты — это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, что снижает общую производительность труда», — говорит экономист. В итоге получается замкнутый круг. Дешевая рабочая сила снижает мотивацию к модернизации. Отсутствие модернизации тормозит рост производительности. А низкая производительность не дает расти зарплатам.

Попытки решать проблему административно (например, ограничивая наем иностранцев) меняют форму, но не содержание. Работа остается такой же непрестижной, просто выполняют ее другие люди. А политики продолжают возмущаться по поводу «ленивых» зумеров, которые якобы не хотят работать.