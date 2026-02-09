Свеча для похудения, кукла вуду, бубен. Какую эзотерику любят россияне

В России бум эзотерики: осиновые колья, обереги, куклы вуду массово скупают для защиты и саморазвития

Россияне активно скупают обереги и другие эзотерические товары, спрос на них за прошлый год вырос в несколько раз, говорят аналитики. В свою очередь, участники рынка эзотерических товаров полагают, что в основном продажи увеличиваются на маркетплейсах, а не в офлайн-магазинах. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Екатерина Фомичева Корреспондент отдела «Бизнес» Материалы автора

Спрос на колья вырос в 4 раза — покупают и для защиты, и для интерьера

Данные АТОЛ: рост спроса на обереги и осиновые колья

Спрос жителей России на обереги и осиновые колья в 2025 году заметно вырос по сравнению с 2024 годом — на 50%. Такие данные приводятся в исследовании IT-компании АТОЛ (занимается производством оборудования и разработкой программного обеспечения для автоматизации ретейла, HoReCa). Исследование проводилось на основе обезличенных данных сервиса «АТОЛ онлайн» и охватывает 5,7 млн чеков за 2024–2025 годы.

Как отмечают в пресс-службе АТОЛ, наиболее востребованными магическими атрибутами в прошлом году стали обереги. Их доля продаж в выборке составила 36%, при этом спрос на них в 2025 году вырос в 2,2 раза. В среднем один оберег приобретался за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году. Самый большой рост спроса в категории был зафиксирован у осиновых кольев, которые приобретали в четыре раза чаще. Как пояснили представители одного из эзотерических магазинов, речь идет об осиновых кольях небольшого размера, которые можно использовать как деталь интерьера. Чтобы оградить свой дом от нечистой силы, можно прикрепить осиновый кол над или под дверным косяком. Осина также поглощает и изгоняет негативную энергетику из пространства дома, помогает сохранить мир и покой, поясняется на сайте одного из интернет-магазинов.

По данным АТОЛ, спрос на руны увеличился на 54%. Набор рун россияне в среднем приобретали за 672 рубля, что на 16% дешевле, чем в 2024 году. Руны — это письменность древних германцев. Рунические знаки высекаются на камнях или деревьях и используются для гадания, медитации, создания амулетов.

В то же время спрос жителей России на карты таро снизился на 5%, а средняя цена колоды таких карт составила 654 рубля (на 2% дешевле, чем в 2024 году).

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду — на 63%, на маятники для биолокации — на 34%, на черные свечи (используются для причинения вреда человеку либо для избавления его от проблем, очищения от негативной энергии) — на 8%.

Широчайший выбор на маркетплейсах

Участники рынка полагают, что в основном продажи эзотерических товаров выросли за счет покупок на маркетплейсах. «Вообще многие производители активно развивают онлайн-продажи и отказываются от посредников в виде офлайн-точек», — рассказывает представитель одного из эзотерических магазинов.

Между тем пресс-служба «Озона» на запрос «Фонтанки» о продажах в данном сегменте не ответила. Редакция самостоятельно изучила ассортимент предлагаемых на маркетплейсах эзотерических товаров. Например, тот же «Озон» предлагает широкий ассортимент кукол вуду, причем бóльшая часть покупается в качестве брелоков, интерьерных игрушек, сувениров. Цена вопроса в этом сегменте — примерно от 300 до 700 рублей. Одну такую игрушку купили тысячу раз и более.

Вторая категория — это куклы вуду для проведения магических ритуалов, и тут цены колеблются примерно от 1 до 2,5–3 тыс. рублей в зависимости от наполнения наборов, поскольку зачастую в них входит не только кукла, но и свечи, иголка и пучки травы для проведения обрядов. Причем подобные изделия используются не только для наведения и отведения порчи, но и для привлечения денег и хорошей работы. Такие «игрушки» пользуются еще большей популярностью, один товар, например, могут купить 3 тыс. раз и более.

Активно продаются на маркетплейсах и так называемые магические шары. Если использовать их по назначению, то считается, что такие шары помогают предвидеть будущее. Но чаще их приобретают в качестве предметов интерьера. Цена вопроса — от 600 рублей до 3 тыс. в зависимости от дизайна и размера. Некоторые шары заказывают 1–2 тыс. раз, некоторые продавцы умудряются продать один товар 17 тыс. раз.

Отдельная категория — это осиновые колы длиной от 10 до 30 см. В среднем цены начинаются от 150 рублей и достигают 600–700 рублей. Наиболее дорогие колы включают дополнительные опции. Например, кол может быть заговорен на похудение и стоить как раз 600 рублей. Повышенная цена также предлагается за кол с зубом лисы, заговоренный, как утверждает продавец, сибирской знахаркой. Такой мощный апгрейд должен защитить хозяина артефакта от всех невзгод и печалей — и на работе, и в личной жизни, и в части здоровья. Один колышек могут купить 1–3 тыс. покупателей.

Есть довольно широкий выбор маятников для биолокации. Считается, что такой маятник помогает отвечать на личные вопросы, диагностирует состояние здоровья, помогает проверить качество продуктов и воды. Стоят такие изделия примерно от 200 до 2 тыс. рублей в зависимости от размера или материала, из которого они изготовлены. Например, некоторые маятники сделаны из кварца. Один маятник могут купить 1–3 тыс. раз.

Чуть поменьше выбор среди рун для гадания, но и тут можно выбрать товар по вкусу — за сумму от 300 до 3 тыс. рублей в зависимости от материала (дерево, камень). Объем продаж одного набора может составить 2–3 тыс. единиц.

Что у офлайн-магазинов: стабильность и региональные предпочтения

В свою очередь, сотрудники офлайн- и онлайн-магазинов оказались более разговорчивыми. Большинство участников отрасли говорит о том, что большого роста продаж они не замечают. «У нас продажи стабильные, и лучше всего берут различные амулеты, которые хранятся в кошельках (в виде монетки для привлечения денег) и обереги от сглаза. Такие амулеты представляют собой булавки, броши, заколки, подвески для машины с изображением глаза», — пояснили представители ООО «Сувенирика».

Стабильность спроса на эзотерику подтверждают и специалисты «Восточного салон-магазина». Самыми популярными товарами они называют всевозможные обереги и магические свечи. Это могут быть свечи для привлечения удачи, денег. Продаются также свечи с говорящими названиями: «Мой успешный бизнес», «Приобретение хорошей работы», «Прекращение сплетен» и даже «Месть и возмездие». Также есть свечи, которые должны помочь с коррекцией судьбы. Есть и товары под конкретный запрос, например, свечи, которые должны помочь в похудении.

Узкоспециализированные товары, такие, как куклы вуду, ведьмины бутылки (нужны для сбора негатива в сторону хозяина — порчи, болезней и так далее) покупают люди, которые профессионально занимаются эзотерикой. Тут объемы продаж намного меньше, чем в сегменте свечей и амулетов, пояснили в «Восточном салон-магазине».

Специалисты магазина также отмечают, что у потребителей из разных регионов запросы отличаются. Например, на Кавказ и на Дальний Восток поставляются в основном товары для привлечения любви и здоровья, а в Центральной России больше спрос на избавление от порчи, сглаза и другого негатива. «И, конечно, во всех регионах популярны товары для привлечения денег», — добавили в магазине.

Сокращение спроса и новые тренды

Некоторые участники рынка жалуются на снижение продаж. «У нас сократился спрос на обереги, поскольку мы изготавливаем их из серебра, которое за последнее время заметно подорожало», — сетуют представители интернет-магазина «Логово волка». Прошаренные пользователи понимают, что обереги должны быть выполнены из серебра (и иногда дерева) и сейчас делают выбор в пользу не дешевой бижутерии, а в пользу маркетплейсов, которые часто предоставляют скидки. Речь идет о таких амулетах, как подвески, серьги, браслеты, кольца и так далее. В основном покупатели предпочитают славянские обереги, например, алатырь. Это изображение восьмилучевой звезды, часто заключенное в круг. Считается, что алатырь отражает негатив, дарует мудрость и силу для преодоления невзгод и помогает найти истинный путь в жизни.

В одном из специализированных офлайн-магазинов отметили, что сейчас идет сезонное снижение продаж. «Летом всегда спрос растет: люди гуляют, заходят к нам, что-то берут в качестве сувениров», — пояснила продавец. По ее словам, чаще всего покупают свечи для ритуалов, а также благовония и травы.

А сотрудники магазина Witch Store рассказывают, что у них заметно снижаются продажи товаров для магических услуг, но явно растет спрос на товары, которые связаны с саморазвитием. Это книги, ароматические смеси и свечи, которые никак не связаны с магией. Кроме того, есть спрос на музыкальные инструменты, например, поющие чаши, глюкофоны (ударные инструменты, металлофоны). Магазин также предлагает настоящую экзотику — шаманские круглые бубны ручной работы. Они хорошо подходят для шаманских практик, медитации, этнической музыки и создания атмосферного звука в пространстве, отмечается на сайте магазина. «Спрос на бубны был довольно большим около года назад, похоже, тогда проводились семинары, встречи, во время которых использовались подобные инструменты. Но и сейчас такие бубны у нас периодически заказывают», — поделилась представительница Witch Store.

Бубны ушли в тренд саморазвития