Как все переводы россиян «пометят» с 1 июля — эксперт раскрыл схему

Новую схему контроля за онлайн-переводами введут для борьбы с дропперами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 июля все денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) обретут «цифровую метку» в виде ИНН. Россиянам не придется вручную вводить идентификационные номера при каждом переводе — эту задачу возьмут на себя банки. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Вводить ИНН не будет необходимости. Банки уже владеют этой информацией и будут подставлять ее в платежное поручение автоматически. Таким образом, обязанность по указанию ИНН в платежных документах СБП возлагается на банки, а не на клиентов», — процитировало слова эксперта информационное агентство «Прайм».

По сведениям издания, новое требование касается как переводов между физлицами, так и транзакций организациям. Обновлять данные в приложении банка придется, только если ИНН отправителя по какой-то причине отсутствует.

Указывать ИНН при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным требованием в России с июля. Такая мера вводится, главным образом, для противодействия дропперству.