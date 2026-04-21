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Как все переводы россиян «пометят» с 1 июля — эксперт раскрыл схему

Нововведение не создаст трудностей для добросовестных граждан

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Новую схему контроля за онлайн-переводами введут для борьбы с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНовую схему контроля за онлайн-переводами введут для борьбы с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Новую схему контроля за онлайн-переводами введут для борьбы с дропперами

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

С 1 июля все денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) обретут «цифровую метку» в виде ИНН. Россиянам не придется вручную вводить идентификационные номера при каждом переводе — эту задачу возьмут на себя банки. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Вводить ИНН не будет необходимости. Банки уже владеют этой информацией и будут подставлять ее в платежное поручение автоматически. Таким образом, обязанность по указанию ИНН в платежных документах СБП возлагается на банки, а не на клиентов», — процитировало слова эксперта информационное агентство «Прайм».

По сведениям издания, новое требование касается как переводов между физлицами, так и транзакций организациям. Обновлять данные в приложении банка придется, только если ИНН отправителя по какой-то причине отсутствует.

Указывать ИНН при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным требованием в России с июля. Такая мера вводится, главным образом, для противодействия дропперству.

Под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов на карты могут в ближайшие время попасть около 10 миллионов россиян. О том, как новый законопроект позволит ФНС получать от Центробанка данные о людях с признаками незадекларированного бизнеса, мы рассказывали в этой публикации.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
СБП Безналичная оплата ИНН Налоговая Банк Онлайн-перевод
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