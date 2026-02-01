Четыре категории пенсионеров ждет прибавка: у кого вырастут выплаты в феврале

Фиксированную часть пенсии увеличат вдвое двум категориям россиян Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1 февраля в России произойдет плановое увеличение пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Изменения носят адресный характер и коснутся прежде всего пенсионеров старшего возраста, для которых фиксированная часть пенсии будет увеличена вдвое. Подробнее о том, кто получит прибавку, рассказали в материале.

Юбиляры и инвалидный первой категории

Повышение затронет две ключевые категории получателей страховой пенсии по старости:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. Им полагается удвоенная фиксированная выплата. Инвалиды I группы. Для них также установлена двойная фиксированная выплата, независимо от возраста.

Размер выплат

Фиксированная выплата (ФВ) — это гарантированная государством базовая часть страховой пенсии. Ее размер для большинства пенсионеров с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%.

Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы эта сумма увеличивается в два раза. Повышенная фиксированная выплата с 1 февраля составит 19 169,38 рубля в месяц.

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет полагается дополнительная ежемесячная надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Ее может оформить любой неработающий трудоспособный гражданин (даже не родственник), осуществляющий уход.

Как происходит перерасчет

Автоматически. Для большинства получателей пенсионные выплаты будут пересчитаны Социальным фондом России без заявлений. Начисление повышенной выплаты пенсионерам старше 80 лет начинается со следующего месяца после дня рождения.

Важно: если гражданину уже установлена инвалидность I группы, он не получит вторую аналогичную надбавку по достижении 80 лет. Удвоенная фиксированная выплата в этом случае уже назначена по другому основанию.

Шахтеры и члены летных экипажей

В феврале надбавку получат также бывшие шахтеры и члены летных экипажей. Это ежемесячная доплата к пенсии за работу во вредных и опасных условиях труда. Ее размер пересматривается четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

На надбавку могут рассчитывать только неработающие пенсионеры с требуемым специальным стажем в этих отраслях. При выходе на работу (в том числе по этим специальностям) выплата доплаты приостанавливается.

Выплаты

Размер выплат индивидуальный для каждого. Он рассчитывается на основе специального стажа, среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд от организаций отрасли за предыдущий квартал. Чтобы получать выплаты, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин этих профессий хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Как оформить

Перерасчет происходит автоматически на основании данных Пенсионного фонда и отраслевых реестров. Подавать заявление не требуется.

Основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров уже была проведена с 1 января 2026 года.