Не рыбный день. Почему россиянам так отчаянно не хватает рыбы в тарелках

Потребление рыбы в 2026 году будет снижаться, прогнозируют эксперты. Недавние призывы президента РФ к россиянам есть больше рыбы пока не увенчались успехом. Пока достичь нормы Минздрава по потреблению 28 кг рыбы в год на человека не получается. Неудивительно, если посмотреть на график цен на рыбу.

По данным Росрыболовства, в России выращивается порядка 350 тыс. тонн рыбы, в основном красной. В море мы добыли в прошлом году 4,6 млн тонн. Это на 4% меньше, чем год назад, но всё равно очень много — где-то по 35 кило на каждого, включая грудных младенцев. И вот этого всего рыбного изобилия нам всё равно не хватает, чтобы выполнять поручение президента.

«Мы не ожидаем существенного роста, возможно даже небольшое снижение потребления рыбы в 2026 году», — огорчили россиян в Рыбном союзе на этой неделе. Об этом же говорят и другие эксперты. Подробности — в материале «Фонтанки».

«Уровень потребления рыбы в России по итогам 2026 года окажется примерно на том же уровне, что и в минувшем году, с возможной небольшой коррекцией в сторону снижения», — считает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

Цены кусаются

Основной причиной сокращения потребления рыбы он и другие представители отрасли называют рост цен. Цены и на белую, и на красную рыбу за последние годы удвоились. Это явно значительно больше инфляции.

Неудивительно, что недавно за рыбный рынок взялась ФАС. Ведомство приступило к анализу цен на рыбную продукцию на основе данных, которые были запрошены у 70 компаний в 2025 году. В анализ вошли как раз цены на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу. Компании уже предоставили сведения о фактических объемах добычи и производства, первичной переработке, покупателях, реализации продукции и структуре ее себестоимости. Чем всё кончилось, скоро узнаем.

Тренд на снижение потребления рыбы и рыбной продукции идет весь 2025 год. По данным Нильсена, в целом продажи в этой категории за прошлый год снизились на 1% в натуральном выражении.

При этом растут продажи бюджетной мороженой рыбы и покупатели потихоньку переходят с подорожавшей трески на минтай, отмечают в Рыбном союзе. Увеличился спрос на тунца — продажи консервов из него за прошлый год увеличились на 35% в натуральном выражении.

Между тем потребление рыбы на человека и так категорически не дотягивает до нормы в 28 кг в год, рекомендованной Минздравом. В конце прошлого года этой проблемой озаботился президент РФ Владимир Путин.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы… У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, должно быть больше. Обращаю внимание коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, — это на самом деле очень важный системный вопрос», — заявил он в октябре прошлого года на заседании правительства.

«Одним из инструментов может стать расширение рыбного ассортимента за счет продуктов из рыбы глубокой переработки не только в рознице, но и в государственных и муниципальных закупках для школ, системы здравоохранения, силовых ведомств. Это повысит качество рыбных блюд и, соответственно, их востребованность», — рассказали «Фонтанке» в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Рыбодобытчики и рыбопереработчики особое внимание уделяют повышению популярности рыбы среди детей и молодежи, в том числе предлагая новые, удобные в употреблении продукты: шарики из сурими, „белую“ икру (икра из минтая)», — добавили в ассоциации.

Работать с ассортиментом и предлагать молодежи полуфабрикаты действительно важно, это то, что будет востребовано в ближайшее время, говорит Илья Березнюк.

«Думаю, что глобально увеличить потребление рыбы в стране поможет только снижение цен на продукцию. Что пока представляется не очень реальным», — полагает генеральный директор ООО «Агриконсалт» Андрей Голохвастов.

С ним согласен Илья Березнюк. «Проблема заключается в том, что основные объемы рыбы у нас добываются на Дальнем Востоке и ее перевозка в европейскую часть страны обходится дорого. Государство, наверное, могло бы увеличить субсидии для рыбопромысловых компаний, что может повлиять на конечные цены. Кроме того, положительную роль может сыграть сокращение числа перекупщиков, которые стоят между рыбопромышленниками и ретейлом», — говорит он.

Ставка на экспорт

Увеличение внутреннего потребления рыбы не единственная задача, поставленная перед отраслью федеральным центром. Перед рыбопромышленниками стоит план увеличить объем экспорта рыбы с $ 4,9 млрд до $ 8,5 млрд к 2030 году.

Но похоже, увеличить экспорт просто за счет наращивания объемов поставок не получится, ведь в целом вылов рыбы в России снижается. На 1 февраля российские рыбопромышленники выловили почти 427 тыс. тонн, это на 7% меньше, чем год назад. При этом на Дальнем Востоке добыли 245 тыс. тонн минтая (минус 7%), 103,4 тыс. тонн сельди (минус 4,5%), 12,2 тыс. тонн трески (минус 13%). В Северном бассейне выловлено 10,9 тыс. тонн трески (минус 34,7%), 6,9 тыс. тонн пикши (вдвое больше, чем год назад).

Заметно увеличить объемы добычи у рыбаков не получится. «Вылов большинства видов рыбы регулируется на основе научных оценок запасов и устанавливаемого ежегодно ОДУ (общий допустимый улов). Дикая рыба — это исчерпаемый природный ресурс, поэтому важно соблюдать ограничения, чтобы не подорвать его запасы на будущее», — пояснили представители Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Рабочий вариант — это увеличивать экспорт переработанной продукции, и об этом уже говорили федеральные власти и отраслевые союзы. «Можно повышать эффективность использования уловов, например, за счет глубокой переработки, которая сейчас развивается и на берегу, и в море прямо на судах», — отмечают в АСРФ. Современные промысловые суда с перерабатывающими фабриками на борту и береговые заводы строятся в последние годы в рамках программы инвестиционных квот (квоты на добычу рыбы, выделяемые в обмен на инвестиции в строительство судна или береговых мощностей), добавили в ассоциации.

«Развитие переработки в рамках инвестквот позволяет перейти от модели экспорта необработанного ейсырья к собственному производству полуфабрикатов и готовой продукции, предлагать потребителям и на внутреннем, и на внешнем рынке более качественный, востребованный и высокомаржинальный продукт», — добавили в АСРФ.

Как сообщало информационное агентство по рыболовству со ссылкой на таможенную статистику, в прошлом году отечественные рыбопромышленники экспортировали 2,1 млн тонн рыбы на $ 6 млрд. По данным «Агроэкспорта», крупные покупатели российской рыбы — Китай, Южная Корея, Япония, а также Нидерланды и Норвегия. В общей сложности поставки идут примерно в 90 стран, география расширяется. Туда поставляется в основном минтай, треска, лосось, сардина, пикша.

Одними из лидеров роста зарубежных поставок рыбы и морепродуктов в «Агроэкспорте» называют крабов: в натуральном выражении их импорт увеличился на 32% год к году, до 30 тыс. тонн, в денежном — на 14%, до $ 730 млн. В общем объеме импорта доля ракообразных существенная — 34% в стоимостном выражении, отмечают в «Агроэкспорте».

Небольшой импорт

Импорт же традиционно отстает от объемов экспорта. То есть схема, при которой российские рыбопромышленники в основном экспортируют сырье, которое частично возвращается в Россию в обработанном виде и по более высокой цене, сохраняется.

В прошлом году в Россию было поставлено 680 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму в $ 3,1 млрд. В основном это рыба, которая в РФ ловится или выращивается в небольших объемах. «В структуре импорта есть как дикие виды рыбы и морепродуктов, так и аквакультурная, то есть выращенная продукция. Мы импортируем в том числе форель, семгу, тунец, скумбрию, креветки, кальмаров, сибаса, дорадо, лангустов, моллюсков и так далее, — говорит Александр Панин. — Логично, что стóят такие позиции с учетом курсовой разницы, логистики и других внешнеполитических и экономических факторов соответственно», — добавляет он.

Удивительный факт: за прошлый год главным поставщиком рыбной продукции в Россию стала Белоруссия, продав в РФ продукции на сумму $ 336 млн, сообщил Рыбный союз. Значительную часть импорта составили сурими, пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, копченая салака и скумбрия, пресервы из ракообразных и моллюсков.

«На самом деле удивляться не стоит, потому что Белоруссия уже давно и успешно освоила переработку рыбы. Напомню, что один из наиболее известных брендов рыбных продуктов — это „Санта-Бремор“, которые производит как раз белорусское предприятие», — поясняет Илья Березнюк.

Второе место по объему поставок в натуральном выражении занял Китай с долей 14% в натуральном выражении и 13% в стоимостном. Из КНР в Россию в основном поставляли мороженую скумбрию, аквакультурную форель, сайру, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря. На третьем месте — Турция с долей 11% в тоннах и 16% в деньгах. Оттуда в Россию везли мороженые и охлажденные аквакультурную форель, сибас и дорадо.

Доля Чили на российском рыбном рынке составила 9% в весе и 11% в названиях. Из Чили к нам привозят мороженую аквакультурную семгу и кижуч, варено-мороженые мидии, мороженую скумбрию.

Обычный парадокс

Эксперты говорят, что в принципе ничего парадоксального в дисбалансе между экспортом и импортом нет. «Мы добываем рыбу, которая на внутреннем рынке не то чтобы сильно востребована, — минтай», — напоминает генеральный директор ООО «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. Основной регион добычи этой рыбы — Дальний Восток, где проживает не много населения.

Соответственно, на Дальнем Востоке полностью ее реализовать не получится, рыбу придется везти в европейскую часть страны. Но это дорого и невыгодно. Поэтому рыбопромысловым компаниям, особенно дальневосточным, удобнее поставлять продукцию на экспорт, комментирует Андрей Голохвастов.

«Россия добывает достаточный объем водных биоресурсов, но всю российскую рыбу реализовать на внутреннем рынке невозможно, да и потребитель вряд ли будет этому рад. В связи с этим необходимы и экспорт, и импорт», — поясняет председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, если весь объем российского вылова пойдет на внутренний рынок, а импорт закроют, то российская полка будет достаточно скудной с точки зрения ассортимента и неприступной с точки зрения цены, что в целом оттолкнет потребителя от рыбной категории.